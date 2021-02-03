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Haber Giriş: 03.02.2021 - 10:26 | Son Güncelleme:

Kızım bir yaşına girdi: İyi ki hayatımızdasın!

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Kızım bir yaşına girdi: İyi ki hayatımızdasın!
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Oyuncu Milla Jovovich ile yönetmen eşi Paul W.S. Anderson'ın üç kızından en küçüğü bir yaşına girdi.

Kızım bir yaşına girdi: İyi ki hayatımızdasın

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Çift, geçen yıl 3 Şubat'ta dünyaya gelen en küçük kızları Osian Lark Elliot Jovovich Anderson'ın ilk doğum gününü kutladı. 45 yaşındaki Jovovich, kızının bir yıl içindeki gelişimini gösteren fotoğraflar eşliğinde sosyal medyadan sevincini takipçileriyle paylaştı.

Kızım bir yaşına girdi: İyi ki hayatımızdasın
YÜZÜMÜZÜ HER ZAMAN GÜLDÜRDÜ
Jovovich "Küçük kızım Osian'a mutlu yıllar" diyerek başladığı mesajında "Osi bu çılgın yılı parlak ve sevgi dolu bir yıla çevirdi" diye yazdı. Güzel oyuncu, kısaca Osi diye seslendikleri Osian'ın sevgi dolu, neşeli, komik, tatlı bir bebek olduğunu belirterek, ailenin yüzünü her zaman güldürdüğünü ekledi.

Kızım bir yaşına girdi: İyi ki hayatımızdasın

'HAYATIMIZDA OLDUĞU İÇİN MİNNETTARIZ'
Minik bebeğin çevresindeki herkes için bir gülücüğü olduğunu da ekleyen Milla Jovovich, bebeğinin yabancılarla bile arasının iyi olduğunu vurguladı. Güzel oyuncu, Osian'ı çok sevdiklerini belirterek " O hayatımızda olduğu için minnettar olduklarını da belirtti. Milla Jovovich, paylaşımlarında kızlarının neşeyle Osian'ın doğum günü pastasını yerken çekilen fotoğraflarına da yer verdi.

Kızım bir yaşına girdi: İyi ki hayatımızdasın
ÜÇ ÇOCUKLU MUTLU AİLE
Milla Jovovich ile Paul Anderson, 2009 yılında evlendi. Çiftin 13 yaşında Evar Gabo ve 5 yaşında Dashiel Edan adında iki tane kızı daha bulunuyor. Bu Jovovich'in üçüncü evliliği. Güzel oyuncu, ilk evliliğini 1992 yılında Shawn Andrews ile yaptı, çift aynı yıl boşandı. Luc Besson ile yaptığı evliliği ise 1997 ile 1999 yılları arasında devam etti.

Kızım bir yaşına girdi: İyi ki hayatımızdasın

BÜYÜK KIZLARI DA DÜĞÜNE KATILDI
Milla Jovovich, çocuk sahibi olmaya ise Paul Anderson ile birlikteliği sırasında karar verdi. Çift, büyük kızları Ever Gabo'nun dünyaya gelmesinden bir süre sonra bir bahçe düğünüyle evlendi.

Kızım bir yaşına girdi: İyi ki hayatımızdasın

AŞKI BULDU
Ukrayna'nın Kiev kentinde dünyaya gelen Milla Jovovich, küçük yaşta ailesiyle birlikte ABD'ye taşındı. Kariyerine model olarak başlayan Jovovich sonra oyunculuğa geçiş yaptı.

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