Mihriban Hurmacı: Sen bir canavarsın Özer Hurmacı!

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Sarıyer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı giderek şikayetçi olan Mihriban Hurmacı, yaşadıklarını ‘2. Sayfa’ya şöyle anlattı:

-Dün akşam saat 21.00’da Özer’in cep telefonunda başka kadınlara ait mesajlar ve fotoğraflar gördüm. Bu yüzden tartışmaya başladık.

-Beni bir odaya çekerek ellerime, yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, “Seni gebertirim” diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarıya zor attım”



Gözden Kaçmasın Özer Hurmacı-Mihriban Hurmacı boşanma davasından vazgeçti Haberi görüntüle

Fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Mihriban Hurmacı " Bunu asla saklamak istemiyorum...Sen bir canavarsın Özer hurmacı yazdı"

"ASTROLOJİ HARİTASINA BAKIP ALDATTIĞIMI SÖYLÜYOR"

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Futbolcu Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ‘çekişmeli’ olarak boşanma davası açmıştı.

Eşinin sürekli Astroloji ile ilgilendiğini öne süren Hurmacı, “Astroloji haritasına bakıp onu aldattığımı söylüyor” iddiasında bulunmuştu.