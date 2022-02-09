Milyon dolarlık Meryem Uzerli!

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Duyduğuma göre bu reklam anlaşması için 1 milyon dolar alan Meryem Uzerli, böylece Türkiye dışında bir markanın yüzü seçilen ilk oyuncu oldu. Gizlilik içinde yapılan reklam çekimlerinin ardından geçtiğimiz günlerde kampanyanın lansmanı vardı.

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Moda haftası nedeniyle önceki hafta Paris’te olan sanatçı, burada Balenciaga yetkilileriyle görüşmüş ve işbirliği için el sıkışmıştı. Ardından İstanbul’a gelen, sonra da Moskova’ya geçen Meryem Uzerli, Faberlic’in lansman davetinde giydiği Balenciaga kıyafetiyle de Ruslardan tam puan aldı.İşlerinin bitmesiyle soluğu Berlin’de, çocuklarının yanında alan ünlü yıldız, yoğun geçen toplantıların stresini, ailesiyle Dubai tatilinde atacak. Dubai’de de çok sevilen Uzerli, kafasını dinleyebilecek mi bilmiyorum; oradan da her an sürpriz bir reklam anlaşmasıyla dönebilir!

İşlere tatil molası

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı, iş toplantıları için gittiği İtalya’nın ardından kısa bir kayak tatili için eşi Nazlı Sabancı’yla birlikte Fransa’ya geçti. Fransız Alpleri’nin en büyük kayak merkezi Courchevel’e çıkan çift, tatil molasının ardından bugün İstanbul’a, işlerinin başına dönüyor.

Dünyayı dolaşacak

16 yıldır sahneye çıkmayan, sinemaya odaklanan Mahsun Kırmızıgül, “Hoş Geldin” albümüyle müzik piyasasına bomba gibi düşmüştü. Şarkıları kısa sürede yüksek dinlenme sayılarına ulaşan sanatçıya çok sayıda sahne teklifi geliyor. İnce eleyip sık dokuyan Kırmızıgül, ilk önce yurtdışındaki hayranlarıyla buluşmayı planlıyor. Avrupa ülkelerinin ardından Amerika ve Kanada’ya gidecek olan sanatçı, Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu ülkelerinde de konser verecek.

Nobu’nun yanında yerini aldı

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Süzer Holding Başkan Yardımcısı Baran Süzer’in İstanbul’a kazandırdığı dünyaca ünlü Uzakdoğu restoranı Nobu’ya komşu geldi! The Ritz-Carlton Hotel içinde konumlanan Nobu’nun plazadaki girişinin yanına Vakko Boutique ve Vakko Bistrot açıldı.

The Ritz-Carlton’un, İstanbul’daki 20’nci yılını kutlamak için yaptığı yenilikler kapsamında açılan butikler, kısa sürede İstanbulluların sevdiği destinasyonlar arasına girdi.

İkinci kitabı çıkıyor

İlk kitabı “Geçit: Hikayem ve Ötesi” ile uzun süre en çok satanlar listelerine adını yazdıran cemiyetin ünlü ismi Esra Oflaz; roman türündeki ikinci kitabı “Yen” ile yeniden okuyucunun karşısında.

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Oflaz’ın “Bir gaip cinayet romanı” olarak tanımladığı, Doğan Novus etiketiyle yayınlanan “Yen”, sevginin, bekleyişin ve arayışın romanı...