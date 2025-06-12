Milyonlar onları kıskanarak izledi... Meğer en özel günlerinde parmaklarının arasında zehir taşımışlar

Haberin Devamı

İlk anda kulağa çok tuhaf gelse de işin gerçeği bu. Bunun nedeni de ailenin yüzyıllardan bu yana uyguladığı bir gelenek.

Prenses Diana'dan Sarah Ferguson'a Kate Middleton'dan Meghan Markle'a, Kraliçe 2. Elizabeth'in torunları Zara Tindall'dan Prenses Eugenie'ye bütün gelinler düğün günlerinde gelinliklerini birbirinden farklı buketlerle tamamladı.

Fakat hiçbir gelin, ailenin bu konudaki geleneğini bozmadı. Bütün o farklılığın içinde tek ve özel bir çiçek vardı ki bütün gelinlerin buketlerinde ona da yer verildi.

İşte milyonlarca kişinin izlediği o gelinlerin parmaklarının arasında taşıdığı tehlike de o çiçekti. Yani inci çiçeği ya da müge çiçeği olarak bilinen çiçek.

Peki kusursuz bir görünüme sahip olan ve işin aslı gelin buketlerine farklı bir güzellik katan bu çiçeğin tehlikesi ne?

Haberin Devamı

Prenses Diana'nın da gösterişli gelin buketinde söz konusu çiçek bulunuyordu.

Kraliyet ailesinin bu geleneğini Kate Middleton da çiğnemedi.

Tabii ki Prens Harry ile evlendiği gün Meghan Markle'ın elinde de aynı çiçek vardı.





Kral Charles'ın tek kız kardeşi Prenses Anne'in kızı Zara Phillips de Mike Tindall ile evlendiği gün gelin buketinde aynı çiçeğe yer verilmişti.





KÜÇÜK PRENSES DURMADAN AKSIRDI

Birçok uzmana göre inci çiçeği bazı kişilerin hayatını tehdit etmeye kadar uzanan zehirli bir içeriğe sahip. Kimi zaman alerjik reaksiyonlara da neden olabiliyor.

Haberin Devamı

Amcası Prens Harry'nin düğününde gelin Meghan Markle'ın nedimelerinden biri olan Prenses Charlotte'un sık sık hapşırmasına da bu çiçeklerin neden olduğu ileri sürülmüştü. Çünkü o düğünde Meghan Markle'ın gelin buketinde de bu beyaz çiçeklerden vardı.

Latince adı "convallaria majalis" olan inci çiçeği aslında parfüm yapımı başta olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Ancak uzmanlara göre çiçeklerinden yapraklarına kadar zehirli bir içerik taşıyor. Özellikle de yaprakları!

Özellikle çocuklar ve hayvanlar için tehlikeli. Alerjiye sebep olması bir yana bu bitkinin çiçeğinin yenilerek tüketilmesi ciddi sağlık sorunlarına hatta ölümlere bile neden olabiliyor.

Haberin Devamı

İnci çiçeği, "kardiyak glikozitler" olarak adlandırılan zehirli bileşenler içeriyor. Bu bileşenler, tedavi edilmediğinde ölüme dahi neden olabilen baş dönmesi, kusma, döküntü ve ishal gibi çeşitli durumlara neden olabiliyor.

Tabii ki kraliyet gelinlerine bu çiçek verilirken gerekli önlemlerin alındığını da not düşelim.

Madem bunları inceledik... Şimdi de İngiliz kraliyet ailesinin düğünlerinde gizli sırlara da bir bakalım.





EN UZUN KUYRUK

Gelin dünyanın her dönemde en çok konuşulan kraliyet gelini olan Diana Spencer'ın ya da milyonlarca kişinin onu hatırladığı adıyla Prense Diana ile başlayalım. 1981 yılında Prens Charles ile evlenen Prenses Diana, kraliyet düğünleri tarihindeki en uzun kuyruklu gelinliği giydi.

Haberin Devamı

Diana'nın David Emmanuel imzalı gelinliğinin kuyruğu yaklaşık sekiz metreydi.

Bu arada Diana'nın gelin ayakkabılarının altında da bir "sır" gizliydi. Ayakkabıların topuğunda, kendisinin ve Prens Charles'ın isimlerinin baş harfleri yazılıydı.

MAKYAJINI KENDİ YAPTI

Gelelim Diana'nın hiç göremediği gelini Kate Middleton'a. 2011 yılında uzatmalı sevgilisi Prens William ile evlenen Middleton'ın gelinliği, tören sonrası çok taklit edildi.

Gelinliğin üzerindeki işlemeler, duvağını süsleyen tacı bir yana bir başka özelliği daha vardı gelin Kate'in. Makyajını kendisi yapmıştı!

İlk anda kulağa tuhaf gelse de Middleton, makyaj sanatçısı Arabella Preston'dan dersler aldı ve hayatının en önemli gününde makyajını da kendi yaptı.

Haberin Devamı

EN YAŞLI KRALİYET GELİNİ

Gelelim son dönemin en çok konuşulan kraliyet gelinine. Tabii ki Meghan Markle. Aslında onun bir kraliyet gelini olarak çok fazla dikkat çeken özelliği vardı.

Hepsinden önemlisi daha önce evlenip boşanmıştı, Harry'den üç yaş büyüktü. Bu özelliğiyle de "en yaşlı kraliyet gelini" olarak hafızalara kazındı.

200 YIL İÇİNDE BİR İLK

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi, pandemi yüzünden evlilik törenlerini sürekli erteliyordu.

Fakat sonunda geçen yıl kelimenin tam anlamıyla kapalı kapılar ardında evlendiler. Beatrice, bu şekilde, İngiliz kraliyet ailesinin son 200 yıllık tarihi içinde bu şekilde evlenen ilk kişi olarak tarihe geçti.

Onun düğünüyle ilgili bir başka özellik daha vardı. Kraliçe 2 Elizabeth'in ortanca oğlu Andrew'nun, SarahFerguson ile evliliğinden dünyaya gelen 31 yaşındaki kızı Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi, Windsbor Şatosu'nda kapalı kapılar ardında evlendi.

Törenin en çok dikkat çeken yanı ise Beatrice'in gelinliği oldu. O gelinlik tam 53 yıl önce Kraliçe 2. Elizabeth tarafından önce parlamento açılışında ardından da çeşitli özel gecelerde giyilmişti.

Kraliçe'nin elbisesi Beatrice için modifiye edildi ve kol kısmına eklemeler yapıldı. Bu vintaj gelinlik, bir dönem İngiliz kraliyet ailesinin kadın üyeleri için yaptığı tasarımlarla tanınan Norman Hartnell'ın imzasını taşıyor.