'MilyonlarÄ±mÄ± Ã§ocuklarÄ±ma miras bÄ±rakmam' demiÅŸti... EvlÃ¢dÄ±n tatlÄ± intikamÄ± bÃ¶yle oldu!

Haberin DevamÄ±

YaÅŸÄ± ilerlemesine raÄŸmen 38 yaÅŸÄ±ndaki emekli balerin Melanie Hamrick ile mutlu ve uzun bir niÅŸanlÄ±lÄ±k dÃ¶nemi geÃ§iriyor Jagger.

Ãœstelik Melanie, evlenmeye Ã§ok meraklÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kafasÄ± da rahat.

Jagger'Ä±n Ã¶zelliklerini saymakla bitiremeyiz. Bunlardan biri de evlilik ve iliÅŸkilerinden sekiz Ã§ocuk sahibi olmasÄ±. Her yaÅŸtan her boydan Ã§ocuklarÄ± olan Mick Jagger Ã§oktan dede bile oldu.

Â

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin En gÃ¼ncel haberlere ve son dakika geliÅŸmelerine Google Ã¼zerinden anÄ±nda ulaÅŸmak iÃ§in bizi favorilerinize ekleyin. Googleâ€™da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

YARIM MÄ°LYARLIK MÄ°RASI Ã‡OCUKLARINA KALMAYACAK

Bundan birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce milyonluk servetinden sekiz Ã§ocuÄŸuna miras bÄ±rakmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayÄ±p herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±ÅŸtÄ± Jagger.

YarÄ±m milyar dolar servetini kendisi kazandÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bunu istediÄŸi gibi harcama hakkÄ± da var elbette.

Haberin DevamÄ±

DÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kadarÄ±yla evlatlarÄ±ndan bu konuda olumsuz bir tepki de almadÄ±.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Jagger zaten onlarÄ±n kendi ayaklarÄ± Ã¼zerinde durabilmeleri iÃ§in elinden geleni yapÄ±yor.





'O ÅžAPKAYI AT BABA'

Durum bÃ¶yleyken geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde yaptÄ±ÄŸÄ± bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±na da bu sekiz Ã§ocuÄŸundan birinden ilginÃ§ bir yorum geldi.

Belli ki 27 yaÅŸÄ±na gelen oÄŸlu babasÄ±nÄ±n artÄ±k torunu yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ler gibi giyinmesinden Ã§ok da hoÅŸlanmÄ±yor.

Her ÅŸey Mick Jagger'Ä±n Ä°talya tatilinde Ã§ektiÄŸi bir fotoÄŸrafÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸmasÄ±yla baÅŸladÄ±.

KÄ±rsal bir arazide Ã§ekilen o pozda artÄ±k 80'i geÃ§en bir bÃ¼yÃ¼kbabadan Ã§ok gayet genÃ§ biri gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu Jagger.





'TATLI Ä°NTÄ°KAM' DÄ°YE YORUMLANDI

KÄ±yafetleri birbiriyle uyumluydu baÅŸÄ±nda da bir ÅŸapka vardÄ±.

Ä°ÅŸte 27 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Lucas o ÅŸapkaya itirazÄ± olduÄŸunu saklamadÄ±.

Lucas "Sekizinci fotoÄŸraftaki ÅŸapkayÄ± artÄ±k dolabÄ±ndan Ã§Ä±karman gerekiyor" diye yazdÄ±.

AslÄ±nda kÃ¶tÃ¼ niyetle yapmadÄ±ÄŸÄ± bu eleÅŸtiri de sosyal medyada "Belki de Lucas babasÄ±nÄ±n mirasla ilgili aÃ§Ä±klamalarÄ±na onu eleÅŸtirerek tepki gÃ¶steriyor" tarzÄ± esprili yorumlara yol aÃ§tÄ±.

Haberin DevamÄ±





'BÄ°ZÄ°M Ã‡OCUKLARIMIZ DA BÃ–YLE'

Ama kendi Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da tÄ±pkÄ± Lucas gibi giyim kuÅŸamlarÄ±nÄ± eleÅŸtirdiÄŸini belirten ebeveynler de oldu.

Bunlardan biri "Sanki benim oÄŸlum konuÅŸuyor" diye yazarken bir diÄŸeri de "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z anne ve babalarÄ±nÄ±n bÃ¶yle giyinmesini hiÃ§ taktir etmiyor" yorumunu yaptÄ±.

Lucas, Mick Jagger'Ä±n BrezilyalÄ± model Luciana Gimenez Morad ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya geldi.

ÃœnlÃ¼ mÃ¼zisyenin bu iliÅŸkiden tek Ã§ocuÄŸu oldu.

Mick Jagger'Ä±n, baÅŸÄ±ndaki ÅŸapkayÄ± eleÅŸtiren oÄŸlu Lucas, Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyenin BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±z Luciana Gimenez Morad ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya geldi.

Haberin DevamÄ±





SEKÄ°Z Ã‡OCUK BABASIÂ

Onun yanÄ± sÄ±ra oyuncu Marsha Hunt'tan ÅŸu anda 55 yaÅŸÄ±nda olan Karis adÄ±nda bir kÄ±zÄ±, eski karÄ±sÄ± Bianca Jagger'dan 54 yaÅŸÄ±nda Jade adÄ±nda bir kÄ±zÄ± daha var.

Jagger, en Ã§ok Ã§ocuÄŸa model Jerry Hall ile iliÅŸkisi sÄ±rasÄ±nda sahip oldu. 42 yaÅŸÄ±ndaki Elizabeth, 34 yaÅŸÄ±ndaki Georgia May, 40 yaÅŸÄ±ndaki James ve 28 yaÅŸÄ±ndaki Gabriel bu iliÅŸkiden dÃ¼nyaya geldi.

Jagger'Ä±n en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu ise ÅŸu anda niÅŸanlÄ± olduÄŸu Melanie Hamrick'ten dÃ¼nyaya gelen 9 yaÅŸÄ±ndaki Deveraux.