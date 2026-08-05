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Milyarlık aile mücevherlerini büyüyünce takacak... Henüz göz kamaştıran servetten nasibini almadı... Yeni yaşına makarnadan kolye!

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#Prenses İman#Prenses Rajwa#Prens Hüseyin
Milyarlık aile mücevherlerini büyüyünce takacak... Henüz göz kamaştıran servetten nasibini almadı... Yeni yaşına makarnadan kolye
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 15:36

Dünyanın meraklı bakışları altında dünyaya gelen bebeklerden biri İman... Ya da tam açılımıyla söylersek Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın ilk torunu, Veliaht Prens Hüseyin ve karısı Prenses Rajwa'nın ilk bebeği...

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2023 yılında gösterişli bir düğünle evlenen Rajwa ile Hüseyin'in ilk göz ağrısı İman, iki yaşına girdi.

Geçen yıl kutlanan ilk doğum gününde küçük Prenses'in yüzünü göstermeyen Ürdün kraliyet ailesi bu yıl ise küçük kızın sevimli bir pozunu paylaştı.

Prenses İman'ın ikinci yaş pozu, ailenin bütün resmi sosyal medya hesaplarında iyi dilek mesajlarıyla birlikte yer aldı.

Milyarlık aile mücevherlerini büyüyünce takacak... Henüz göz kamaştıran servetten nasibini almadı... Yeni yaşına makarnadan kolye
MAKARNADAN KOLYESİ BİLE VAR

Küçük İman, gülen yüzü ve kocaman gözleriyle verdiği pozda bir kütüphanenin önünde oturuyor. Kıvırcık saçları, neşeli bakışlarıyla bu kez annesi Rajwa'ya benzetildi küçük İman.

Üzerinde de tanınmış bir markanın kıyafetleri vardı İman'ın. Pembe, lacivert ve beyaz kareli şortunu,  sol yanında bir süsleme bulunan beyaz tişörtle birlikte giymişti İman.

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İkinci yaşını kutlayan İman'ın bu pozunda sevimli gülümsemesinden sonra en çok dikkat çeken ayrıntı ise renkli makarnalardan yapılma kolyesi oldu.

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Milyarlık aile mücevherlerini büyüyünce takacak... Henüz göz kamaştıran servetten nasibini almadı... Yeni yaşına makarnadan kolye

İki yaşına giren küçük İman, Ürdün kraliyet çiftinin ilk torunu. Veliaht Prens Hüseyin ile karısı Prenses Rajwa'nın da ilk bebeği.
Milyarlık aile mücevherlerini büyüyünce takacak... Henüz göz kamaştıran servetten nasibini almadı... Yeni yaşına makarnadan kolye

İman'ın annesi Rajwa Alsahif, Hüseyin ile evlenip aileye katıldığında düğününde kullanması için elmas bir taç hediye edildi. Sonra ilk resmi portresi için objektif karşısına geçtiğinde de bu tacı elmas gerdanlık ile birlikte kullandı.
Milyarlık aile mücevherlerini büyüyünce takacak... Henüz göz kamaştıran servetten nasibini almadı... Yeni yaşına makarnadan kolye
AİLENİN ÇOK DEĞERLİ MÜCEVHERLERİ VAR
Bu renkli kolye de Ürdün kraliyet ailesinin servetini ve özellikle Kraliçe Rania'nın mücevherlerini bir kez daha gündeme getirdi.

Bu arada Kral Abdullah'ın bir milyar dolara yakın kişisel serveti bulunduğunu hatırlatalım.

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Milyarlık aile mücevherlerini büyüyünce takacak... Henüz göz kamaştıran servetten nasibini almadı... Yeni yaşına makarnadan kolye
Şimdilik bu sevimli oyuncak kolyelerle idare ediyor ama her ne kadar taht üzerinde hakkı olmasa da İman büyüdüğü zaman ailesinin koleksiyonundaki değerli takıları kullanabilecek.
Milyarlık aile mücevherlerini büyüyünce takacak... Henüz göz kamaştıran servetten nasibini almadı... Yeni yaşına makarnadan kolye
 AİLESİNİN İLK GÖZ AĞRISI
İman'ın annesi Rajwa ile babası Hüseyin geçtiğimiz haziran ayında üçüncü evlilik yıl dönümlerini kutladı. Gelecekte ülkenin tahtına oturmaya hazırlanan çift, bu özel gün için de objektife poz vermişti.

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Veliaht Prens Hüseyin ile Suudi Arabistanlı Prenses Rajwa, 1 Haziran 2023'te gösterişli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Bundan 10 ay sonra ilk bebeklerini bekledikleri haberi geldi.

2024 yılının 3 Ağustos günü de minik İman dünyaya gözlerini açtı. Kraliçe Rania ile Kral Abdullah'ın ilk torunu olan Rajwa'nın doğumu bütün aileyi sevince boğdu.

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Milyarlık aile mücevherlerini büyüyünce takacak... Henüz göz kamaştıran servetten nasibini almadı... Yeni yaşına makarnadan kolye

İman'ın annesi Prenses Rajwa ile babası Veliaht Prens Hüseyin, 1 Haziran 2023'te evlendi. Bu yıl da üçüncü evlilik yıl dönümlerini kutladı çift.

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#Prenses İman#Prenses Rajwa#Prens Hüseyin

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