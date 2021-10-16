Milla Jovovich kÄ±zÄ±yla yan yana: KopyalayÄ±p yapÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ gibi! 

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BÄ°RLÄ°KTE SAÃ‡ KESTÄ°RMEYE GÄ°TTÄ°LER

Anne- kÄ±zÄ±n birlikte gittiÄŸi kuafÃ¶r Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸraf da bunu bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

'KOPYALAYIP YAPIÅžTIRMIÅž GÄ°BÄ°'

baÅŸka iki tane kÄ±zÄ± daha olan Milla Jovovich, kuafÃ¶r Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Bu paylaÅŸÄ±ma Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n takipÃ§ilerinden beÄŸeni ve yorum yaÄŸdÄ±. BirÃ§ok kiÅŸi de Milla Jovovich ile Ever Anderson'Ä±n benzerliÄŸine dikkat Ã§ekti. Hatta Jovovich'in bir takipÃ§isi "kopyalayÄ±p yapÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ gibi benziyorsunuz" diye gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

ANNESÄ°NÄ°N SAÃ‡ MODELÄ°

Ever Anderson'Ä±n yeni saÃ§ ÅŸekli Milla Jovovich'in zaman zaman kullandÄ±ÄŸÄ± saÃ§ ÅŸekline benzetildi. ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z da geÃ§miÅŸte saÃ§larÄ±nÄ± tÄ±pkÄ± ÅŸimdi kÄ±zÄ±nÄ±n kestirdiÄŸi gibi katlÄ± kullanÄ±yordu.

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Ä°LK Ã–NEMLÄ° ROLÃœNÃœ ÃœSTLENDÄ°

Milla Jovovich ile 12 yÄ±ldÄ±r evli olduÄŸu Paul W.S Anderson'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± olan Ever Gabo, ilk olarak annesinin oynadÄ±ÄŸÄ±, babasÄ±nÄ±n yÃ¶nettiÄŸi Resident Evil filminde rol almÄ±ÅŸtÄ±. Annesi de geÃ§en yÄ±lÄ±n mart ayÄ±nda kÄ±zÄ±nÄ±n sinemadaki ilk Ã¶nemli rolÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸini sosyal medyadan duyurmuÅŸtu. Jovovich, kÄ±zÄ±nÄ±n Disney'in yeni projesi Peter Pan'da Wendy rolÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸini bÃ¼yÃ¼k bir mutlulukla takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±. YÃ¶netmenliÄŸini David Lowery'nin Ã¼stlendiÄŸi filmde Peter Pan rolÃ¼ de Alexander Molony'nin. Lowery aynÄ± zamanda Toby Halbrooks ile birlikte filmin ortak senaryo yazarÄ±. Jovovich, kÄ±zÄ±nÄ±n Peter Pan projesinde Wendy rolÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸini belirterek "Ever bu rolÃ¼ oynamayÄ± 5 yaÅŸÄ±ndan bu yana istiyordu" diye yazdÄ±.

DESTEK Ä°Ã‡Ä°N BÃœTÃœN AÄ°LE BÄ°R SÃœRE KANADA'DA YAÅžADI

Ever Anderson filmin Ã§ekimleri iÃ§in Kanada'ya gitti. Bu seyahatte ona tÃ¼m ailesi de eÅŸlik etti. Jovovich ile eÅŸi Anderson diÄŸer iki kÄ±zlarÄ±nÄ± da yanlarÄ±na alÄ±p bir sÃ¼re Vancouver'da yaÅŸadÄ±.

13 YAÅžINDA AMA SÄ°NEMA KARÄ°YERÄ° Ã‡OKTAN BAÅžLADI

Ever Gabo'nun ajandasÄ± da kariyerine yeni baÅŸlamÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen oldukÃ§a dolu. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z, Kara Dul adlÄ± filmde de Natasha Romanov'u canlandÄ±rdÄ±. Ever Gabo Anderson ilk olarak babasÄ±nÄ±n yÃ¶nettiÄŸi, annesinin de Ã¶nemli rollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi Resident Evil: Son BÃ¶lÃ¼m'de kÃ¼Ã§Ã¼k bir rol Ã¼stlenmiÅŸti.

