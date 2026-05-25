Milyonların izlediği dizide yıldız olmuştu: Çok zeki olduğumu düşünürken kendimi akıl hastanesinde buldum... Bir sürü param da gitti!

Gayet parlak kariyerini bile geride bırakıp Hollywood'dan erken emekli olan oyuncu, yaşına gelecekleri ve nasıl bu türden bir tuzağa düştüğünü verdiği bir röportajda açık açık anlattı.

ARAYIŞ İÇİNDE OLAN BİRÇOK KİŞİNİN BAŞINA GELEBİLİR

Aslında arayış içinde olan birçok kişinin başına gelebilecek olan bu olayın kahramanı Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisiyle tanınan Hannah Murray.

Bugün 36 yaşında olan Murray, daha 22 yaşındayken katıldı ünlü dizinin kadrosuna. 2011 ile 2019 arasında da Gilly karakterine hayat verdi.

Bu ünlü dizinin öncesinde ve sonrasında da Chatroom, Charlie Says, Skins gibi yapımlarda rol aldı.

Ama bunca tecrübesine rağmen yaşadığı bir dizi olumsuzluğun sonucunda kendini erkenden oyunculuktan emekli etti.

Hatta psikolojisi bozuldu ve bir süre bir hastanenin psikiyatri servisinde tedavi olması gerekti.

SAĞLIKLI YAŞAM PEŞİNDE KOŞARKEN RUH SAĞLIĞI BOZULDU

Hannah Murray, bu süreçte yaşadıklarını da The Guardian gazetesine verdiği röportajda anlattı.

Hannah Murray, bu deneyimine önümüzdeki ay piyasaya çıkacak olan The Make Believe: A Memoir of Magic and Madness adlı anı kitabında da yer verdi.

Murray, 2017 yılında bir sağlıklı yaşam tarikatına katıldıktan sonra psikolojik durumunun bozulduğunu anlattı.

"İnsan 'bu bana olmaz' diye düşünmeye eğilimli. Ama böyle düşünerek kendimize haksızlık ediyoruz" diye konuştu.

Murray başına gelenleri şöyle anlattı: "Böyle bir şeyi yaşayamayacağımı, güvende olduğumu düşünüyordum. İyi eğitimliydim orta sınıf bir aileye mensuptum. Yani her şey yolundaydı..."





'BERBAT SEÇİMLER YAPTIM'

Hannah Murray böyle düşünüyordu ama yaşadıkları hiç de öyle olmadı.

"Zeki olduğuma ve iyi seçimler yapabileceğime inanıyordum" dedi Murray. Sonra da işin aslını şöyle anlattı: "Ama berbat seçimler yaptım."

Hannah Murray için "karanlık yol" Detroit filminin setinde, kendini "enerji şifacısı" olarak tanıtan bir adamla tanışmasıyla başladı.

Ondan sonra da onun aracılığıyla bir iyi ve sağlıklı yaşam tarikatına katıldı. Genellikle kadınların bulunduğu bu tarikatın adını vermedi Murray.

EROTİZE EDİLMİŞ BİR ATMOSFER VARDI

Ama daha ilk toplantıda hissettiklerini saklamadı: "Aslında fiziksel bir şey olmamasına rağmen erotize edilmiş hissettiriyordu. Bu tür hiyerarşiye dayalı organizasyonlarda bu tür bir his olduğunu düşünüyorum zaten" sözleriyle anlattı durumu.

Hannah Murray, röportajda tarikatın işleyişi hakkında biraz daha bilgi verdi: "Önce eğitmenler ve şifacı sonra da bir adam geliyor. Son derece kendinden emin ve cazibeli. İlk söylediği de cinsellikle ilgili bir şakaydı. O yumuşak enerji bir anda insanın cinsel duygularını harekete geçiren bir enerjiye dönüştü. Bu adamın bunu bilerek yaptığını düşünüyorum" diye konuştu Murray.

Murray; aslında özel olma hissinin ve bilgeliğe ulaşmanın peşinde koşarken bu deneyim yüzünden binlerce dolar harcadığını ve ruh sağlığının da bozulduğunu saklamadı.





ARTIK MEDİTASYON BİLE YAPMIYOR

Bir psikoz atağı geçirip psikiyatri kliniğine yatırıldı Hannah Murray. Bu deneyimin ardından da genç oyuncuya bipolar bozukluk teşhisi konuldu.

Yaşadığı bu deneyimin ardından Hannah Murray, "iyi yaşam, sağlıklı yaşam" ile ilgili her şeyden kelimenin tam anlamıyla kaçıyor.

Murray "Aslında en zararsız görünen şeyler bile rahatsız edici olabiliyor. Artık meditasyon ve yoga yapmayı da bıraktım. Çünkü karşılayacağım şeylerin benim sınırlarını aşabileceğinden ve fazlaca mistik olabileceğinden endişe ediyorum" diye konuştu.