Minik oğluna nihayet kavuştu… Ünlü oyuncu anne oldu!

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Artık adı Barbie’yle özdeşleşen yıldız isim Margot Robbie genç yaşında başladığı oyunculuk kariyerinde kısa zamanda çok yol aldı. Beyaz perdede göründüğü ilk günden beri büyük yönetmenlerle, önemli projelerde çalıştı, filmleri gişede rekorlar kırdı, tüm dünya hem adını hem de güzel yüzünü ezberledi.

YILLARCA BU BEBEĞİN HAYALİNİ KURMUŞLARDI

Güzel yıldızın sürpriz hamilelik haberi hayranlarını sevindirmişti. Çünkü Robbie, Tom Ackerley’le evlendiğinden beri bir bebek sahibi olmanın hayalini kuruyordu.

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Ve bu hayal nihayet gerçekleşti, Barbie en sonunda bebeğine kavuştu.

Margot Robbie ve eşi Tom Ackerley’nin ilk bebeklerinin dünyaya geldiği bildirildi.

OĞULLARI BEKLEDİKLERİNDEN ERKEN DOĞMUŞ

Çiftin bir erkek çocuk sahibi olduğu ve 17 Ekim’deki doğumun beklenenden biraz erken gerçekleştiği ortaya çıktı.

Ünlü çiftin aslında aile kurmayı evlendiklerinden beri çok istedikleri ve ilişkilerinin başından beri anne baba olmanın hayalini kurdukları söyleniyordu.

Daily Mail'in haberine göre üç kişilik ailede “her şeyin yolunda olduğu” ve çiftin anne ve babasının torunlarıyla tanışmak üzere yakında Robbie ve Ackerley’nin evine gelmelerinin beklendiği belirtildi.

34 yaşındaki ünlü oyuncunun hamile olduğu temmuz ayında çıktığı İtalya tatilinde çekilen fotoğraflarıyla ortaya çıkmıştı.

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HAMİLE OLDUĞU YAZ BAŞINDA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Eşiyle birlikte ünlü Como Gölü’ne tatile giden Margot Robbie’nin büyümüş karnıyla çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla birlikte hamilelik haberi de duyulmuş oldu.

2013 yılında tanıştıklarından beri özel hayatları konusunda aşırı ketum olmalarıyla nam salan Margot Robbie ve Tom Ackerly çifti aslında başlarda iyi birer arkadaştı.

Margot Robbie ve Tom Ackerley yoğun geçen bir seneden sonra yaz tatillerini İtalya'da yaptılar, hyamilelik haberi de burada ortaya çıktı

Robbie’nin 2016'da Vogue'a yaptığı açıklamaya göre ikili uzun süre arkadaş kaldıktan sonra ertesi yıl sevgili oldular.

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ONA HEP ÇOK AŞIKTI AMA AÇILMAYA CESARET EDEMEDİ

Güzel yıldız aslında o dönemlerde içten içe kocasına çoktan aşık olduğunu “Bu içime işledi. ... Ona her zaman aşıktım ama 'O beni asla sevmez' diye düşünüyordum. Kendi kendime bunu tuhaflaştırma Margot. Aptal olma ve ona ondan hoşlandığını söyle dedim” sözleriyle anlatmıştı.

Margot Robbie ve Tom Ackerley 2016’da Robbie’nin memleketi Avustralya’da evlenmişti.

Robbie ve Ackerley birlikte kurdukları film şirketiyle son yıllarda gişede rekorlar kıran Barbie de dahil birçok filmin yapımcılığını üstlendi ve servetlerine servet kattı

Ünlü çift karı koca olmanın dışında aynı zamanda işlerini de birlikte yürütüyorlar.

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HEM İŞTE HEM AŞKTA "KUSURSUZ" BİRLİKTELİK

Margot Robbie’nin başrolünü oynadığı I, Tonya ve Barbie dışında birçok ses getiren filmi de hayata geçiren LuckyChap Entertainment adındaki yapım şirketini birlikte kuran çift sadece hayat arkadaşı değil sinema sektöründe de ortaklar.

Robbie haziran ayında Times of London'a verdiği röportajda kocasıyla birlikte çalışırken aralarında “kusursuz” bir dinamik olduğunu söylemiş ve “Bizde açma kapama düğmesi yok. Her şey tek bir şey haline geldi” diyerek günün 24 saatini birlikte geçirdiklerini anlatmıştı.