×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2026 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ°EKRANDASAÄžLIKÄ°LE LEZZETLÄ° TARÄ°FLER
HABERLERKelebek Haberleri

MilyarlÄ±k dÃ¼nya malÄ±mÄ±z neye yarar ÅŸimdi! Biricik oÄŸullarÄ±na cenaze tÃ¶reni planlÄ±yorlar...Bu yÃ¼rek nasÄ±l dayansÄ±n bu acÄ±ya!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Cindy Crawford#Rande Gerber#Presley Gerber
MilyarlÄ±k dÃ¼nya malÄ±mÄ±z neye yarar ÅŸimdi Biricik oÄŸullarÄ±na cenaze tÃ¶reni planlÄ±yorlar...Bu yÃ¼rek nasÄ±l dayansÄ±n bu acÄ±ya
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 11:13

Belki ilk bakÄ±ÅŸta insanÄ±n sahip olduÄŸu milyonlarÄ±n hatta milyarlarÄ±n hayatÄ± son derece kolay bir hale getirdiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir... Bir noktaya kadar Ã¶yledir de zaten.

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin
GeliÅŸmelerden anÄ±nda haberdar olun.
Googleâ€™da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin DevamÄ±

Ama iÅŸte... Sadece bir noktaya kadar.

Bu hayatta kalÄ±nan sÃ¼re iÃ§inde edinilen milyonlar, milyarlar, malikaneler, ÅŸan ve ÅŸÃ¶hret bir tek ÅŸeyin karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§aresiz kalÄ±r: Ã–lÃ¼m ve onun getirdiÄŸi acÄ±!

MilyarlÄ±k dÃ¼nya malÄ±mÄ±z neye yarar ÅŸimdi Biricik oÄŸullarÄ±na cenaze tÃ¶reni planlÄ±yorlar...Bu yÃ¼rek nasÄ±l dayansÄ±n bu acÄ±ya
BÃœYÃœK BÄ°R ACI DENÄ°ZÄ°NÄ°N Ä°Ã‡Ä°NE DÃœÅžTÃœLER
Ä°ÅŸte gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en mutlu, en Ã¼nlÃ¼ ve tabii en zengin Ã§iftlerinden biri olan Cindy Crawford ile kocasÄ± Rande Gerber de ÅŸimdi bÃ¶yle bÃ¼yÃ¼k bir acÄ± denizinin iÃ§inde nefes almaya Ã§abalÄ±yor.

1998 yÄ±lÄ±nda kurduklarÄ± mutlu yuvayÄ± ÅŸenlendiren ilk Ã§ocuklarÄ± Presley Gerber'i daha 27 yaÅŸÄ±nda kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±na kurban verdi Ã§ift.

Elbette bu tarifsiz ve eÅŸi bulunmayan acÄ± iÃ§inde onlarÄ± Ã§ok daha zor bir gÃ¶rev bekliyor. EvlatlarÄ±nÄ± son yolculuÄŸuna uÄŸurlamak.

SÃ¶ylemesi bile kolay deÄŸil...

Haberin DevamÄ±
Gözden KaçmasÄ±nEvladÄ± genÃ§ yaÅŸta Ã¶ldÃ¼, Ã¼nlÃ¼ modelin ocaÄŸÄ± sÃ¶ndÃ¼... Kara yazÄ±, bu ailenin alnÄ±na bir deÄŸil iki kez yazÄ±lmÄ±ÅŸEvladÄ± genç yaÅŸta öldü, ünlü modelin ocaÄŸÄ± söndü... Kara yazÄ±, bu ailenin alnÄ±na bir deÄŸil iki kez yazÄ±lmÄ±ÅŸ!Haberi görüntüle

MilyarlÄ±k dÃ¼nya malÄ±mÄ±z neye yarar ÅŸimdi Biricik oÄŸullarÄ±na cenaze tÃ¶reni planlÄ±yorlar...Bu yÃ¼rek nasÄ±l dayansÄ±n bu acÄ±ya

BÄ°R TÃ–REN DÃœZENLEMEKTE Ã‡OK ZORLANIYORLAR
Crawford ve Gerber cephesinden gelen haberlere gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, evlatlarÄ± iÃ§in bir anma ve cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlemekte Ã§ok zorlanÄ±yor.

People dergisine konuÅŸan bir kaynak "Herkesin duygusal anlamda Ã§ok zorlandÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde bu kararlarÄ± almak gÃ¼Ã§" dedi.

MilyarlÄ±k dÃ¼nya malÄ±mÄ±z neye yarar ÅŸimdi Biricik oÄŸullarÄ±na cenaze tÃ¶reni planlÄ±yorlar...Bu yÃ¼rek nasÄ±l dayansÄ±n bu acÄ±ya
AynÄ± kaynaÄŸÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Cindy Crawford ile Rande Gerber, zaten bÃ¼yÃ¼k bir acÄ± iÃ§indeyken Presley iÃ§in yapÄ±lacak tÃ¶renin meraklÄ± gÃ¶zlerden en Ã§ok da paparazzi objektiflerinden uzak olmasÄ±nÄ± istiyor.

Bu iÅŸin en zor kÄ±smÄ±.

SÃ¶z konusu olan onlar kadar Ã¼nlÃ¼ bir Ã§ift ve yitip giden gencecik bir evlat olunca bunca meraktan uzak durmak zor.

