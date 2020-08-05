Minik Duman sahnede
Duman grubu önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluştu. Konserin açılışını Kaan Tangöze’nin çocukları Hakan ve Volkan ile Ari Barokas’ın oğlu Aslan “bateri şov”la yaptı.
AÇILIŞTA SÜRPRİZ
Türk rock müziğinin en sevilen gruplarından Duman, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da sahneye çıktı. Konseri izlemeye gelenler bir sürprizle karşılaştı. Açılışı, grubun solisti Kaan Tangöze’nin çocukları Hakan ve Volkan ile bas gitarist Ari Barokas’ın oğlu Aslan yaptı.
ALKIŞLAR ÇOCUKLARA
Hakan ve Volkan Tangöze ile Aslan Barokas, etkinlik alanını dolduran yüzlerce Duman hayranını mini bir bateri şovla karşıladı. Performanslarının sonunda seyirciler tarafından dakikalarca alkışlanan minik üçlü, müzikseverleri selamlamayı da ihmal etmedi.
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