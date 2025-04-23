Milyonları var ama oğluna istediği ayakkabıyı bile almıyor… ‘Para benim, isterlerse kendileri çalışıp kazansın!’

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Üstelik bu ünlü çocukları hayatlarını lüks içinde geçirmekle kalmayıp anne ve babalarından kalacak büyük mirasla çoğu zaman geleceklerini de daha doğar doğmaz sağlama almış oluyorlar.

ÜNLÜ AİLELERİN ÇOCUKLARI ŞANSLI DOĞUYOR AMA…

Öte yandan buna karşı olan ve çocuklarının bu zenginliğin içinde yaşamasını pek de istemeyen ünlüler de giderek çoğalıyor.

Dünyanın en zengin insanlarından bir olan Bill Gates bile geçtiğimiz günlerde çocuklarına mirasının sadece yüzde 1’ini bırakacağını açıklamıştı.

Çocuklarını diğer akranları gibi “normal” şekilde büyütmeye çalışan ünlülerin sayısı giderek artıyor. Ve anlaşılan ünlü oyuncu Ben Affleck de çoktan bu kervana katılmış.

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ÜNLÜ OYUNCU OĞLUNA ALMADIĞI AYAKKABIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz ay 13 yaşındaki oğlu Samuel’le gittiği bir alışveriş merkezinde kameralara yakalanan Affleck ona istediği spor ayakkabıları almamış ve olay gündem olmuştu.

Ünlü bir markanın 6 bin dolarlık spor ayakkabısını oğluna almayan, bunun için en azından para kazanmasa da ev işlerine yardım etmesi gerektiğini söyleyen Ben Affleck bu tavrıyla takdir toplamış, kimileri ise ünlü oyuncuyu cimrilikle suçlamıştı.





“LÜKS ŞEYLER İSTİYORLARSA KENDİLERİ ALSIN”

Konu hakkında ilk kez konuşan Ben Affleck, çocuklarının gösterişli şeylere para harcamak istiyorlarsa en azından "asgari ücretli" bir işte çalışmaları ve para kazanmaları gerektiğini açıkça belirtti.





ANNELERİ DE BABALARI DA ÇOK ZENGİN AMA NE ÇARE!

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150 milyon dolarlık bir serveti olduğu bilinen Ben Affleck ve ondan geri kalmayacak bir kazanca sahip olan Jennifer Garner’ın 2018’de biten evliliklerinden 19 yaşında Violet, 16 yaşında Seraphina ve 13 yaşında Samuel adında üç çocukları var.

"Oğlum bu spor ayakkabılarını istiyordu ve ben, 'Bu spor ayakkabılar 6.000 dolar, ne diyorsun? Ne yapacaksın, çim biçecek misin? 6.000 doların mı var?' dedim." diyerek oğluyla yaptığı konuşmayı anlatan Ben Affleck Samuel’in kendisine “Ama baba bizim paramız var” dediğini söyledi.





“PARA SENİN DEĞİL, BEN ÇALIŞIP KAZANDIM”

Ünlü oyuncunun oğluna verdiği cevap ise “Benim param var. Senin paran yok” olmuştu…

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Ben Affleck çocuklarını çok sevdiğini ve onlar için her şeyi yapacağını söylerken bir yandan da onlara sahip olmak istedikleri şeyler için çalışmaları gerektiğini öğretmeyen anne babaların büyük bir hata yaptığının altını çizdi.





KENDİ YAŞLARINA UYGUN İŞLER BULACAKLAR…

“Oğlumun tabii ki ayakkabısı var ama süslü, lüks ayakkabıları yok” diyen Ben Affleck çocuklarını o yaşlarda yapabilecekleri basit işlere yönelttiğini, en azından cep harçlıklarını çıkaracak parayı kendilerinin kazanabileceğini söylüyor.

Ben Affleck ve Jennifer Garner’ın en büyük çocukları olan ve üniversiteye başlayan Violet şimdiden babasının bu tavsiyesine uymuş, bir yandan okurken bir yandan çalışıyormuş ve şimdiden kendine yaz aylarında staj yapabileceği bir kurum aramaya başlamış…