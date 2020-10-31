MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMiray Daner ve Boran Kuzum: Gerçekten iyi dostuz
GeriMagazin Miray Daner ve Boran Kuzum: Gerçekten iyi dostuz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 31.10.2020 - 08:09 | Son Güncelleme:

Miray Daner ve Boran Kuzum: Gerçekten iyi dostuz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Miray Daner ve Boran Kuzum: Gerçekten iyi dostuz
Abone Olgoogle-news

“Vatanım Sensin”in ardından yeni bir dizi projesinde buluşan Miray Daner ve Boran Kuzum, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

Öğlen saatlerinde geldikleri AVM’de bir restoranda kahve içip sohbet eden ikili, çıkışta soruları yanıtladı. Boran Kuzum, “Miray’la tekrar aynı projede yer almak benim için çok güzel oldu” dedi. İkili, aşk dedikodularına da şöyle yanıt verdi: “Her defasında bunu açıklamak zorunda kalıyoruz; biz gerçekten çok iyi dostuz.”

Miray Daner ve Boran Kuzum: Gerçekten iyi dostuz

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle