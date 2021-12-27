Mihriban Hurmacı'dan kafaları karıştıran paylaşım: Mutluluğumuzda gözü olanın gözü çıksın

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Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi takımlarda top koşturan Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’nın astroloji haritalarına bakarak kendisini ‘aldatan adam’ olmakla suçladığını iddia etti ve boşanma davası açtı.

Mahkemeye sunulan dilekçedeki iddiaya göre, sürekli Astroloji ile ilgilenen Mihriban Hurmacı, astroloji haritalarına bakarak eşi Özer Hurmacı üzerinde “Sen, beni aldatıyorsun” diye baskı kurdu. Evliliklerinde kusurlu tarafın eşi Mihriban Hurmacı olduğunu dilekçesinde belirten Özer Hurmacı, boşanmalarına karar verilmesini ve 3 çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini istedi.

30 MİLYON TAZMİNAT İSTEDİ

İddiaların kurgu ve iftira olduğunu öne süren Mihriban Hurmacı ise, 30 milyon lira tazminat ile üç çocuğu için toplam 75 bin lira iştirak nafakası talep etti. Eşinin kendisini evden atmakla tehdit ettiğini ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne süren Mihriban Hurmacı, ayrıca 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

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KAFALARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Çekişmeli boşanma davası sürerken Mihriban Hurmacı'dan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi. Eşi Özer Hurmacı ile tatile giden Mihriban Hurmacı paylaştığı bu karenin altına, 'Mutluluğumuzda gözü olanın gözü çıksın. Seni seviyorum Özer' mesajını yazdı.

Mihriban Hurmacı'nın bu hamlesi barıştılar şeklinde yorumlandı.