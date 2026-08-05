Milyarlık aile mücevherlerini büyüyünce takacak... Henüz göz kamaştıran servetten nasibini almadı... Yeni yaşına makarnadan kolye!

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2023 yılında gösterişli bir düğünle evlenen Rajwa ile Hüseyin'in ilk göz ağrısı İman, iki yaşına girdi.

Geçen yıl kutlanan ilk doğum gününde küçük Prenses'in yüzünü göstermeyen Ürdün kraliyet ailesi bu yıl ise küçük kızın sevimli bir pozunu paylaştı.

Prenses İman'ın ikinci yaş pozu, ailenin bütün resmi sosyal medya hesaplarında iyi dilek mesajlarıyla birlikte yer aldı.



Küçük İman, gülen yüzü ve kocaman gözleriyle verdiği pozda bir kütüphanenin önünde oturuyor. Kıvırcık saçları, neşeli bakışlarıyla bu kez annesi Rajwa'ya benzetildi küçük İman.

Üzerinde de tanınmış bir markanın kıyafetleri vardı İman'ın. Pembe, lacivert ve beyaz kareli şortunu, sol yanında bir süsleme bulunan beyaz tişörtle birlikte giymişti İman.

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İkinci yaşını kutlayan İman'ın bu pozunda sevimli gülümsemesinden sonra en çok dikkat çeken ayrıntı ise renkli makarnalardan yapılma kolyesi oldu.









İki yaşına giren küçük İman, Ürdün kraliyet çiftinin ilk torunu. Veliaht Prens Hüseyin ile karısı Prenses Rajwa'nın da ilk bebeği.



İman'ın annesi Rajwa Alsahif, Hüseyin ile evlenip aileye katıldığında düğününde kullanması için elmas bir taç hediye edildi. Sonra ilk resmi portresi için objektif karşısına geçtiğinde de bu tacı elmas gerdanlık ile birlikte kullandı.

Bu renkli kolye de Ürdün kraliyet ailesinin servetini ve özellikle Kraliçe Rania'nın mücevherlerini bir kez daha gündeme getirdi.

Bu arada Kral Abdullah'ın bir milyar dolara yakın kişisel serveti bulunduğunu hatırlatalım.





Şimdilik bu sevimli oyuncak kolyelerle idare ediyor ama her ne kadar taht üzerinde hakkı olmasa da İman büyüdüğü zaman ailesinin koleksiyonundaki değerli takıları kullanabilecek.

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İman'ın annesi Rajwa ile babası Hüseyin geçtiğimiz haziran ayında üçüncü evlilik yıl dönümlerini kutladı. Gelecekte ülkenin tahtına oturmaya hazırlanan çift, bu özel gün için de objektife poz vermişti.

Veliaht Prens Hüseyin ile Suudi Arabistanlı Prenses Rajwa, 1 Haziran 2023'te gösterişli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Bundan 10 ay sonra ilk bebeklerini bekledikleri haberi geldi.

2024 yılının 3 Ağustos günü de minik İman dünyaya gözlerini açtı. Kraliçe Rania ile Kral Abdullah'ın ilk torunu olan Rajwa'nın doğumu bütün aileyi sevince boğdu.