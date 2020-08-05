Minik Duman sahnede

AÇILIŞTA SÜRPRİZ

Türk rock müziğinin en sevilen gruplarından Duman, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da sahneye çıktı. Konseri izlemeye gelenler bir sürprizle karşılaştı. Açılışı, grubun solisti Kaan Tangöze’nin çocukları Hakan ve Volkan ile bas gitarist Ari Barokas’ın oğlu Aslan yaptı.



ALKIŞLAR ÇOCUKLARA

Hakan ve Volkan Tangöze ile Aslan Barokas, etkinlik alanını dolduran yüzlerce Duman hayranını mini bir bateri şovla karşıladı. Performanslarının sonunda seyirciler tarafından dakikalarca alkışlanan minik üçlü, müzikseverleri selamlamayı da ihmal etmedi.







