Milyarder sevgilisi ona kalp ağrısı oldu: Sana çok aşığım, içim gidiyor ama hemen evlenemem!

Bu konuda daha cesur olanlar bir değil iki değil daha fazla "Bu kez olur belki" diye defalarca evlenir... Elbette bu herkes için geçerli bir durum değil.

Belli ki sinema dünyasının yıldızlarından Reese Witherspoon da böyle bir ikilemde kalmış durumda... Aslında onun yaşadıkları anlattığımız her iki duruma da uyuyor.

İlk evliliğini çok genç yaşta yaptı Witherspoon... İki çocuk sahibi oldu hatta. Sonunda bu evlilik boşanmayla bitse de ikincisinde hiç öyle korkuya falan kapılmadı. Hatta o evliliğinden de bir çocuk dünyaya getirdi.

Ama belli ki artık hayatının olgunluk döneminde olan Oscar ödüllü oyuncu, yuva kurma konusunda biraz daha temkinli.

ASLINDA SEVGİLİSİYLE ÇOK MUTLU

49 yaşındaki Reese Witherspoon, bir süredir Alman asıllı girişimci Oliver Haarman ile birlikte.

Önceleri aşkını fazla göz önüne çıkarmadan kapalı kapılar ardında yaşayan Witherspoon sonradan daha rahat davranmaya başladı.

Hatta geçen yaz birlikte çıktıkları tatilde, paparazzinin kendilerini takip ettiğini bildiği halde lüks yatın güvertesinde Haarmann ile öpüşmekten de geri durmadı.

Özetle Reese Witherspoon, 58 yaşındaki Oliver Haarmann ile gayet mutlu.

Daha da ötesinde gelen haberlere bakılırsa ikisi de artık hayatın belli bir dönemecine gelmiş, yaş alıp tecrübe edinmiş aşıklar bir sonraki aşamaya yani nişana da hazırdı.

Ama işte o konuda Reese Witherspoon geri adım attı ve nişan işini biraz daha ertelemeye karar verdi...

AYNI ACIYI ÜÇÜNCÜ KEZ YAŞAMAKTAN KORKUYOR

Witherspoon daha önce Ryan Philippe ve Jim Toth ile evlenip boşandı. İlk evliliğinden artık boyları kendisini bile geçen bir oğlu ve bir kızı bulunuyor. İkinci evliliğinden de bir oğlu var.

Şu anda sevgilisiyle gayet mutlu olan Witherspoon, yine de evlenmekten korkuyor. Çünkü başından geçen iki boşanmanın kalbini ne kadar kırdığını hatırlıyor ve aynı acıları bir daha yaşamak istemiyor.

Reese Witherspoon'a yakın bir kaynak, buna ek olarak yıldızın önceliğinin üç çocuğu olduğunu da söyledi.

Söz konusu kaynak "Reese ile ilgili bir numaralı gerçek anne olmayı diğer her şeyden hatta aşk hayatında olup bitenlerden bile daha fazla önemsemesi" diye konuştu.

BİR DE ÇOCUKLARININ DURUMU VAR

Söylenenlere göre Witherspoon, önce üç çocuğunun hayat yolunu çizmesini istiyor.

Her ne kadar ilk evliliğinden dünyaya gelen 26 yaşındaki kızı Ava ile 21 yaşındaki oğlu Deacon artık kendi ayakları üzerinde duruyor olsalar da geride bir de 13 yaşında oğlu var.

İkinci kocası Jim Toth'tan dünyaya gelen küçük oğlu Tennessee'nin de kendine yetebilecek yaşa gelmesini beklemek istiyor.

Witherspoon'a yakın kaynaklara göre sevgilisi Oliver Haarmann da aslında onun durumuna anlayış gösteriyor.

Witherspoon'un sevgilisi bile yıldızın hayatında çocuklarından daha geride geliyor. Ama bu Haarmann için sorun değil.

BU ZORLUKLAR İLİŞKİYİ TEST EDİYOR

Bu konuda başka bir yorum daha var... Bu durum, Witherspoon için sevgilisini ve onunla yaşadığı ilişkinin ne kadar sağlam olduğunu test etmenin de bir yolu.

Bu dönemde olup bitenlere bakarak Haarmann ile yola devam edip edemeyeceğine karar verecek Witherspoon.

Yakınlarına bakılırsa Witherspoon ile Haarmann birbirlerini fiziksel anlamda çekici bulduklarını ve aralarında kimyasal bir uyum olduğunu çoktan anladı.

Geriye kalan hayatı birlikte yürütüp yürütemeyecekleri.

Özetle onları yakından tanıyanların da belirttiği gibi Reese Witherspoon ile Oliver Haarmann, ilişkilerinden yana gayet mutlu. Arada baş başa kaldıkları romantik kaçamaklar yapmaktan keyif alıyorlar.

Ama ilişkilerini resmiyete dökmek için biraz daha bekleyecekler.

Gencecik yaşından bu yana kamera karşısında olan Reese Witherspoon 440 milyon dolarlık bir servetin sahibi.

Oscar ödüllü oyuncu ilk evliliğini 1999 ile 2008 arasında meslektaşı Ryan Philippe ile yaptı. Bu evlilikten şu anda 26 yaşında olan Ava adında bir kızı ile 21 yaşında Deacon adında bir oğlu bulunuyor.

Oyuncunun, ikinci kocası Jim Toth ile evliliği 2011 ile 2023 arasında sürdü. Bu evlilikten de şu anda 12 yaşında olan Tennessee adında bir erkek evladı var.

Witherspoon'un ilk evliliğinden dünyaya gelen çocukları Ava ile Deacon, artık 20'li yaşlarında.

Ama ikinci kocasından olan oğlu daha küçük ve anne ilgisini ihtiyaç duyuyor.