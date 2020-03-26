Miray Daner ile Boran Kuzum hasret giderdi

İki iyi arkadaş, corona virüs nedeniyle evlerinde Instagram üzerinden yaptıkları ortak canlı yayınla hayranlarını sevindirdi.

Boran Kuzum'un, Miray Daner'e "Karantina günlerinde bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemişsin. Şu güzelliğe bak. Bir de bana bak?" demesi dikkat çekti.

Daner ise, "Bugüne özel süslendim. Yoksa bir haftadır korkunç halde geziniyordum" cevabını verdi.





