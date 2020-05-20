MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMiray Daner kabusu yaşamış!
GeriMagazin Miray Daner kabusu yaşamış!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 20.05.2020 - 09:57,Son Güncelleme:

Miray Daner kabusu yaşamış!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Miray Daner kabusu yaşamış!
Abone Olgoogle-news

Instagram canlı yayınına katılan oyuncu Miray Daner, annesinin rahatsızlığı nedeniyle korku dolu günler geçirdiğini anlattı.

Karantina günlerini evinde geçiren Miray Daner dün akşam Instagram’da düzenlenen bir canlı yayına katıldı. Genç oyuncu iki hafta önce annesi Figen Dilgin’in kendisini çok korkuttuğunu söyledi. Miray Daner, “Virüsün hemen hemen bütün belirtileri hızla görülmeye başlandı. Yetkilileri aradım, sağlık çalışanları gelip annemi korona şüphesi ile hastaneye götürdü, karantinaya aldılar. Annemin test sonucu belli oluncaya kadar gözüme uyku girmedi, yaşadıklarım kabus gibiydi. Sonuç negatif çıkınca rahat bir nefes aldım” diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle