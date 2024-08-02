Milyarder babanın kızı olarak doğmuştu... Çocuklarını okutmak için özel pozlarını satacak... Onlar da benim gibi parasız kalmasın

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Peki ya zaten böyle zengin ve ünlü bir ailede dünyaya gelenler ne yapar?

Onlar da kendilerine bu rahat yaşamı sağlayan anne ve babalarının maddi varlığından yararlanır. Sonra da yine büyük bir olasılıkla onların izinden gider ve kendine gösteri dünyasından bir iş bulur...

Aileden gelen varlığın üstüne kendi de koyar ve çok büyük bir aksilik olmadığı sürece de hayatı öyle geçer.

Ama onun hayatı hiç öyle olmadı... Hollywood'un en çok kazanan yapımcılarından birinin kızı olarak dünyaya geldi.

Babasının ölümünden sonra o dudak uçuklatan servetin idaresi annesine geçti. Ona ise sadece okyanusta bir damla kaldı.

Evliliği de iyi gitmedi. Daha geçen yıl kendini yol kenarındaki ucuz motellerden birinde buldu. Sonra bir karavana taşındı, en son da bir arkadaşının evine.

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Nihayetinde kendine bir ev buldu ve oraya yerleşti. Ama oradan taşınması da olaylı oldu.

Üstelik bütün bunlar olup biterken yanında büyütmesi ve bakması gereken beş çocuğu da vardı... Şimdi ise yine onların geleceği için para kazanmak zorunda ve yeni bir adım atmaya hazır.

ÇOCUKLARININ GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEK ZORUNDA

Öyküsünü böyle kısaca anlattığımız bu kişi Tori Spelling…

Son iki yıldır magazin gündeminde özel hayatıyla yer alan Spelling, Hollywood'un en nüfuzlu yapımcımlarından biri olan Aaron Spelling ile eşi Candy'nin kızı.

Babası sayesinde Tori de TV dünyasında şöhreti buldu, unutulmaz dizilerde oynadı. Onun ölümünden sonra ise beklendiği gibi büyük bir miras düşmedi kendisine. Servetin yönetimi annesi Candy'ye geçti. Tori de az bir parayla geçinmek zorunda kaldı.

Son birkaç yıldır da uğruna ilk evliliğini yıktığı Dean McDermott ile kurduğu yuva da sorunluydu. Ki zaten beş çocuklu bu evlilik sona erdi.

Şimdi 51 yaşındaki Tori Spelling, beş çocuğunun geleceği yani eğitimi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek zorunda.

Bunun için aldığı yeni kararı da kendi hazırlayıp sunduğu podcast yayınında anlattı zaten.

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ÖZEL POZLARINI, YETİŞKİN SİTESİNDE SATMAYI DÜŞÜNÜYOR

Tori Spelling, Misspelling adını verdiği podcast yayınında, bir dönem ülkemizde de gösterilen "Uzay Yolu" (Star Trek) dizisiyle tanınan 93 yaşındaki oyuncu William Shather'ı konuk etti.

Onunla konuşurken de Dean McDermott ile evliliğinden dünyaya gelen beş çocuğunun eğitim masrafları için üyelere hizmet veren bir internet sitesinde özel pozlarını satmak zorunda kalacağını itiraf etti.

Konuyu açan da William Shatner oldu. Spelling'e okula gitmesi, eğitim görmesi gereken çok sayıda çocuğu olduğunu hatırlattı emektar oyuncu.

Özellikle de üniversite eğitiminin çok pahalı olduğunu belirtip bunun pahalı olduğunu söyledi. Ardından da "Bu çılgınca" diye ekledi.

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Bunun üzerine Spelling de "Çocuklarımı üniversiteye gönderebilmek için söz konusu siteye katılmam gerekecek" dedi. Shatner ise konuşmanın bu noktasında bu sitenin adını hiç duymadığını belirtti.

'ÇOCUKLARIM BENİM GİBİ PARASIZ KALMASIN'

Tori Spelling'in site hakkında bilgi vermesinden sonra Shatner de "Finansal yardım almak için internette bir kampanya başlatabilirsin" dedi.

Spelling, bunun üzerine emektar oyuncuya çocuklarını para konusunda da eğitmek isTediğini söyledi. Nedenini de şöyle açıkladı: "Benim gibi parasız kalmasınlar."

Tori Spelling'in eski eşi Dean Mcermott ile evliliğinden Liam (17) Stella (16) Hattie (12) Finn (11) ve Beau (7) adında beş tane çocuğu bulunuyor.

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Spelling'in konuğu William Shatner, ülkemizde de Uzay Yolu (Star Trek) adlı diziyle tanınıyor.

BU YAŞINDA BİR ÇOCUK DAHA DOĞURMAK İSTİYOR

Spelling geçtiğimiz aylarda da yine kendi sunduğu aynı podcast yayınında çocuklarının da bir parçası olduğu çarpıcı bir açıklama yapmıştı.

Geçen mayıs ayındaki yayında da bir kadının doğurganlık özelliğini yitirdiği yaşta olmasına rağmen tekrar hamile olabilmeyi istediğini itiraf etti Spelling.

Aslında programda konuyu açan da Spelling'in konuğu Sara Evans oldu. Evans, yeniden hamile kalabilmeyi çok istediğini söyledi. Bunun üzerine Spelling, kendisinin de aynı duyguları hissettiğini belirtti.

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Hatta biraz sınırı aşan bir şaka yapıp Sara Evans'ın kocası Jay Barker'a "keşke bizi hamile bıraksan" diye seslendi. Ardından da "Yumurtalarımı dondurmuş olmayı isterdim" diye itirafta bulundu.

'BENİ BEŞ ÇOCUĞUMLA KİM SEVGİLİ OLARAK İSTER Kİ!'

Spelling her ne kadar bir kez daha anne olmayı istediğini söylese de bununla bağlantılı olarak geleceğine dair bazı endişeleri de var.

Babasından kalan milyon dolarlık servetin yönetimi annesinde olduğu için çocuklarıyla hayat mücadelesi veren Spelling henüz kalbinin yeni sahibini bulamadı.

Buna karşın yollarını ayırdığı eski eşi McDermott, Lily Calo ile birlikte olmaya başladı.

İşte Sara Evans ile yaptığı sohbet sırasında bu konu da gündeme geldi. Eski eşi hemen kendine yeni bir sevgili bulsa da kendisi için durumun o kadar kolay olmadığını belirtti Spelling.

Buna gerekçe olarak da çok sayıda çocuk sahibi olmasını gösterdi: "Gelecekte bir partner bulma konuşunda endişeliyim. Benim beş tane çocuğum var. Bunu kim ister" diyerek kendini ifade etti.

BABASININ ÖLÜMÜNÜ ELEKTRONİK POSTA İLE ÖĞRENDİ

Aslında Tori'nin Dean McDermott ile evliliğine hem babası Aaron hem de annesi Candy pek olumlu yaklaşmadı.

Tori'nin bu yüzden babasıyla da arası bozulmuştu o dönemde. Hatta babasının ölümünü bir aile dostunun yolladığı elektronik posta ile öğrendi.

Annesiyle ilişkisini de bir röportajında şöyle anlattı yıldız "Büyürken annem ve ben birbirimize karşı sevgi doluyduk. Ama asla çok yakın bir ilişkimiz olmadı. Bütün hayatımız boyunca kendi inişlerimiz ve çıkışlarımız vardı."

Anne ile kız arasında bu kadar gerilim yaratan ve bunu ileriye taşıyan ise Spelling'in aleme aldığı bir kitap oldu. Stori Telling adlı kitapta yazılan bazı ayrıntılar annesi Candy tarafından hoş karşılanmadı.

Kitabın piyasaya çıkmasından bir yıl sonra 2009'da Candy Spelling, kızı Tori'nin kendisinyle bütün ilişkisini kestiğini ilan etti. Candy bu konuda kızına bir açık mektup yazdı "Elektronik postalarıma yanıt vermiyorsun, telefonlarımı açmıyorsun, mesajlarıma dönmüyorsun. Sana her yoldan ulaşmaya çalışıyorum. Seni ve aileni görmek isiyorum. Senin her zaman söylediğin gibi normal bir aile olarak. "

Candy o dönemde ne kızı Tori'ye ne damadı Dean'e ulaşabildiğini hatta bazı torunlarını hiç görmediğini bile söyledi.

Tori ise buna yanıt olarak "Bana nasıl ulaşabileceğini biliyor. Bizim nerede oturduğumuzu biliyor. Eğer torunlarını görmek istiyorsa bunun için çaba harcamalı" diye yanıt verdi.

'ANNESİ SERVETİNİ BAŞKASI İÇİN HARCIYOR'

İlerleyen zamanda Candy, kızı Tori'ye finansal açıdan yardım ettiğini hatta onun faturalarını bile ödediğini TMZ adlı internet sitesine söyledi. Bu ödemelerin hiçbirini geri almadığını da sözlerine ekledi.

Anne ve kızı hakkındaki son iddia da Candy Spelling'in, kızı ucuz motellerde ve karavan parklarında kalırken büyük servetini genç bir arkadaşıyla paylaştığı yolundaydı.

İddialara göre kızı finansal zorluklarla mücadele edip beş çocuğuna bakmaya çalışırken Candy, bütün servetini kendini ve genç arkadaşını şımartmak için harcıyordu.

Spelling'in ikinci kocası Dean McDermott ile evliliği bittikten sonra hayatı da zora girdi.