Gözden KaçmasÄ±nÃ‡ocukken hiÃ§ sevilmeden bÃ¼yÃ¼dÃ¼, 80 yaÅŸÄ±na geldi... BabamÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ±n hepsini anlatmadÄ±m... Kimse bana acÄ±sÄ±n istemiyorumÇocukken hiç sevilmeden büyüdü, 80 yaÅŸÄ±na geldi... BabamÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ±n hepsini anlatmadÄ±m... Kimse bana acÄ±sÄ±n istemiyorum!Haberi görüntüle

MilyarlÄ±k dÃ¼nya malÄ±mÄ±z neye yarar ÅŸimdi Biricik oÄŸullarÄ±na cenaze tÃ¶reni planlÄ±yorlar...Bu yÃ¼rek nasÄ±l dayansÄ±n bu acÄ±ya

SON GÃ–REVÄ° KUSURSUZ ÅžEKÄ°LDE YERÄ°NE GETÄ°RMEK Ä°STÄ°YORLAR
DiÄŸer yandan Presley iÃ§in dÃ¼zenlenecek olan tÃ¶renin kusursuz olmasÄ±nÄ± da istiyor Ã§ift. Ona olan son gÃ¶revlerinde hiÃ§bir ÅŸeyi atlamak istemiyorlar.

Haberin DevamÄ±

People dergisine konuÅŸan sÃ¶z konusu kaynak "TÃ¶renin samimi bir ortamda yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorlar. Ama Presley'in hayatÄ±nda onu seven Ã§ok sayÄ±da insan var. Son gÃ¶revlerini yapmak yani tÃ¶rene katÄ±lmak iÃ§in aileyle iletiÅŸime geÃ§enlerin sayÄ±sÄ± Ã§ok fazla" diye konuÅŸtu.

MilyarlÄ±k dÃ¼nya malÄ±mÄ±z neye yarar ÅŸimdi Biricik oÄŸullarÄ±na cenaze tÃ¶reni planlÄ±yorlar...Bu yÃ¼rek nasÄ±l dayansÄ±n bu acÄ±ya
TMZ adlÄ± internet sitesinin haberine gÃ¶re Presley Gerber'in cansÄ±z bedeni, bir cenaze evinde yakÄ±ldÄ± ve kÃ¼lleri de Cindy Crawford ile Rande Gerber'in Malibu'daki evinde muhafaza ediliyor.

Åžimdi geriye kalan, Presley iÃ§in bir tÃ¶ren dÃ¼zenleyip onu bÃ¼tÃ¼n kurallara uygun olarak son yolculuÄŸuna uÄŸurlamak.

Gözden KaçmasÄ±nSevgilisinden Ã¶yle emin ki artÄ±k makyaj bile yapmaz oldu... Hani nerede o sÃ¼sÃ¼nden geÃ§ilmeyen ihtiÅŸamlÄ± kadÄ±nSevgilisinden öyle emin ki artÄ±k makyaj bile yapmaz oldu... Hani nerede o süsünden geçilmeyen ihtiÅŸamlÄ± kadÄ±n!Haberi görüntüle

MilyarlÄ±k dÃ¼nya malÄ±mÄ±z neye yarar ÅŸimdi Biricik oÄŸullarÄ±na cenaze tÃ¶reni planlÄ±yorlar...Bu yÃ¼rek nasÄ±l dayansÄ±n bu acÄ±ya

KIZ KARDEÅžÄ°NÄ°N DE ACISI BÃœYÃœK
Bu arada Cindy Crawford ile Rande Gerber'in yanÄ± sÄ±ra 25 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlarÄ± Kaia da bÃ¼yÃ¼k bir acÄ± iÃ§inde. Page Six'e konuÅŸan bir kaynak, aÄŸabeyiyle Ã§ok yakÄ±n bir iliÅŸkisi olan Kaia'nÄ±n bu kaybÄ± en az anne ve babasÄ± kadar aÄŸÄ±r bir biÃ§imde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Haberin DevamÄ±

Presley Gerber Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Ã¶nce sosyal medya hesabÄ±ndan kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±yla nasÄ±l zorlu bir mÃ¼cadeleye girdiÄŸini itiraf etmiÅŸti.

TÄ±pkÄ± annesi ve bir zamanlar babasÄ±nÄ±n olduÄŸu gibi model olarak kariyer yapan Presley, 20 EylÃ¼l gÃ¼nÃ¼ tedavi iÃ§in yattÄ±ÄŸÄ± bir rehabilitasyon merkezinde aÅŸÄ±rÄ± doz nedeniyle hayata veda etmiÅŸti.

Gözden KaçmasÄ±nÃœnlÃ¼ yÃ¶netmenin mutlu gÃ¼nÃ¼: Yedi Ã§ocuÄŸunun en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼nÃ¼ evlendirdiÜnlü yönetmenin mutlu günü: Yedi çocuÄŸunun en küçüÄŸünü evlendirdiHaberi görüntüle

Â

MilyarlÄ±k dÃ¼nya malÄ±mÄ±z neye yarar ÅŸimdi Biricik oÄŸullarÄ±na cenaze tÃ¶reni planlÄ±yorlar...Bu yÃ¼rek nasÄ±l dayansÄ±n bu acÄ±ya
Ã‡ocuklarÄ±yla Ã§ekilen mutluluk fotoÄŸraflarÄ±na bakmak artÄ±k Cindy Crawford ve kocasÄ± Rande Gerber iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir kalp acÄ±sÄ±.

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Cindy Crawford#Rande Gerber#Presley Gerber

BAKMADAN GEÇME!