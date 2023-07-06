Milyarder kocası ölünce Amerika’nın en zengin kadını olmuştu: Servetini görücü usulü çıktığı randevuya borçlu!

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HAYATI ARKADAŞLARININ AYARLADIĞI RANDEVUYLA DEĞİŞTİ

Üstelik bunu, uzun yıllar önce, hiç tanımadığı bir adamla arkadaşlarının ayarladığı bir randevuya çıkarak başardı. Julia Koch, o günlerdeki adıyla Julia Flesher, herkesi büyüleyecek bir güzelliğe sahip bir genç kadınken New York’a taşınmış, burada bir yandan modellik bir yandan da ünlü modaevi Adolfo için moda tasarımları yapmaya başlamıştı.

Julia Koch'un hayatı 1991'de arkadaşlarının ısrarıyla zoraki çıktığı bir randevuyla değişti...

ABD’nin eski First Lady’si Nancy Reagan’ın giysi provalarını yapmaya başlayan Julia kısa sürede kendini New York sosyetesinin içinde buldu. Akıllı, eğitimli ve oldukça güzeldi. Kendi şansını da muhtemelen kendi yaratabilecek bu başarılı genç kadın arkadaşlarının ayarladığı bir randevuya gitmeye karar verince hayatı birden değişti.

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DÜNYANIN EN ZENGİN ADAMLARINDAN BİRİYLE BULUŞTU: ONU BİR DAHA GÖRMEK İSTEMİYORUM

Randevuya çıkacağı, daha önce hiç görmediği bu adam Koch Industries adındaki dev şirketin başındaki iş insanı David Koch’tu. 2012’de ABD’nin dördüncü en zengin insanı olan David Koch aynı zamanda New York’ta yaşayan en zengin kişiydi. 2019’a gelindiğindeyse Koch çoktan dünyanın en zengin 11’inci kişisi olmayı başarmıştı. Başta New York City Balesi olmak üzere, şehirdeki birçok önemli mekan hâlâ onun adını taşıyor. Bunun sebebiyse ünlü iş insanının yaptığı 100 milyon dolarları bulan bağışlar. Görücü usulü çıkılan bu randevuda kendisinden 20 yaş büyük David Koch'u beğenmeyen Julia Koch sonra onunla 23 yıl, yani ünlü iş insanı ölene kadar evli kaldı ve üç de çocuğu oldu

ISRARLA PEŞİNİ BIRAKMADI, 5 YIL SONRA EVLİLİK HABERİ GELDİ

Julia ve David, Ocak 1991’de arkadaşları tarafından ayarlanan randevudan sonra bir süre görüşmediler. Çünkü Julia Koch’un ilerleyen yıllarda verdiği bir röportajda anlattığına göre genç kadın bu ünlü zengin adamdan pek hazzetmemiş ve onunla bir daha görüşmek istemediğini söylemişti. Ancak David Koch, bu çok etkilendiği kadından vazgeçmedi ve ilk buluşmalarından 5 ay sonra tekrar görüşmeye karar verdiler.

Julia Koch evliliği sayesinde New York sosyetesinin en sevilen simalarından biri oldu, eşinin ölümünden sonra da ABD'nin en zengin kadını haline geldi

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5 yıl sonra, 1996’da da New York sosyetesinin gözde tatil mekanı Hamptons’da evlendiler. 1998’e gelindiğinde Julia Koch artık New York sosyetesinin en bilindik ve sevilen yüzlerinden biri olmuştu. Julia ve David Koch’un iki oğlu ve bir kızı oldu. David Koch, 1991’de Los Angeles havaalanında pistte iki uçağın çaprışması sonucu meydana gelen ve 35 kişinin öldüğü kazadan sağ kurtulmuştu.

KOCASI ÖLÜMDEN KILPAYI KURTULUNCA HAYIRSEVER OLMUŞTU

Ünlü iş insanı sonu yokmuş gibi görünen servetini sürekli hayır işleri için harcamasının sebebinin ölümden kıl payı kurtulduğu bu kaza olduğunu söylemişti. Julia Koch, yıllar boyunca kocasının bu hayır işleri için çalıştı, onunla birlikte her etkinlikte yer aldı, kendisi de bir süre sonra Koch ailesinin üstlendiği hayır işlerinin başına geçti.

