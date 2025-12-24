YÄ±ldÄ±z ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n hayatÄ± alt Ã¼st oldu: Tacize uÄŸrayÄ±p hamile kaldÄ±m... 12 yaÅŸÄ±nda onu doÄŸurup evlatlÄ±k verdim

Haberin DevamÄ±

Bu, belki ilk bakÄ±ÅŸta sÄ±radan bir fotoÄŸraf gibi gÃ¶rÃ¼nebilir. Ama o karede Ã§arpÄ±cÄ± bir ayrÄ±ntÄ± var.

O genÃ§ kÄ±zÄ±n karnÄ± epey ÅŸiÅŸ... Paltosu da uÃ§aÄŸÄ±n kapÄ±sÄ± da gizleyemiyor bu durumu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ genÃ§ kÄ±z hamile.

Zaten kendisi de bunca zaman sonra bu yÄ±lÄ±n en dudak uÃ§uklatÄ±cÄ± iddialarÄ±ndan birinin kanÄ±tÄ± olmasÄ± iÃ§in eski albÃ¼mlerinden Ã§Ä±kardÄ± bu fotoÄŸrafÄ±.

12 YAÅžINDA ÃœNLÃœ ÅžARKICIYI DOÄžURDUÄžUNU Ä°LERÄ° SÃœRÃœYOR

O fotoÄŸraftaki genÃ§ kÄ±z bugÃ¼n 45 yaÅŸÄ±nda olan Jayme Lee...

Elbette adÄ± ÅŸu anda kimseye tanÄ±dÄ±k gelmiyor. Ama bu kadÄ±n, bir Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z olarak parlayÄ±p sonra da kariyerini baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼ren Miley Cyrus'Ä±n gerÃ§ek annesi olduÄŸunu ileri sÃ¼rÃ¼yor... Ã‡ocuk yaÅŸta dÃ¼nyaya getirdiÄŸi bebeÄŸini yani Miley'i, Billy Ray Cyrus ve karÄ±sÄ± Tish'e evlatlÄ±k olarak verdiÄŸini ileri sÃ¼rÃ¼yor Jayme Lee....

BugÃ¼ne kadar country ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± Billy Ray Cyrus ile eski karisi Tish'in Ã§ocuklarÄ±ndan biri olarak bilinen Miley Cyrus hakkÄ±ndaki bu iddia son birkaÃ§ haftadÄ±r gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda.

Her ne kadar Billy Ray Cyrus, Miley'in ya da doÄŸduÄŸunda ona verilen ismiyle Destiny Hope Cyrus'Ä±n kendi Ã¶z Ã§ocuklarÄ± olduÄŸunu savunsa da Jayme Lee de bunun tam tersini sÃ¶ylÃ¼yor.

Jayme Lee, henÃ¼z 12 yaÅŸÄ±ndayken, Ã§ocukluÄŸunun geÃ§tiÄŸi New Mexico'da yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã§eteler tarafÄ±ndan cinsel istismara uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Bu eski fotoÄŸrafÄ±n da Miley Cyrus'a hamileyken Ã§ekildiÄŸini savundu.





12 YAÅžINDA TECAVÃœZE UÄžRAYIP HAMÄ°LE KALDIÄžINI Ä°LERÄ° SÃœRÃœYOR

Jayme Lee'nin savunduÄŸuna gÃ¶reÂ Miley, kendi kÄ±zÄ±. Onu henÃ¼z 12 yaÅŸÄ±nda dÃ¼nyaya getirdi. Sonra daÂ Billy Ray ve Tish'e evlatlÄ±k verdi.

Ama Cyrus ailesi anlaÅŸmaya uymadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de Jayme Lee konuÅŸmaya karar verdi.

Ä°ngiliz Daily Mail gazetesine konuÅŸan Jayme Lee; her ne kadar bÃ¼tÃ¼n bunlar, saÄŸlÄ±klÄ± olmayan bir hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼n Ã¼rÃ¼nÃ¼ diye nitelendirse de sÃ¶ylediÄŸi her kelimenin arkasÄ±nda duruyor.

Jayme Lee, Miley Cyrus'Ä±n gerÃ§ek annesi olduÄŸunu savunup bu nedenle dava aÃ§tÄ±. Ama bunlardanÂ ikisi Ã§oktan reddedildi.

