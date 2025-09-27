O büyük servetini buradan yönetiyor... Milyarderin ofis pozları

Haberin Devamı

Ama hayatını kameralar karşısında geçiren Kardashian Jenner ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner için gerçeğin ta kendisi.

Daha 20'li yaşlarını bitirmeden akıl hocası olan annesi Kris Jenner'ın desteğiyle bir kozmetik imparatorluğu kuran Kylie Jenner, kelimenin tam anlamıyla "paraya para" demiyor.

Ailesinin tüm diğer üyeleri gibi.

Son dönemde oyuncu Timothee Chalamet ile yaşadığı aşkla da gündemde olan Kylie Jenner, doğrusu kazandığı paranın da hakkını veriyor...

Lüks malikanelerde yaşayıp, özel jetlerle seyahat ediyor. 28 yaşındaki iki çocuk annesi Jenner, o kadar parayla neyi satın alabiliyorsa hepsine sahip oluyor.

ŞİRKETİNİN MERKEZİNDE VERDİĞİ POZLAR OLAY OLDU

Kylie, geçtiğimiz cuma gününden bu yana da yaptığı bir Instagram paylaşımıyla gündemde... Aslında bütün sosyal medya paylaşımları konuşuluyor ama bu defaki biraz başka.

Jenner, tepeden tırnağa dantellere bürünmüş bir şekilde kamera karşısına geçti. Türlü türlü pozlar verdi ve sonra da onları sosyal medya sayfasından paylaştı.

Aslında Kylie Jenner bu verdiği pozlarla kendisine durmadan para akıtan kozmetik şirketinin nereden yönetildiğinin de ipuçlarını verdi.

Jenner'ın kendi adını taşıyan Kylie Cosmetics adlı şirketinin merkez ofisinde çektirip paylaştığı pozlarına da 392 milyon takipçisinden beğeni yağmuru geldi...

TAKİPÇİLERİ ÜZERİNDEKİ GİYSİLERİ ÇOK BEĞENDİ

Takipçileri bu paylaşımlara çok sayıda yorum da yaptı. Birçok takipçisi Kylie'nin ne kadar güzel göründüğünü belirtti...

Bu arada üzerindeki kıyafetleri çok beğendiklerini söyleyenlerin sayısı da fazlaydı.

Birkaç takipçisi Kylie'nin gerçek olamayacak kadar güzel göründüğünü savundu. Başka bazıları da makyajını çok beğendiklerini belirtti.

Jenner'ın şirketinin merkezinde verdiği pozlara sosyal medya takipçileri beğeni yağdırdı.





YAŞADIĞI AŞKA BAŞTA KİMSE İNANMAMIŞTI

Travis Scott ile ilişkisinden biri kız diğeri erkek iki çocuğu olan Kylie Jenner, bir süredir genç kuşağın gözde oyuncularından Timothee Chalamet ile aşk yaşıyor.

Gerçi iki genç birlikteliklerini ilan etiğinde kimse inanmak istememişti. Ama ilişkileri gerçek ve zaman zaman birlikte kamera karşısına bile çıkıyorlar.

Bu konuda da söylentiler çeşitli. İddialara göre Chalamet'nin ailesi ve yakınları bu ilişkinin genç oyuncunun imajına zarar verdiği görüşünde. Onunla gönül eğlendirip ayrılmasını istiyorlar.

Bazı iddialara göre de Kylie, Timothee ile çok mutlu ve hatta artık onunla nişanlanmak istiyor.