Julia Koch, Nisan 2023 itibarıyla ABD'nin en zengin kadını; dünyanın da en zengin ikinci kadını... Sosyetik güzel bu unvanları kocasının ölümünden beri kimseye kaptırmadı

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David Koch, ABD’nin efsane First Lady’si, suikaste kurban giden John F. Kennedy’nin eşi Jacqueline Kennedy Onassis öldüğünde onun 15 yatak odalı dairesini satın almıştı. New York’un en güzel yerindeki bu servet değerinde evi yeterince “geniş” bulmayan ve oradan taşınmak isteyen Julia Koch, o günlerde herkesin diline düşmüştü.

ÜNLÜ İŞ İNSANI HAYATINI KAYBEDİNCE JULIA KOCH BİRDE EN ZENGİN KADIN UNVANINI ALDI

Daha önce prostat kanseri atlatan ve sağlığı günden güne bozulan David Koch, 2018’de şirketin başkanlık koltuğundan ayrılmıştı. Ağustos 2019’da da 79 yaşındayken hayatını kaybetti. Julia Koch ve üç çocuğu ünlü milyarder ölünce şirketin %42’sini devraldı.

Koch çifti sadece zenginlikleriyle değil yaptıkları hayır işleriyle de ünlenmişti

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Sadece sahip oldukları mülklerin değeri yüz milyonlarla ölçülen Julia Koch, bir anda devasa bir imparatorluğun başına geçti. Kişisel serveti 59 milyar doların üzerinde olan Koch, artık ABD’nin en zengin, dünyanın da ikinci zengin kadını unvanını elinde tutuyor.

KOCASI ÖLÜNCE BİRDEN ORTADAN KAYBOLDU

David Koch’un sağlık sorunlarıyla boğuşmaya başladığı yıllardan beri pek ortalarda görünmeyen sosyetik güzel, eşinin hayatını kaybettiği 2019’dan beri hiçbir davette ya da etkinlikte yer almamıştı. David Koch’un ölümüyle sahip olduğu büyük servetin getirdiği ilgiden hoşlanmadığı söylenen Julia Koch’un meraklı gözlerden sakınarak yaşamaya başladığı biliniyordu.

Julia Koch son olarak 2022'de, Microsoft'u Bill Gates'le birlikte kuran Paul Allen’ın New York'taki dairesini 100 milyon dolara satın almasıyla gündeme gelmişti

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Julia Koch, 4 sene boyunca ortalarda gözükmedikten sonra hafta sonu, Washington Post gazetesinin varisi ve baş editörü efsane gazeteci Lally Weymouth meşhur 4 Temmuz Bağımsızlık Günü partisinde ortaya çıktı. Martha Stewart’tan eski New York valisi Andrew Cuomo’ya siyaset, magazin ve sosyete dünyasından ünlüyle dolu partiye katılan Julia Koch ertesi gün de bir başka ünlü milyarder Robert Kraft’ın doğum günü partisinde ortaya çıktı.

EN SON GİZLİCE 100 MİLYON DOLARA DAİRE ALMIŞTI

Eşinin ölümünden sonra uzun süre yas tutan ve hiçbir yerde görünmeyen Julia Koch’un iki gün üst üste dahil olduğu sosyete çevresinin etkinliklerinde görülmesi çevresinde sevinç yarattı ve “Sosyetenin en önemli yüzü geri döndü” başlıklarıyla manşetlere taşındı.

Senelerdir ortada görünmeyen sosyetik güzel nihayet Hamptons'daki 4 Temmuz kutlamalarında ortaya çıktı

Basına yansıyan haberlere göre Julia Koch ve çocukları pandemi döneminde de Hamptons’daki devasa malikanesine kapanmıştı. Julia Koch’un adı haberlerde en son New York’ta, Microsoft’u Bill Gates’le birlikte kuran ve 2018’de hayatını kaybeden Paul Allen’ın çatı katı dairesini tam 100 milyon dolar ödeyerek aldığında yer almıştı.