Hatta Tennessee eyaletindeki davada hakim, Jayme Lee'nin Miley'in babasÄ± Billy Ray'e 7 bin 500 dolar Ã¶demesine hÃ¼kmetti.





BÄ°R DAVA DAHA AÃ‡IP DNA TESTÄ° Ä°STEYECEK

Fakat Jayme Lee, iddiasÄ±nÄ±n doÄŸruluÄŸu konusunda gayet Ä±srarlÄ±.

Hatta Cyrus'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Malibu'da da bir dava aÃ§acak. Bu kapsamda bir DNA testi de isteyecek. BÃ¶ylece sÃ¶ylediklerinin gerÃ§ek olup olmadÄ±ÄŸÄ± net ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±kacak.

Lee, Daily Mail gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajda "Miley'i asla bu iÅŸin iÃ§ine katmak istemezdim. Ama o bir kanÄ±t. Cinsel istismara uÄŸradÄ±ÄŸÄ±mÄ± ve bu yÃ¼zden bir bebeÄŸim olduÄŸunu gÃ¶steren tek kanÄ±t" dedi.

Ä°ki oÄŸlu ve bir kÄ±zÄ± olan Jayme Lee, konuÅŸma terapisti olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ve Arizona'da yaÅŸÄ±yor.





YASA DIÅžI Ã‡ETELERÄ°N TACÄ°ZÄ°NE UÄžRADIÄžINI Ä°LERÄ° SÃœRÃœYOR

AslÄ±nda onun Ã¶ykÃ¼sÃ¼ New Mexico'nun Sierra Blanca DaÄŸlarÄ±'ndaki 7 bin 600 nÃ¼fuslu Ruidoso kasabasÄ±nda Jayme Lee Paxton olarak baÅŸladÄ±.

O bÃ¶lgede geÃ§irdiÄŸi Ã§ocukluÄŸu da gayet sorunluydu... BÃ¶lgede egemen olan yasadÄ±ÅŸÄ± Ã§eteler tarafÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta cinsel istismara uÄŸramaya baÅŸladÄ±. Bunun sonucu olarak da 12 yaÅŸÄ±nda hamile kaldÄ±.

En sonunda da Ã§areyi, California yakÄ±nlarÄ±ndaki Jamul kasabasÄ±nda yaÅŸayan bÃ¼yÃ¼kannesi ve bÃ¼yÃ¼kbabasÄ±nÄ±n yanÄ±na kaÃ§makta buldu.

Daily Mail'e verdiÄŸi rÃ¶portajda da o dÃ¶nemde kendisi de Ã§ocuk yaÅŸta olsa da karnÄ±ndaki bebeÄŸi her koÅŸulda korumayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Jayme Lee...

Ä°SÄ°MLE Ä°LGÄ°LÄ° BAMBAÅžKA BÄ°R ÖYKÜ ANLATTI: Hatta bebeÄŸi Miley adÄ±nÄ± vermeyi daha hamileyken karar verdiÄŸini de ekledi. Bunu da tacizden kaçarken kat ettiÄŸi millerce yola ithafen seçtiÄŸini ileri sürdü. Fakat Miley Cyrus cephesinde ise bu ismin hikayesi çok farkÄ±. Gerçek adÄ± Destiny Hope olan ÅŸarkÄ±cÄ± güler yüzü nedeniyle "Smiley" lakabÄ±yla anÄ±lÄ±yordu. Miley ismi de buradan geliyor.

'ÃœNLÃœLERÄ°N PEÅžÄ°NE DÃœÅžÃœP ONLARA EVLATLIK VERMEK Ä°STEDÄ°M'

Lee, hamileyken belki de bebeÄŸini evlat edinmek isteyen biri Ã§Ä±kar diye Ã¼nlÃ¼lere yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. BunlarÄ±n arasÄ±nda Julia Roberts, Ozzy ve Sharon Osbourne, Hillary Clinton da vardÄ± sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re.

Jayme Lee, hepsinin de kendisine kibar davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama henÃ¼z 12 yaÅŸÄ±nda olduÄŸu iÃ§in bebeÄŸini yasal olmayan yollardan evlatlÄ±k almak istemediklerini sÃ¶yledi. Hatta bir ara 12 deÄŸil 14 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu da ileri sÃ¼rmeye baÅŸladÄ±.

GittiÄŸi Ã¼nlÃ¼lerden red cevabÄ± alÄ±nca bu kez hayranÄ± olduÄŸu ÅŸarkÄ±cÄ± Dolly Parton'a ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ve bunu da baÅŸardÄ±.Â

Uzun evliliÄŸi boyunca hiÃ§ Ã§ocuk sahibi olmayan Dolly Parton, kendisi teklifi reddetti ama buna istekli olan baÅŸka bir Ã§iftten sÃ¶z etti. Jayme Lee'nin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re de Billy Ray Cyrus ve o sÄ±rada evli olduÄŸu Tish Cyrus'tÄ± bu Ã§ift..

Dolly Parton, Miley Cyrus'Ä±n vaftiz annesi. Biri genÃ§ diÄŸeri yaÅŸlÄ± kuÅŸaktan iki yÄ±ldÄ±zÄ±n yakÄ±n bir iliÅŸkisi var.



MILEY'NÄ°N BABASI TÃœM BU Ä°DDÄ°ALARI REDDETTÄ°:Â Miley Cyrus'Ä±n Ã¼nlÃ¼ babasÄ± Billy Ray ise Jayme Lee'nin bÃ¼tÃ¼n bu iddialarÄ±nÄ±n yalan ve saÃ§ma olduÄŸunu sÃ¶yledi. AyrÄ±ca Tennesse'de mahkeme kararÄ± olmadan evlat edinmenin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlattÄ±.





YAPILAN ANLAÅžMAYA UYMADIKLARINI Ä°LERÄ° SÃœRÃœP DAVA AÃ‡TI

Lee'nin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Billy Ray ve Tish ile bir de anlaÅŸma yapmÄ±ÅŸtÄ±. Buna gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n adÄ±nÄ± kendisi koyacaktÄ±. Ãœstelik onun dadÄ±sÄ± ve piyano hocasÄ± olarak da yanÄ±nda yer alacaktÄ±.

Ama yine onun ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re bu koÅŸullar yerine getirilmedi.

Jayme Lee, Billy Ray Cyrus ile Tish'in bu anlaÅŸmaya uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bunun da kendisinde duygusal stres yaratÄ±p bunalÄ±ma neden olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

Lee, ayrÄ±ca Cyrus ile Tish'i "sÃ¶zleÅŸme ihlali, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, ebeveyn haklarÄ±nda hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±k ve yanlÄ±ÅŸ beyanla da" suÃ§ladÄ±.

Miley Cyrus'Ä±n biyolojik annesi olduÄŸunu ileri sÃ¼ren Jayme Lee'nin iddialarÄ± bununla da sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±. Lee, Billy Ray ile Tish'in, Miley ile baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± kestiÄŸini ve kendisini de aksi bir adÄ±m atarsa polise ÅŸikayetle tehdit ettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

Ä°DDÄ°ALAR GEÇEN YAZDAN BERÄ° ORTADA DOLAÅžIYOR: AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa söz konusu iddialar, geçen yaz aylarÄ±ndan bu yana kulaktan kulaÄŸa ortada dolaÅŸÄ±yordu. Sonunda basÄ±na da yansÄ±dÄ±.Miley Cyrus'Ä±n babasÄ± Billy Ray Cyrus, Lee'nin bütün bu iddialarÄ±nÄ±n gerçek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu savundu. AyrÄ±ca 1 AralÄ±k'ta Lee'ye karÅŸÄ± dava açtÄ±. Bu arada Cyrus'Ä±n avukatÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Lee'nin açtÄ±ÄŸ davanÄ±n reddedildiÄŸini de açÄ±kladÄ±. Onun belirttiÄŸine göre Jayme Lee, avukatlÄ±k ve mahkeme masraflarÄ±nÄ± ödemesine hükmetti.





Åžu anda Ä°ngiliz yÄ±ldÄ±z Liz Hurley ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla konuÅŸulan Billy Ray Cyrus, Tish ile 1003 ile 2022 arasÄ±nda evli kaldÄ±. Bu evlilikten gerÃ§ek adÄ± Destiny Hope olan Miley dÄ±ÅŸÄ±nda Braison, Noah adÄ±nda iki Ã§ocuÄŸu daha oldu.Â Billy Ray, Tish'in eski evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Brandi ve Trace adlÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ± da evlat edindi.

