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Milyonluk adımlar

#İstanbul Maratonu#TEV#Mehmet Üstündağ
Milyonluk adımlar
Mehmet Üstündağ

Ünlü isimler, geçtiğimiz pazar günü yapılan İstanbul Maratonu’nda koşarak değişik vakıf ve dernekler için bağış topladı. TEV 1 milyon lira toplarken, TOHUM 685 bin liranın üzerinde bağış aldı.

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Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olma özelliğini taşıyan İstanbul Maratonu, her yıl olduğu gibi bu yıl da adımlarını farkındalık yaratmak için atan ünlü isimleri ağırladı. Seda Bakan’dan Ümit Boyner’e, Zeynep Üstünel’den Ahsen Eroğlu’na cemiyet ve sanat hayatından birçok kişi çeşitli vakıflar için koşarak bağış topladı.

Milyonluk adımlar

Mine Narin

TEV İÇİN 1 MİLYON TL TOPLANDI

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Türk Eğitim Vakfı için koştu ve hatta maratonda en çok bağış miktarına ulaşan 5’inci isim oldu. TEV, pandemi nedeniyle yaşadıkları maddi zorluklar yüzünden eğitimini bırakan gençlere destek olmak için açtığı kampanyada 1 milyon TL’nin üzerinde bağış toplayarak, 150 öğrencinin 7 bin 200 TL olan bir yıllık eğitim bursunu karşıladı.

Milyonluk adımlar

Zeynep Üstünel

OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN KOŞTULAR

Tohum Otizm Vakfı’nın başkanı Mine Narin, destekçilerden Nil Bentürk Uyguner, Zeynep Üstünel, Okşan Bozkır Mirap, Ahsen Eroğlu gibi ünlü isimler otizmli çocukların eğitim bursu için koştu. Gönüllüler, 685 bin TL’nin üzerinde bağış topladı.
İstanbul Maratonu’na katılan çeşitli vakıf ve dernekler şu ana kadar 10 milyon TL’nin üzerinde bağış topladı. Kampanyaların 22 Kasım’a kadar devam ettiğini de belirteyim.

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Milyonluk adımlar

Seda Bakan

ÇOCUK İSTİSMARINA “DUR” DEDİLER

Güzel oyuncular Seda Bakan, Janset Paçal ve Ayşe Tolga, “Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği-UÇİM” yararına maratona katıldı. Geniş bir katılımla yarışta yerine alan ünlü isimler, dernek yararına farkındalık yarattı.

Milyonluk adımlar

Nil Bentürk Uyguner

Boğaz kıyısında buluştular

Uzun Boğaz cephesi, asırlık Naile Sultan Korusu ve tarihi Kuruçeşme sokaklarıyla çevrelenmiş konumuyla şehrin yeni gözdesi The SPA at Mandarin Oriental Bosphorus’da düzenlenen davete cemiyetin ünlü isimleri katıldı. Neslişah Düzyatan, Etel Baler, Duygu Çarmıklı, Elif Mısırlı, Nora-Talia Kalpakçıoğlu, Mehtap Elaidi, Ayten Aslan Danışman, Batya Kebudi gibi isimlerin katılımıyla Novikov Restaurant & Bar’da gerçekleştirilen “doğadan masaya” konseptli brunch etkinliğinde, misafirler leziz ikramların ve muhteşem Boğaz manzarasının tadını çıkardı.

Milyonluk adımlar

Ralf /  Etel Baler

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Milyonluk adımlar

Ayten Danışman - Duygu Çarmıklı- Elif Mısırlı - Mehtap Elaidi

Çırağan Sarayı’nda özel lansman

Ünlü stil danışmanı Mert Aslan’ın adL için hazırladığı yeni koleksiyonu “Parisian Extravaganza” bir davetle tanıtıldı. Çırağan Sarayı’nda Mert Aslan ve Zehra Işık ev sahipliğindeki lansmanda davetliler hem koleksiyonu inceledi hem de beğendikleri parçaları satın aldı. Paris’in romantik ruhundan esinlenen koleksiyonun davetine cemiyetin modasever ünlü isimleri yoğun ilgi gösterdi.

Milyonluk adımlar


Milyonluk adımlar

Zehra Işık - Mert Aslan

Milyonluk adımlar

Ayşe Kucuroğlu - Cansel Yeni Kut - Şirin Yalçın - Yasemin Özilhan

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Milyonluk adımlar

Yelda Elmas - Edvina Sponza

 

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#İstanbul Maratonu#TEV#Mehmet Üstündağ

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