Miray Daner ve Boran Kuzum: Gerçekten iyi dostuz

Öğlen saatlerinde geldikleri AVM’de bir restoranda kahve içip sohbet eden ikili, çıkışta soruları yanıtladı. Boran Kuzum, “Miray’la tekrar aynı projede yer almak benim için çok güzel oldu” dedi. İkili, aşk dedikodularına da şöyle yanıt verdi: “Her defasında bunu açıklamak zorunda kalıyoruz; biz gerçekten çok iyi dostuz.”