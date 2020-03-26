MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMiray Daner ile Boran Kuzum hasret giderdi
GeriMagazin Miray Daner ile Boran Kuzum hasret giderdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 26.03.2020 - 17:11,Son Güncelleme:/

Miray Daner ile Boran Kuzum hasret giderdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Miray Daner ve Boran Kuzum hakkında aşk dedikoduları çıkmıştı. Boran Kuzum, Instagram üzerinden yaptıkları canlı yayında, Miray Daner'e övgüler yağdırdı.

İki iyi arkadaş, corona virüs nedeniyle evlerinde Instagram üzerinden yaptıkları ortak canlı yayınla hayranlarını sevindirdi.

Boran Kuzum'un, Miray Daner'e "Karantina günlerinde bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemişsin. Şu güzelliğe bak. Bir de bana bak?" demesi dikkat çekti.

Daner ise, "Bugüne özel süslendim. Yoksa bir haftadır korkunç halde geziniyordum" cevabını verdi.

Miray Daner ile Boran Kuzum hasret giderdi


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle