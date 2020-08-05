MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMinik Duman sahnede
GeriMagazin Minik Duman sahnede
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 05.08.2020 - 08:15,Son Güncelleme:

Minik Duman sahnede

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Minik Duman sahnede
Abone Olgoogle-news

Duman grubu önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluştu. Konserin açılışını Kaan Tangöze’nin çocukları Hakan ve Volkan ile Ari Barokas’ın oğlu Aslan “bateri şov”la yaptı.

AÇILIŞTA SÜRPRİZ
Türk rock müziğinin en sevilen gruplarından Duman, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da sahneye çıktı. Konseri izlemeye gelenler bir sürprizle karşılaştı. Açılışı, grubun solisti Kaan Tangöze’nin çocukları Hakan ve Volkan ile bas gitarist Ari Barokas’ın oğlu Aslan yaptı.

Minik Duman sahnede

ALKIŞLAR ÇOCUKLARA
Hakan ve Volkan Tangöze ile Aslan Barokas, etkinlik alanını dolduran yüzlerce Duman hayranını mini bir bateri şovla karşıladı. Performanslarının sonunda seyirciler tarafından dakikalarca alkışlanan minik üçlü, müzikseverleri selamlamayı da ihmal etmedi.
Minik Duman sahnede



False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle