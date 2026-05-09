Milyarderin karısına hayat kolay tabii. İnsanlar yiyecek bulamıyor, gösteriş değil iş yap!

Elbette çok hoşlanmayanları olsa da geleceğin kralı Prens William ile evleneceği anlaşılınca "masal prensesi" olarak anılır oldu Kate.

Ağırlıklı olarak da sadece ülkesinde değil dünyanın dört bir yanındaki milyonlar arasında da sevilir hale geldi.

Öyle ki gittiği yerlerde onunla tokalaşabilmek, bir gülümsemesini görebilmek için kalabalıklar birbiriyle yarışıyor artık.

HERKES ONUN KRALİÇE OLMASINI BEKLİYOR AMA...

Özellikle de kansere yakalanıp tekrar iyileştikten sonra ona yönelen sevgi ve ilgi de giderek arttı.

Hayranlarına sorarsanız bir an önce kocası William ile birlikte tahta çıkıp "kraliçe" tacı giymesini sabırsızlıkla bekliyorlar.

William ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları George, Charlotte ve Louis sayesinde "örnek bir anne" olarak da gösteriliyor Kate.

Durum böyleyken Kate Middleton, çok da alışkın olmadığı bir eleştiriyle karşı karşıya geldi.

BELKİ DE CİDDİ BİR UYARI

Kate Middleton yıllardır büyük önem verdiği "erken çocukluk" projesi üzerinde çalışıyor.

Sağlıklı bir toplumun temellerinin, çocuklukta atılacağını vurgulayan bu proje kapsamında Kate, geçtiğimiz gün Doğu Londra'da bir Erken Çocukluk Merkezi'ni ziyaret etti.

Orada da hem velilerle hem de çocuklarla buluştu. Çekilen pozları "çarşaf çarşaf" basında yayınlandı. Kate Middleton'ın amacı elbette projenin ana temasına dikkat çekmekti.

Ama İngiliz Daily Mail gazetesinin yazarlarından Amanda Platell'e göre bu konuda çok da başarılı değil Kate.

Tecrübeli yazar da Kate Middleton'a uyarı niteliğinde bir yazı kaleme aldı.





RAHATSIZ EDİCİ GERÇEKLE YÜZLEŞME ZAMANI

"Kate geri döndü... Ama bu kimin umurunda? " diye yazan Platell, sonra da Kate'in artık rahatsız edici gerçekle yüzleşmesi gerektiğini belirtti.

Yazarın iddiasına göre Kate'in bu projesi gayet değerli. Ama yaptığı araştırma ona gösterdi ki halkın Kate Middleton'ın 'erken çocukluk' projesiyle ilgili hiçbir bilgisi yok. Hatta ilgisi de yok.

Yazısında Kate'e eleştirel bir biçimde seslendi Platell: "Eğer dışarıya çıkacak kadar iyi hissediyorsanız Kate, şimdi, İngilizler için anlam ifade eden davaları savunmanın tam zamanı" diye yazdı.

Ama bu kadar değil.

Yazıda dikkatli okunduğunda daha çok dikkat çeken ve daha ağır eleştiriler de vardı.

"Kate'in artık rahatsız edici gerçekle yüzleşmesi gerek. Kimse onun değer verdiği bu projeyle ilgilenmiyor" satırları bunun bir örneği.





YİYECEK PEŞİNDEKİ ANNELER ÇOCUKLARINI NASIL ORMANA GÖTÜRSÜN

Platell yazıda ülkede sıradan insanların yaşadığı ekonomik zorluklardan da söz etti.

William gibi bir milyarderin karısının, hayatlarını zorlukla sürdüren annelere "Çocuklarınızı vahşi doğada yürüyüşe çıkarın" demenin anlamlı olmadığını belirtti yazar.

Ekonomik anlamda nice zorluklar yaşayan anneler ve tüm aileler için hayatın, ağaçlara sarılmak değil yiyecek bulmak olduğunu da savundu Platell.

44 yaşındaki Galler Prensesi, kendisinden önce aynı unvanı taşıyan kayınvalidesi Diana ile kıyaslandı.

DIANA DAHA YARARLI İŞLER YAPTI

"Prenses Diana, 1987 yılında AIDS'e yakalanan bir genç adamla tokalaşıp bu virüsün bulaşmasıyla ilgili algıları değiştirdiğinde sadece 44 yaşında olduğunu" hatırlattı.

Yine Diana'nın o efsanevi pozuyla hafızalara kazınan ve sonrasında oğlu Harry tarafından taklit edilen pozu sayesinde de kara mayınları konusuna dikkat çekilip nice hayatın kurtarıldığını belirtti.

Sonra da Kate'e bir kez daha seslendi Amanda Platell…

Atlattığı kanser hastalığıyla ilgili projeler yapabileceğini, kendi tecrübelerini paylaşabileceğini ve özellikle de kadınlara bu şekilde destek olabileceğini savundu.