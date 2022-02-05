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Mihriban Hurmacı'dan yeni açıklama: Özer Hurmacı beni çocuklarımın önünde dövdü!

#Mihriban Hurmacı#Özer Hurmacı#KADES

Mihriban Hurmacı, geçen ay boşanmaktan vazgeçtiği futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini söyledi. Özer Hurmacı eylül ayında Mihriban Hurmacı’ya boşanma davası açtı. Hurmacı, astroloji ile ilgilenen eşinin, astroloji haritalarına bakarak kendisine “beni aldatıyorsun” diye baskı kurduğunu iddia etti.

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HESABINI VERECEKSİN

Mihriban Hurmacı da karşı boşanma davası açtı ancak çift yeni yıl öncesi barıştı. Mihriban Hurmacı bu sefer şiddet gördüğünü belirterek Sarıyer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı’na şikayette bulundu. Sosyal medya hesabından hastane ve şiddet fotoğraflarını paylaşan Hurmacı, “Özer Hurmacı sen bir canavarsın, bunun hesabını ödeyeceksin. Artık yeter, söylediği yalanlardan bıktım. Vereceksin bunun hesabını” dedi.

Çiftin tartışma sebebinin ise Özer Hurmacı’nın telefonundaki başka kadınlara ait mesaj ve fotoğraflar olduğu iddia edildi. Bu yüzden çıkan tartışma sonrası Özer Hurmacı’nın bir odaya sürüklediği Mihriban Hurmacı’nın yüzüne vurmaya başladığı, kafasını camlara vurduğu ve “Seni gebertirim” diyerek tehditler ettiği söylendi.

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ÖZER HURMACI GÖZALTINA ALINDI

Mihriban Hurmacı, eşi tarafından darbedildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmasının ardından Özer Hurmacı gözaltına alındı.

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Özer Hurmacı-Mihriban Hurmacı boşanma davasından vazgeçti
#ÖZER HURMACI#MİHRİBAN HURMACI
Özer Hurmacı-Mihriban Hurmacı boşanma davasından vazgeçtiHürriyet LogoHürriyet.com.tr

MİHRİBAN HURMACI'DAN YENİ AÇIKLAMA!

Eşi Özer Hurmacı'dan şiddet gören Mihriban Hurmacı yaşanan kavgayı sosyal medya hesabından anlattı. Dehşet anlarına çocuklarının da şahit olduğunu söyleyen Hurmacı, 'ömrüm boyunca unutamayacağım bir olay yaşadım' dedi.

Ben ünlü bir futbolcunun eşiyim benim de başıma geldi. Ben şiddet gören kadınları görünce 'nasıl böyle bir şey olabilir' diyordum, başıma geldi.

Boşanma süreci yaşamıştık, psikolojik şiddet ve ekonomik şiddet gördüm. Üç çocuğum var evdeyim, şu an sadece 500 TL param var. Önemli olan kadına olan şiddeti duyurmak. 'Boyamışsın' diyenler ben değilim konu sadece bir sürü kadın var bu durumu yaşayan.

Dün akşam çocuklarımın önünde şiddet gördüm, bunu ömrüm boyunca unutmayacağım.

İçime bir şüphe doğdu, telefonunu aldım baktım kadılarla mesajlaşmaları vardı. Onu sormak için yanına gittim, sinirlendi beni odaya çekip darbetti. Bu duruma çocuklar da şahit oldu. Polise gidip şikayetçi olup rapor aldım. Özer'i gözaltına aldılar. Şiddete maruz kalmak kadar kötü ve travmatik bir olay yok. İnşallah kimsenin başına gelmez. Şiddete maruz kalanlar sessiz kalmasın, devletimiz inanılmaz destekliyor. KADES uygulaması var, jandarma çok yardımcı oldu.

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Aldatılmaya göz yummayacağım Özer'den boşanacağım. İki kızım var ben onlara örnek olmalıyım, kendimi suçlamıyorum.

 

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#Mihriban Hurmacı#Özer Hurmacı#KADES

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