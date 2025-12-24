Milyonlar onun dizilerini gÃ¶zÃ¼nÃ¼ kÄ±rpmadan izlerdi... O artÄ±k beÅŸ Ã§ocuk babasÄ±... Bebeto bile yaÅŸlandÄ±

Haberin DevamÄ±

Ama yÄ±llar Ã¶nce yani 1990'larda durum tam olarak bÃ¶yle deÄŸildi. O zamanlar ortalÄ±ÄŸÄ± kasÄ±p kavuran, milyonlarÄ± ekran baÅŸÄ±na toplayan Meksika dizileri vardÄ±. Ã‡ekim tekniÄŸi ve oyunculuk aÃ§Ä±sÄ±ndan kendine Ã¶zgÃ¼ nitelikler taÅŸÄ±yan bu dizilerin yÄ±ldÄ±zlarÄ± TÃ¼rkiye'de de tanÄ±nÄ±r olmuÅŸtu.

BEBEK YÃœZLÃœ OLDUÄžU Ä°Ã‡Ä°N ONA 'BEBETO' DEDÄ°LER

Ä°ÅŸte Eduardo Capetillo da onlardan biriydi... Belki Ã§ok genÃ§ kuÅŸaklar onu Ã§ok bilmez ama belli bir yaÅŸÄ±n Ã¼stÃ¼ndekiler iÃ§in Capetillo denilince kelimenin tam anlamÄ±yla akan sular durur.

DoksanlÄ± yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda Ã¼lkemizde YÄ±ldÄ±za UlaÅŸmak adÄ±yla yayÄ±nlanan Alcanzar ile tanÄ±nan Capetillo, sonra da Marimar ile yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± katladÄ±. Hatta o dizide bir baÅŸka yÄ±ldÄ±z, Thalia ile birlikte oynadÄ±.

Capetillo'nun TÃ¼rkiye'deki yÄ±ldÄ±zÄ± Ã¶yle parladÄ± ki bir ara Ã¼lkemize bile davet edildi.

BugÃ¼n 55 yaÅŸÄ±nda olan Eduardo Capetillo'nun bir de lakabÄ± vardÄ±: Bebeto! Ã‡Ã¼nkÃ¼ yÃ¼z hatlarÄ± nedeniyle yaÅŸÄ±ndan da genÃ§ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. "Bebek yÃ¼zlÃ¼" diye tanÄ±mlanan insanlardan biriydi Bebeto.

Capetillo ya da kendisine yakÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan lakabÄ±yla Bebeto, bugÃ¼n artÄ±k 55 yaÅŸÄ±nda, beÅŸ Ã§ocuk babasÄ±.





Capetillo Ã¼lkemizde Alcanzar Una Estrella (YÄ±ldÄ±za UlaÅŸmak) adlÄ± diziyle tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. ArdÄ±ndan Marimar geldi.





30 YILLIK EVLÄ° VE BEÅž Ã‡OCUK BABASI... BÄ°R DE DAMADI VAR

Ä°lerleyen yÄ±llarda piyasayÄ± yerli diziler ele geÃ§irince Meksika dizileri de TV tarihinin raflarÄ±na kalktÄ±. Ama bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran o yapÄ±mlar ve oyuncularÄ± da unutulmadÄ±. Eduardo Capetillo da bunlar arasÄ±nda.

BugÃ¼n 55 yaÅŸÄ±nda Eduardo Capetillo. 31 yÄ±llÄ±k mutlu bir evliliÄŸi var ve karÄ±sÄ± Biby Gaytan ile birlikte tam beÅŸ Ã§ocuk bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ler bugÃ¼ne kadar.

1994 yÄ±lÄ±nda evlenen Capetillo ile Gaytan, evliliklerinin 30'uncu yÄ±lÄ±nÄ± kutladÄ±lar kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce. Ama Ã§ift Ã¶ylesine mutlu ki evliliklerinde bir sÃ¼re Ã¶nce yeminlerini tekrarladÄ±lar.

