Tahtın, taçların milyonların olsa ne çare... Kara haberi kendi sözleriyle duyurdu: "Benim babam öldü, kalbim acıyor"

Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 16:54

Şöyle ilk anda bakıldığında dünyanın en şanslı insanlarından biri o... Dile kolay... Birçok insanın sadece rüyasında görebileceği bir durum onun için hayatın ta kendisi oldu.

Kilometrelerce uzağında dünyaya geldiği bir ülkenin prensiyle aşka düştü... Sonra evlenip dört çocuk sahibi oldular. Yaşları çok da ilerlemeden kocası ülkenin tahtına geçince o da kraliçelik tacını giydi.

Kelimenin tam anlamıyla peri masallarının vücut bulmuş hali o artık...

Ama bütün bunlar, sahip olduğu taçlar, mücevherler, tahtlar ve saraylar onun şu anda çektiği acıyı dindirmeye asla yetmiyor. Çünkü bu "peri masalı kahramanı" babasını kaybetti. Annesini yıllar önce toprağa veren bu ünlü kişinin kalbi şimdi de baba acısıyla yanıyor.

ACI HABERİ KENDİSİ DUYURDU
Bir insanın yaşayabileceği en büyük acılardan biriyle yüzleşen bu ünlü Danimarka Kraliçesi Mary.

Şu anda ülkenin tahtında oturan Kral Frederik ile daha veliaht prens olduğu sırada evlenen Mary, Avustralya'ya yaşayan babası John Donaldson'ı kaybetti.

Bir matematik profesörü olan John Donaldson'ın, 84 yaşında ölümü, Danimarka kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Üstelik de Mary'nin çektiği babasının son fotoğraflarından biri eşliğinde.

Duyuruda Mary'nin kendi satırları yer aldı....

2004'te Frederik ile evlendiği törende kızı Mary'yi damadı Frederik'e kendi elleriyle teslim etmişti John Donaldson.

Mary'nin annesi ise o henüz 25 yaşındayken hayata veda etti. Babası sonradan Suson Moody ile evlendi.

'BÜYÜK ACIM DİNDİĞİNDE BABAMIN HATIRASI DÜNYAMI AYDINLATACAK'
"Kalbim çok ağır ve düşüncelerim gri. Benim sevgili babam öldü" diye yazan Mary, yine de bu büyük acısı dindiğinde babasıyla ilgili güzel anıları hatırlayacağını ve onların dünyasını aydınlatacağını belirtti.

Kraliçe Mary, babasının kendisine öğrettiği her şey için ona minnettar olduğunu da satırlarına ekledi.

Acı haberin verildiği duyuruda, Profesör John Donaldson'ın sağlığının son zamanlarda kötüleştiği bilgisi de yer aldı.

Bu arada Kraliçe Mary, daha geçen ay kocası Frederik ile birlikte resmi bir ziyaret için ülkesi Avustralya'ya gitmişti. O sırada babasıyla görüşme fırsatı da buldu.

NEYSE Kİ BABASINI SON BİR KEZ GÖREBİLDİ
Zaten Avustralya basınına göre ilk bakışta resmi bir ziyaret gibi görülen bu gezinin Mary için ayrı bir önemi vardı. Sağlığı bozulan babasını son bir kez görebildi bu sayede.

Yakınlarının söylediğine göre Kraliçe Mary, ölümünden kısa bir süre önce babasını görüp onunla birlikte vakit geçirebildiği için kendini çok şanslı hissediyor.

Kraliçe Mary'nin, babasına çok düşkün olduğu ve onun kaybıyla yıkıldığı da belirtiliyor.

Mary'nin İskoç asıllı babasının sağlığı epeydir kötüye gidiyordu. Seyahate çıkması bile olanaksız hale gelmişti. Hatta bu yüzden damadı Frederik ile kızı Mary'nin kral ve kraliçe olarak tahta geçtiği töreni izlemeye bile gidemedi.

Annesini çok genç yaşta kaybeden ve babasıyla çok derin bir bağı olan Mary'nin de bu acılı günlerde ailesiyle birlikte olmak için Avustralya'ya gideceği belirtiliyor.

