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Miles Chamley – Watson kimdir? Cansu Dere'nin Miles Chamley ile pozu çok konuşuldu

#Miles Chamley – Watson#Miles Chamley – Watson Kimdir#Cansu Dere
Miles Chamley – Watson kimdir Cansu Derenin Miles Chamley ile pozu çok konuşuldu

Magnet Quarterly Dergisi için objektif karşısına geçen Cansu Dere, Dünya Eskrim Şampiyonu Miles Chamley – Watson ile poz verdi. Eskrimin Süpermen’i olarak da anılan Miles Chamley – Watson’un hayatıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Miles Chamley – Watson kimdir?

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3 Aralık 1989 tarihinde İngiltere’de dünyaya gelen Miles Chamley-Watson, 11 kez Pan Amerikan takımı şampiyonu, 2019 takım dünya şampiyonu, 2013 bireysel dünya şampiyonu, iki kez Olimpiyat ve 2016 takım olimpiyat bronz madalyası sahibidir. Hayatının ilk sekiz yılını, kendisi ve ailesi Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınana kadar Birleşik Krallık'ta ikamet ederek geçirdi.

New York, Saint James'deki Knox Okulu'nda eskrim yapmaya başladı.

2013 Dünya Şampiyonasında, Chamley-Watson, Dünya Şampiyonalarında bireysel altın madalya kazanan ilk ABD'li eskrimci oldu.

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