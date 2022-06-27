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Hazırlıklar bir ay önceden başladı, milyonlar harcandı: Zengin düğünü

#Alan Howard#Caroline Byron#Como Gölü
Hazırlıklar bir ay önceden başladı, milyonlar harcandı: Zengin düğünü

Dünya jet sosyetesi için düğün sezonu açıldı... Aslında pandemi döneminde kapalı kapılar ardında resmi olarak evlenen çift, bu kez 18'inci yüzyıldan kalma bir villada, havai fişek gösterileri eşliğinde düğün töreni düzenledi. Bu kez mutluluklarını daha gösterişli bir mekanda, daha kalabalık bir aile ve arkadaş grubuyla birlikte kutladı.

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LADY GAGA ŞARKILARIYLA RENK KATTI
İtalya'nın gözde mekanlarından biri olan Como Gölü yakınlarındami Villa Omo'da evlenen bu çift, risk fonu kurucusu ve yöneticisi aynı zamanda Breavan Howard Asset Management adlı şirketin de kurucu ortağı olan milyarder iş insanı Alan Howard ile yazdığı yemek kitaplarıyla da bilinen ve "ünlülerin şefi" olarak tanınan Caroline Byron. 59 yaşındaki Howard ile 33 yaşındaki Byron'ın düğününde ünlü şarkıcı Lady Gaga da şarkılarıyla konuklarını eğlendirdi.

Hazırlıklar bir ay önceden başladı, milyonlar harcandı: Zengin düğünü

SOSYETE İÇİN DÜĞÜN SEZONU AÇILDI
Forbes dergisine göre 1. 6 milyar sterlinlik bir servetin sahibi olan Alan Howard ile Caroline Byron, aslında 2020 yılında yani koronavirüs pandemisinin en yoğun günlerinde resmi olarak evlendi. Fakat o dönemde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle düğünü geciktirdi. İtalya'da yapılan bu düğünle de dünya jet sosyetesi için düğün sezonunu da açmış oldu.

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Hazırlıklar bir ay önceden başladı, milyonlar harcandı: Zengin düğünü

DÜĞÜN İÇİN 1. 3 MİLYON STERLİN HARCANDI
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Alan Howard, bu düğün için Como Gölü yakınlarında bulunan 18'inci yüzyıldan kalma Villa Omo'yu kiraladı ve uzun süredir kültürel etkinlikler için kullanılan mülkü düğün hazırlıkları için kapattı.  Bu süre içinde de düğün için gerekli hazırlıklar tamamlandı. Alan Howard'ın düğün için 1. 3 milyon sterlin harcadığı belirtiliyor.

Hazırlıklar bir ay önceden başladı, milyonlar harcandı: Zengin düğünü


ÜNLÜ KONUKLAR
Çiftin düğün törenine hem iş dünyasının hem de gösteri dünyasının ünlüleri katıldı. Bunlar arasında kendileri de kısa bir süre önce evlenen Pixie Lott ile eşi Oliver Chesire, Victoria Silvstedt ile sevgilisi Maurice Dabbah da vardı.

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Hazırlıklar bir ay önceden başladı, milyonlar harcandı: Zengin düğünü

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HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ
Alan Howard ile Caroline Byron'ın düğününde ünlü şarkıcı Lady Gaga da sahneye çıktı. Lady Gaga, katılanları şarkılarıyla neşelendirdi. Bu arada tören nedeniyle villa çevresinde görkemli bir havai fişek gösterisi de yapıldı. Bu gösteriyi çevrede yaşayanların yanı sıra tatil için Como Gölü'nde bulunanlar da izledi.

Bu arada Alan Howard'ın düğün için villayı ve çevresindeki parkları bir ay boyunca kamuya kapatması da eleştiri konusu oldu. Bölgede yaşayan halk, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu gizlemedi.

Hazırlıklar bir ay önceden başladı, milyonlar harcandı: Zengin düğünü

BAHÇEDE  GÖSTERİŞLİ SÜSLEMELER YAPILDI
Düğün töreni için villanın geniş bahçesi beyaz çiçeklerle süslendi. Bir de gelin ve damadın altından geçmesi için yine aynı renk çiçeklerle süslenen kemerler hazırlandı. Konuklar yine çiçeklerle süslenen ferforje sandalyelerde oturarak gelin ile damadın evlilik yemini etmesini izledi.

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Alan Howard ile Caroline Byron'ın düğününün gerçekleştiği Villa Omo'nun 1700'lere kadar uzanan bir tarihi var. Como Gölü kıyısındaki villa, 1797 yılında Markiz Innocenzo Odescalchi'nın talimatıyla İsviçreli mimar Simone Cantoni tarafından inşa edildi. Aristokrasi için yazlık saray olarak inşa edilen yapı, tarihin önemli şahsiyetlerine de ev sahipliği yaptı. Bunlar arasında Napolean Bonaparte ile Avusturya İmparatorları Franz II ve Ferdinand I de bulunuyor. Villa Omo, 1924 yılında kamuya açık bir mekan haline geldi. O günden bu yana da çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. İşte milyarder iş insanı Alan Howard, bir ay öncesinden bütün bu etkinlikleri durdurup binayı kapatarak düğünü için hazırlamaya başladı.

Hazırlıklar bir ay önceden başladı, milyonlar harcandı: Zengin düğünü

ÖZEL RIHTIM İNŞA ETTİRİLDİ
Bu arada Howard ve Byron, düğüne gelecek konuklar için villaya özel bir rıhtım da inşa ettirdi. Böylece düğüne katılanlar motorlu teknelerle göl üzerinden villaya ulaştı.

Hazırlıklar bir ay önceden başladı, milyonlar harcandı: Zengin düğünü

GELİN, PRENSES BEATRICE'İN ARKADAŞI
Gelin Caroline Byron, İngiliz kraliyet ailesinden Prenses Beatrice'in arkadaşı olarak da tanınıyor.

 

 

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#Alan Howard#Caroline Byron#Como Gölü

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