Eduardo Capetillo ile Biby Gaytan'Ä±n 31 yÄ±llÄ±k mutlu bir evliliÄŸi var. Oyuncu, karÄ±sÄ±nÄ± ilk gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ anÄ± "Benim iÃ§in ilk bakÄ±ÅŸta aÅŸktÄ±" diye tanÄ±mlÄ±yor.Â

TV ekranlarÄ±ndan yayÄ±nlanan ilk nikahlarÄ±nda Biby, ilk Ã§ocuklarÄ± Eduardo JR'a hamileydi. Bu ikinci nikah tazeleme tÃ¶reninde ise yedi kiÅŸilik kocaman bir aile olarak bir araya geldiler.

Capetillo verdiÄŸi rÃ¶portajda karÄ±sÄ± Biby'i ilk kez gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde 17 ya da 18 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi. Durumu da "Bu, benim aÃ§Ä±mdan ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸte aÅŸktÄ±" diye anlattÄ±.

Biby Gaytan'Ä± ilk gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde onun iÃ§in aÅŸka dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve "Daha ilk anda ne kadar Ã§arpÄ±cÄ± bir kadÄ±n" diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ± Capetillo. O sÄ±rada evlenmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmese bile yÄ±llar sonra Gaytan ile birlikte bir yuva kurdu ve beÅŸ Ã§ocuk sahibi oldu.





DÃœÄžÃœNLERÄ° CANLI YAYINLANDI

Biby ve Eduardo'nun dÃ¼ÄŸÃ¼nleri TV ekranlarÄ±ndan da yayÄ±nlandÄ±. Ne de olsa o dÃ¶nemin en gÃ¶zde Ã§iftleri arasÄ±ndaydÄ±lar. Ama bu durum hem Eduardo hem de Biby aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir gerilim yarattÄ±.

O gÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlarken "AÃ§Ä±kÃ§asÄ± bir medya olayÄ±ydÄ± ve bizim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir baskÄ± vardÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ ayrÄ±ca oÄŸlumuz Eduardo dÃ¼ÄŸÃ¼ne Biby'nin karnÄ±nda katÄ±ldÄ±.

Ã‡ok sÄ±cak olduÄŸu, Ã§ok fazla insan olduÄŸu ve canlÄ± yayÄ±nda olmanÄ±n baskÄ±sÄ± nedeniyle saÄŸlÄ±ÄŸÄ± konusunda Ã§ok endiÅŸeliydim" diye konuÅŸtu Capetillo.

Eduardo Capetillo ile Biby Gaytan, bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Alejandra'yÄ± da geÃ§en mayÄ±s ayÄ±nda evlendirdi.





BÃœTÃœN ARMUTLAR AÄžACIN DÄ°BÄ°NE DÃœÅžTÃœ

Bu arada ÅŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m... Capetillo ile Gaytan'Ä±n Ã§ocuklarÄ± da kendilerinden uzak meslekler seÃ§mediler..

KÄ±zlarÄ± Ana Paula Capetilo, Ã§eÅŸitli TV dizilerinde rol alÄ±yor. OÄŸullarÄ±ndan Lalo mÃ¼zisyen oldu. Capetillo'nun kendisiyle aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Eduardo Jr da hem ÅŸarkÄ±cÄ± hem mÃ¼zisyen.

Ã‡iftin, bir sosyal medya fenomeni olan bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Alejandra ya da aile arasÄ±ndaki adÄ±yla Ale, LÃ¼bnanlÄ± Nader Shoueiry ile evlendi. Bir baÅŸka deyiÅŸle bir zamanlarÄ±n Bebeto'su yakÄ±nda dede olmaya hazÄ±rlanÄ±yor...

TÃ¼rk pop mÃ¼ziÄŸinin yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Burak Kut, kariyerinin ilk dÃ¶nemlerinde Capetillo'ya benzetildi..Hatta o da yaÅŸÄ±ndan Ã§ok daha genÃ§ gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in "Bebeto" diye anÄ±ldÄ±.Â