'Milyarder de olsam bu güzel kadın bana bakmaz' diye korkmuştu... O artık hem nikahlı karısı hem de üç oğlunun güzeller güzeli annesi

Haberin Devamı

Ama para her zaman her şeyi satın alamaz.

Özellikle de aşkı. Hele söz konusu olan dünyanın en gözde ve çok kazanan modellerinden biriyse duyguları her zaman paranın önüne geçer.

Onun kalbini kazanmak ve dikkatini çekmek için paradan çok daha fazlası gerekir.

EVLİLİĞİN DOKUZUNCU YILI

Tıpkı top model Miranda Kerr gibi!

İlk evliliğini oyuncu Orlando Bloom ile yapan Miranda Kerr, ikinci kez gelinlik giydiğinde ise yanında kendisinden sekiz yaş genç olan teknoloji milyarderi Evan Spiegel vardı.

2017 yılında hayatlarını resmen birleştiren 43 yaşındaki Miranda Kerr ile 35 yaşındaki Evan Spiegel bu büyük günün dokuzuncu yıl dönümünü 27 Mayıs günü kutladı.

Haberin Devamı

Miranda Kerr, birlikte çekilen bir fotoğraflarını sosyal medya sayfasında paylaşıp "Aşkımla evliliğimizin dokuzuncu yılı" diye yazdı.

Tabii ki bu paylaşımına da takipçilerinden çok sayıda yorum ve iyi dilek mesajı geldi.

Miranda Kerr, Evan Spiegel ile evlilik yıl dönümlerini sosyal medya sayfasından kutladı.





'BU GÜZEL KADIN BANA BAKMAZ' DİYE DÜŞÜNMÜŞ

Aslına bakılırsa şimdi Kerr ile Spiegel üç erkek evlatlarıyla gayet mutlu bir hayat sürdürüyorlar. Ama özellikle de Evan Spiegel açısından buna ulaşmak hiç de kolay olmadı.

Spiegel, bunu da katıldığı Tiger Sisters adlı podcast yayınında açık açık anlattı.

Orada söylediğine göre Spigel'in, hele o dönemde dünyanın en gözde modellerinden biri olan Miranda Kerr'e ulaşıp duygularını açması gayet zor oldu.

İlişkilerinin başına dönersek Miranda Kerr ile Evan Spiegel, bir yemekte tanıştı. Yine de aralarında bir ilişkinin başlaması için aylar geçti.

Haberin Devamı

KALBİNİN KIRILMASINDAN KORKTU

Bu durumu da Spiegel, konuk olduğu podcast yayınında samimi bir şekilde anlattı. Teknoloji milyarderi "Aramızda bir kıvılcım vardı. Ama yine de şansım olmadığını düşünüyordum. Kalbimin kırılmasını istemiyordum" dedi.

Anlattığına göre Miranda Kerr'e kendini hatırlatan bir yazılı mesaj gönderdi. Ona yanıt beklerken geçen süre ise gerçekten sancılıydı. Çünkü Miranda Kerr, bu mesaja aylar sonra yanıt verdi.

Ondan gelen mesajı alınca da dünyalar Evan Spiegel'in oldu. "Tamam belki de gerçekten bir şansım var" diye düşündü.

İlk buluşmalarında yoga dersine gittiler. Sonra da aralarındaki sıcaklık girerek arttı.

Haberin Devamı

EVLİLİK TÖRENİNDE 45 KİŞİ VARDI

Miranda Kerr, çok genç yaşından itibaren ünlüydü ve hayatını kamuoyunun karşısında yaşıyordu. Spiegel, ilişkileri sırasında ünlü modelin, kendisini de bu duruma yavaş yavaş alıştırdığını söyledi.

İlişkileri ilerledikçe basının ve hayranların da meraklı bakışları çoğaldı. Spiegel "Bütün bu süreçte kamuoyundan gelen bu ilgiyi idare ederken sergilediği zarafeti görmek inanılmazdı" diye konuştu.

Miranda Kerr ile Evan Spiegel, 2017'de iki yıllık bir ilişkinin ardından hayatlarını resmen birleştirdi. Düğünleri de öyle gösterişli olmadı. Törende sadece aileleri ve çok yakınlarından oluşan 45 kişilik bir davetli grubu vardı.