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Dua Lipa milyonluk düğünde bu gelinliği giymiş

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#Dua Lipa#Callum Turner#Dua Lipa Gelinlik
Dua Lipa milyonluk düğünde bu gelinliği giymiş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 17:50

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, Sicilya'nın başkenti Palermo'da Callum Turner ile evlendiği düğünün en çok merak edilen ayrıntısını ilk kez gün yüzüne çıkardı.

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Lipa, toplamda 1.5 milyon sterline mal olan düğününde giydiği gelinlikle çekilen pozları, sosyal medya hesabından paylaştı.

Dua Lipa milyonluk düğünde bu gelinliği giymiş

ÜNLÜ MODA MARKASININ İMZASI VAR
30 yaşındaki şarkıcı, ünlülerin akın ettiği törende Chanel için Matthieu Blazy'nin tasarladığı bir gelinliği tercih etmiş.

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Beline kadar açık sırt detayıyla dikkat çeken gelinliğin tüylerle kaplı uzun bir kuyruğu var.

Açık sırtın elbiseyle buluştuğu çapraz bölümler ise binlerce gümüş ve beyaz boncukla süslenmiş.

Dua Lipa milyonluk düğünde bu gelinliği giymiş

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EL İŞLEMESİ PARÇALAR
Dua Lipa'nın kenarları işlemeli duvağı ve onun saçına tutturulduğu bölümün ilginç tasarımı da dikkatlerden kaçmadı.

Bir sanat eseri gibi görünen gelinlik, tamamen el işlemesi... Atelier Montex tarafından 480 bin boncuk ve Lesage imzalı iğne işiyle süslü Lipa'nın gelinliği. Bu işlemelerin yapımı ise binlerce saat sürdü.

Lipa'nın gelinliğinin iki metrelik kuyruğunda ise Lemarie imzası 25 bin tane küçük tüy bulunuyor.

Şarkıcının duvağı ise altı metrelik tülden yapıldı. Üzerinde de el işlemesi boncuklar yer alıyor.

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Dua Lipa milyonluk düğünde bu gelinliği giymiş

Lipa'nın gelinliği, kolundaki dövmeleri de ortaya çıkardı.

Dua Lipa milyonluk düğünde bu gelinliği giymiş

Genç çiftin düğününün 1.5 milyon sterline mal olduğu söyleniyor.

Dua Lipa milyonluk düğünde bu gelinliği giymiş

Lipa, haklarındaki 'Nişanlandılar' söylentilerini geçen yıl doğrulamıştı. Şimdi de mutlu çift hakkında hamilelik söylentileri var. Ama bu konuda bir açıklama gelmiş değil.

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Dua Lipa milyonluk düğünde bu gelinliği giymiş

NİKAHTA DAHA SADEYDİ
Geçen yıl nişanlandıklarını açıklayan Dua Lipa ile 36 yaşındaki oyuncu Callum Turner'ın nikahı Londra'da Old Marylebone Town Hall'de kıyıldı.

Şarkıcı o törende gelinliğine kıyasla gayet sade giyindi.

Lipa bu törende Schiaparelli tasarımı beyaz bir kıyafet giydi. Görünümünü de Stephen Jones imzalı bir şapkayla tamamladı.

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Dua Lipa milyonluk düğünde bu gelinliği giymiş

Görünüşe göre Lipa ile Turner'ın düğününde ana tema 'tüy'dü. Çünkü ünlü şarkıcı, düğünlerinden bir gece önce konuklarına verdikleri partide yine etek kısmı tüylerle süslü beyaz bir elbise tercih etti.

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#Dua Lipa#Callum Turner#Dua Lipa Gelinlik

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