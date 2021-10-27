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Milyoner kocasıyla gösterişli bir törenle evlenmişti, sekiz hafta sonra eşini kaybetti: Acımı anlatmaya kelimeler yetmez

#Vivek Chadha#Stuttee Chadha#Chadha
Milyoner kocasıyla gösterişli bir törenle evlenmişti, sekiz hafta sonra eşini kaybetti: Acımı anlatmaya kelimeler yetmez

"Hayatımın aşkı" dediği erkekle sekiz hafta önce evlenmişti. Hem de gösterişli bir törenle. Onunla uzun yıllar geçireceğini hatta birlikte yaşlanacaklarını hayal ediyordu. Ama hayatın planı bambaşkaydı. . Çok sevdiği kocası, üstelik de genç yaşında aniden öldü. Bu şoke eden ölümün ardından hissettiklerini ise bir tek cümleyle özetledi: Acımı anlatmaya kelimeler yetmez.

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İngiltere’de bulunan Nine Group şirketinin CEO’su ve milyarder otel varisi 33 yaşındaki Vivek Chadha'nın ani ölümü son birkaç gündür gündemin ilk sıralarında. Yaklaşık iki ay önce model Stuttee Chadha ile Londra'da düzenlenen ve ülkesi Hindistan'ın geleneklerine uygun olarak gerçekleşen bir dizi törenle evlenen genç iş insanı ani bir şekilde hayata veda etti.

Milyoner kocasıyla gösterişli bir törenle evlenmişti, sekiz hafta sonra eşini kaybetti: Acımı anlatmaya kelimeler yetmez

GÖSTERİŞLİ BİR TÖRENLE EVLENMİŞLERDİ
Vivek Chadha, hafta sonu Londra'da seçkin bir gece kulübünde eğlendi birkaç saat sonra da hayatını kaybetti. Genç iş insanının ölümü şüphe uyandırdı. Chadha'nın herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı bildiriliyor. Her ne kadar yakınları acı olayın doğal nedenlerle olduğuna inansa da polis otopsiden sonra kesin ölüm nedenini açıklayacak.

Vivek Chadha'nın ölümünden en çok üzüntü duyan kişi ise sekiz haftalık eşi model Stuttee Chadha oldu. 29 yaşındaki Chadha, İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği demeçte hala olayın şokunu yaşadığını anlattı. Genç yaşta, büyük bir aşkla sevdiği eşini kaybeden genç kadın "Acımı anlatmaya kelimeler yetmez" diye konuştu.

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Milyoner kocasıyla gösterişli bir törenle evlenmişti, sekiz hafta sonra eşini kaybetti: Acımı anlatmaya kelimeler yetmez

"EVİNDE ÖLMEDİ" İDDİASI
Stuttee Chadha kocasının ölümünün çok ani olduğunu belirterek, bu olayın kabullenmenin hem kendisi hem de kocası Vivek'in ailesi için kolay olmadığını ve zor zamanlardan geçtiklerini anlattı. Stuttee Chadha, kocasının nerede öldüğünü ise "Bu çok kişisel bir mesele" diyerek söylemek istemedi.

Bir kaynak da "Vivek, Londra'nın merkezindeki evinde ölmedi başka bir yerde son nefesini verdi" iddiasında bulundu.

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#Vivek Chadha#Stuttee Chadha#Chadha

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