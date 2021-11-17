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Minikler Sefo ve Edis’in şarkılarıyla eğlendi... İşte virale dönüşen o görüntüler

#Edis#Sefo#Bilmem Mi
Minikler Sefo ve Edis’in şarkılarıyla eğlendi... İşte virale dönüşen o görüntüler

Son dönemin popüler Rapçisi Sefo'nun "Bilmem mi?" şarkısı Küçükçekmece'deki bir okulun öğrencilerini eğlendirdi. O anlarda yüzlerce öğrencinin okul bahçesinde şarkıya eşlik ederek dans etmesi sosyal medyaya da çok konuşuldu. Sefo'nun ardından meslektaşı Edis de kendi şarkısı olan “Martı” ile dans eden çocukları paylaştı.

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Küçükçekmece'de bir okulda Sefo'nun "Bilmem mi?" şarkısına eşlik eden miniklerin videosu sosyal medyada virale dönüştü. O görüntüleri “10 numara ortam” yorumuyla paylaşan ünlü Rapçi'ye binlerce beğeni ve yorum yağdı. 

Sefo’ya bir destek de meslektaşı Edis’ten geldi. Sefo'nun '10 numara ortam' paylaşımına göndermede bulunan ünlü popçu, kendi şarkısıyla dans eden çocukların görüntülerini "11 numara ortam" mesajıyla  yayınladı.

BİLMEM Mİ ŞARKISI

Her yarında
Gördüğüm şeylerin her birinde
Gözlerinle
Sol yanımda
Boşluk hissinin yanında bir sinirle
Ben seninle
Bilmem mi?
Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (oo, ya)
Oo, ah
Günlerdir
Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım? (ah)
Oo, ah
Yaramadı bak, beni bitiren
Şeyin adı aşk, yola getiren
Bize niye yön veriyor şüpheler
Soruyorum bunu hep sence neden?
Deli diyorlar, hani reçetem
Sırıtıyor ay, bana geceden
Ona el salladım, pencereden
Söyle tüm bunlar sence neden?
Bu sevdiğin bir şarkı olmalıydı, sevmedin bir daha
Bakınca herşey tam gibiydi, ama yoktu bir vicdan
Bilmem mi? (ya)
Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (yanımda vardın)
Oo, ah
Günlerdir
Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım?
Oo, ah
Kaydı dünya hep zamanla
Tecrübeyle sabit artık
Anladın sen en sonunda
Farklı bir gün, ey günaydın
Şaka yok kalbim artık sana müsait
Bakarken sana diyemedim hayır
Konuşmak yok, bakışalım aynı
İlişkim olaylı, dile kolay
Bilmem mi?
Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (yanımda vardın)
Oo, ah
Günlerdir
Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım? (yarım mı kaldım?)
Sanki ben
Bilmem mi?
Zor günlerimde hep sen yanımda vardın
Oo, ah
Günlerdir
Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım?
Oo, ah

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