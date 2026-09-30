MilyarlÄ±k dÃ¼nya malÄ±mÄ±z neye yarar ÅŸimdi! Biricik oÄŸullarÄ±na cenaze tÃ¶reni planlÄ±yorlar...Bu yÃ¼rek nasÄ±l dayansÄ±n bu acÄ±ya!

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Ama iÅŸte... Sadece bir noktaya kadar.

Bu hayatta kalÄ±nan sÃ¼re iÃ§inde edinilen milyonlar, milyarlar, malikaneler, ÅŸan ve ÅŸÃ¶hret bir tek ÅŸeyin karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§aresiz kalÄ±r: Ã–lÃ¼m ve onun getirdiÄŸi acÄ±!

Ä°ÅŸte gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en mutlu, en Ã¼nlÃ¼ ve tabii en zengin Ã§iftlerinden biri olan Cindy Crawford ile kocasÄ± Rande Gerber de ÅŸimdi bÃ¶yle bÃ¼yÃ¼k bir acÄ± denizinin iÃ§inde nefes almaya Ã§abalÄ±yor.

1998 yÄ±lÄ±nda kurduklarÄ± mutlu yuvayÄ± ÅŸenlendiren ilk Ã§ocuklarÄ± Presley Gerber'i daha 27 yaÅŸÄ±nda kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±na kurban verdi Ã§ift.

Elbette bu tarifsiz ve eÅŸi bulunmayan acÄ± iÃ§inde onlarÄ± Ã§ok daha zor bir gÃ¶rev bekliyor. EvlatlarÄ±nÄ± son yolculuÄŸuna uÄŸurlamak.

SÃ¶ylemesi bile kolay deÄŸil...

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BÄ°R TÃ–REN DÃœZENLEMEKTE Ã‡OK ZORLANIYORLAR

Crawford ve Gerber cephesinden gelen haberlere gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, evlatlarÄ± iÃ§in bir anma ve cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlemekte Ã§ok zorlanÄ±yor.

People dergisine konuÅŸan bir kaynak "Herkesin duygusal anlamda Ã§ok zorlandÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde bu kararlarÄ± almak gÃ¼Ã§" dedi.

AynÄ± kaynaÄŸÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Cindy Crawford ile Rande Gerber, zaten bÃ¼yÃ¼k bir acÄ± iÃ§indeyken Presley iÃ§in yapÄ±lacak tÃ¶renin meraklÄ± gÃ¶zlerden en Ã§ok da paparazzi objektiflerinden uzak olmasÄ±nÄ± istiyor.

Bu iÅŸin en zor kÄ±smÄ±.

SÃ¶z konusu olan onlar kadar Ã¼nlÃ¼ bir Ã§ift ve yitip giden gencecik bir evlat olunca bunca meraktan uzak durmak zor.



SON GÃ–REVÄ° KUSURSUZ ÅžEKÄ°LDE YERÄ°NE GETÄ°RMEK Ä°STÄ°YORLAR

DiÄŸer yandan Presley iÃ§in dÃ¼zenlenecek olan tÃ¶renin kusursuz olmasÄ±nÄ± da istiyor Ã§ift. Ona olan son gÃ¶revlerinde hiÃ§bir ÅŸeyi atlamak istemiyorlar.

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People dergisine konuÅŸan sÃ¶z konusu kaynak "TÃ¶renin samimi bir ortamda yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorlar. Ama Presley'in hayatÄ±nda onu seven Ã§ok sayÄ±da insan var. Son gÃ¶revlerini yapmak yani tÃ¶rene katÄ±lmak iÃ§in aileyle iletiÅŸime geÃ§enlerin sayÄ±sÄ± Ã§ok fazla" diye konuÅŸtu.

TMZ adlÄ± internet sitesinin haberine gÃ¶re Presley Gerber'in cansÄ±z bedeni, bir cenaze evinde yakÄ±ldÄ± ve kÃ¼lleri de Cindy Crawford ile Rande Gerber'in Malibu'daki evinde muhafaza ediliyor.

Åžimdi geriye kalan, Presley iÃ§in bir tÃ¶ren dÃ¼zenleyip onu bÃ¼tÃ¼n kurallara uygun olarak son yolculuÄŸuna uÄŸurlamak.



KIZ KARDEÅžÄ°NÄ°N DE ACISI BÃœYÃœK

Bu arada Cindy Crawford ile Rande Gerber'in yanÄ± sÄ±ra 25 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlarÄ± Kaia da bÃ¼yÃ¼k bir acÄ± iÃ§inde. Page Six'e konuÅŸan bir kaynak, aÄŸabeyiyle Ã§ok yakÄ±n bir iliÅŸkisi olan Kaia'nÄ±n bu kaybÄ± en az anne ve babasÄ± kadar aÄŸÄ±r bir biÃ§imde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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Presley Gerber Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Ã¶nce sosyal medya hesabÄ±ndan kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±yla nasÄ±l zorlu bir mÃ¼cadeleye girdiÄŸini itiraf etmiÅŸti.

TÄ±pkÄ± annesi ve bir zamanlar babasÄ±nÄ±n olduÄŸu gibi model olarak kariyer yapan Presley, 20 EylÃ¼l gÃ¼nÃ¼ tedavi iÃ§in yattÄ±ÄŸÄ± bir rehabilitasyon merkezinde aÅŸÄ±rÄ± doz nedeniyle hayata veda etmiÅŸti.

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Ã‡ocuklarÄ±yla Ã§ekilen mutluluk fotoÄŸraflarÄ±na bakmak artÄ±k Cindy Crawford ve kocasÄ± Rande Gerber iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir kalp acÄ±sÄ±.