Milyonları ağlatan mini konsere skandal iddia: 'Bütün dünyayı kandırdılar'... Hayranları ateş püskürdü

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Ciddi bir sağlık sorunuyla boğuşan ünlü şarkıcı, Olimpiyat Oyunları'nın açılış gecesinin finalini yaptı. Eiffel Kulesi'nin tepesinden, beyaz elbisesiyle sesini canlı olarak duymak içi bekleyen hayranlarına seslendi. O, şarkısını söyledikçe dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı gözyaşlarına boğuldu. Kolay değil... O ünlü şarkıcı tam dört yıldır sahnelerin uzağında hastalığıyla mücadele ediyordu.

Ama aradan iki buçuk ay geçtikten sonra ortaya atılan bir iddia o tek şarkılık ağlatan konsere gölge düşürdü. Bu iddiaya göre aslında o ünlü şarkıcı, o gece şarkısını canlı söylememişti, milyonları gözyaşlarına boğan o mini konser önceden kaydedilmişti!

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CANLI SÖYLEMEDİĞİ, PERFORMANSIN ÖNCEDEN KAYDEDİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Herkes çoktan anladı Celine Dion'un, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki konserinden söz ettiğimizi.

O gece açılış törenine, seslendirdiği unutulmaz Edith Piaf şarkısı Hymne a l'amour (Aşka Övgü) ile damga vuran 56 yaşındaki Dion şimdi skandal bir iddianın merkezinde yer alıyor.

Oysa herkes uzun süredir mücadele ettiği Katı Kişi Sendromu adlı hastalık yüzünden sahnelerden uzak kalan Dion'un dört yıl sonraki dönüşünün ilk adımı olarak değerlendirmişti bu mini konseri.

Uzun zamandır sahneye çıkmamış olan Dion, kanlı canlı bir şekilde elinde mikrofonuyla o unutulmaz şarkıyı seslendiriyordu.

UZMANLAR: ÖNCEDEN KAYDEDİLDİĞİ İLK NOTADAN İTİBAREN BELLİ OLUYOR

Fakat dün Fransa'nın ciddi gazetelerinden Liberation, çok sayıda müzik uzmanının bu konudaki görüşünü sayfalarına taşıdı. Buna göre Celine Dion'un o geceki performansı, kuşkuya yer bırakmayacak şekilde canlı değildi. O mini konser önceden kaydedilmişti.

Besteci ve yorumcu Etienne Guereau, Liberation'a verdiği demeçte "TV'de duyduğumuz, düzeltilmiş bir önceden kayıttı" diye konuştu.

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Adının açıklanmasını istemeyen bir ses teknisyeni Celine Dion'un o gece önceden kayıt seslendirdiğini ve bunun daha ilk notadan bile belli olduğunu ileri sürdü.

Liberation'un bu iddiasına olimpiyat organizatörleri hiçbir yanıt vermedi, suskun kalmayı tercih etti. Yetkililer, etkinlik öncesinde Dion'un şarkısını canlı söyleyeceğini açıklamıştı.

DION HAYRANLARI SKANDAL İDDİAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Olimpiyatlardaki performansın, tedavi edilemez katı vücut sendromuyla mücadele eden Bayan Dion için görkemli bir geri dönüş olması amaçlanmıştı. Fakat bu iddialarla bu durum da gölgelenmiş oldu.

Diğer yandan Celine Dion'un hayranları da Liberation'un bu iddiasına kelimenin tam anlamıyla ateş püskürdü. Çok sayıda Dion hayranı, sosyal medya platformlarından gazeteye eleştiride bulundu.

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Bir kullanıcı "Verecek daha önemli bir haberiniz yok mu?" diye sorarken bir başkası da "Neden bu karalamaya ihtiyaç duydunuz? Umurumuzda bile değil. O an hissettiklerimizi elimizden alamayacaksınız. Ayrıca Celine Dion'un performansı muhteşemdi" yorumunu yaptı.

Birçok kullanıcı "Sizin yarattığınız bu tartışmayı umursamıyoruz. Celine Dion'a o geceki performansından dolayı tebrikler" yorumunu yaptı.

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YILLARDIR ZOR BİR HASTALIKLA MÜCADELE EDİYOR

Ünlü şarkıcı Celine Dion, bundan iki yıl önce tedavisi olmayan Katı Kişi Sendromu adlı bir hastalığa yakalandığını açıklamıştı. Ünlü şarkıcı bedenindeki bütün kasları hatta ses tellerini de etkileyen bu hastalık yüzünden canlı olarak sahneye çıkamaz hale gelmişti.

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Bir yandan tedavisini sürdüren bir yandan da hastalıkla mücadelesi bir belgesel haline getirilen Dion, sürekli olarak "Ölmeden önce bir kez daha sahneye çıkmak istiyorum" demişti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki bu performansı da dört yıl aradan sonra gerçekleşti. Ünlü şarkıcının Eiffel Kulesi'nin tepesinde o ünlü şarkıyı seslendirdiği anlar da sadece müzik değil, olimpiyat tarihinin de sayfalarına geçti.