Minikler Sefo ve Edis’in şarkılarıyla eğlendi... İşte virale dönüşen o görüntüler

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Küçükçekmece'de bir okulda Sefo'nun "Bilmem mi?" şarkısına eşlik eden miniklerin videosu sosyal medyada virale dönüştü. O görüntüleri “10 numara ortam” yorumuyla paylaşan ünlü Rapçi'ye binlerce beğeni ve yorum yağdı.

10 numara ortam pic.twitter.com/KJ8KCK1kX8 — s e f o (@sefo362) November 15, 2021

Sefo’ya bir destek de meslektaşı Edis’ten geldi. Sefo'nun '10 numara ortam' paylaşımına göndermede bulunan ünlü popçu, kendi şarkısıyla dans eden çocukların görüntülerini "11 numara ortam" mesajıyla yayınladı.

BİLMEM Mİ ŞARKISI

Her yarında

Gördüğüm şeylerin her birinde

Gözlerinle

Sol yanımda

Boşluk hissinin yanında bir sinirle

Ben seninle

Bilmem mi?

Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (oo, ya)

Oo, ah

Günlerdir

Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım? (ah)

Oo, ah

Yaramadı bak, beni bitiren

Şeyin adı aşk, yola getiren

Bize niye yön veriyor şüpheler

Soruyorum bunu hep sence neden?

Deli diyorlar, hani reçetem

Sırıtıyor ay, bana geceden

Ona el salladım, pencereden

Söyle tüm bunlar sence neden?

Bu sevdiğin bir şarkı olmalıydı, sevmedin bir daha

Bakınca herşey tam gibiydi, ama yoktu bir vicdan

Bilmem mi? (ya)

Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (yanımda vardın)

Oo, ah

Günlerdir

Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım?

Oo, ah

Kaydı dünya hep zamanla

Tecrübeyle sabit artık

Anladın sen en sonunda

Farklı bir gün, ey günaydın

Şaka yok kalbim artık sana müsait

Bakarken sana diyemedim hayır

Konuşmak yok, bakışalım aynı

İlişkim olaylı, dile kolay

Bilmem mi?

Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (yanımda vardın)

Oo, ah

Günlerdir

Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım? (yarım mı kaldım?)

Sanki ben

Bilmem mi?

Zor günlerimde hep sen yanımda vardın

Oo, ah

Günlerdir

Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım?

Oo, ah