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HEM ENDÄ°ÅžELÄ° HEM MUTLU

Jovovich, kÄ±zÄ±nÄ±n kariyeri iÃ§in bir yandan endiÅŸe duyduÄŸunu bir yandan da Ã§ok mutlu olduÄŸunu belirtti bir rÃ¶portajÄ±nda. Entertainment Tonight'a bir rÃ¶portaj veren Jovovich, sinema sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n zorluklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nde kÄ±zÄ± iÃ§in korktuÄŸunu, ama bir yandan da mutluluÄŸunun bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu dile getirdi.

AÅžKI BULDU

Ukrayna'nÄ±n Kiev kentinde dÃ¼nyaya gelen Milla Jovovich, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta ailesiyle birlikte ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±. Kariyerine model olarak baÅŸlayan Jovovich ilk evliliÄŸini Shawn Andrews ile yaptÄ±. Sonra 1997 ile 1999 arasÄ±nda FransÄ±z yÃ¶netmen Luc Besson ile birlikteydi.

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ÃœÃ‡ Ã‡OCUKLARI VAR

Åžu anki eÅŸi yÃ¶netmen Paul W.S. Anderson ile 2009 yÄ±lÄ±nda evlendi Ã‡iftin 13 yaÅŸÄ±nda Ever ve 5 yaÅŸÄ±nda Dashiel ve 11 aylÄ±k Osian adÄ±nda Ã¼Ã§ tane kÄ±zÄ± bulunuyor.

NE KADAR BENZÄ°YORLAR!

Elbette bir Ã§ocuk anne ya da babasÄ±na benzer... Ama bazen bu benzerlik gÃ¶renleri ÅŸaÅŸÄ±rtacak kadar fazla olur. Ä°nsan ilk bakÄ±ÅŸta hangisinin annesi, hangisinin kÄ±zÄ± olduÄŸunu bir tÃ¼rlÃ¼ fark edemez. Ä°ÅŸte gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zlarÄ±n kendilerine ikizleri kadar Ã§ok benzeyen Ã§ocuklarÄ±.

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PODYUMDA TAHTINI KIZINA BIRAKTI

Cindy Crawford'un kÄ±zÄ± Kaia kendi genÃ§liÄŸine Ã§ok benziyor. Zaten Kaia artÄ±k emekli olan annesinin podyumlardaki yerini aldÄ±.

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SANKÄ° KENDÄ° GENÃ‡LÄ°ÄžÄ°

Julianne Moore'un kÄ±zÄ± Liv Freundlich... GenÃ§ Liv annesinin genÃ§lik yÄ±llarÄ±na Ã§ok benziyor.

ANNESÄ°NÄ°N KOPYASI

Gwyneth Paltrow'un mÃ¼zisyen Chris Martin ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ilk Ã§ocuÄŸu Apple annesinin kopyasÄ± gibi.

SANKÄ° THURMAN'IN GENÃ‡LÄ°ÄžÄ°Â

Uma Thurman ile kÄ±zÄ± Maya Hawke de birbirlerine Ã§ok benziyor. Maya, Thurman'Ä±n Ethan Hawke ile olan evliliÄŸinden dÃ¼nyaya geldi. Maya Hawke de anne ve babasÄ± gibi oyuncu oldu.

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OÄžLU Ä°KÄ°ZÄ° GÄ°BÄ°

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n birbirine en Ã§ok benzeyen anne- Ã§ocuk ikilisi Elizabeth Hurley ile oÄŸlu Damian. OnlarÄ±n arasÄ±nda gerÃ§ekten dudak uÃ§uklatan bir benzerlik var.

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