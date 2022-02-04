Mihriban Hurmacı: Sen bir canavarsın Özer Hurmacı!

Sarıyer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı giderek şikayetçi olan Mihriban Hurmacı, yaşadıklarını ‘2. Sayfa’ya şöyle anlattı:
-Dün akşam saat 21.00’da Özer’in cep telefonunda başka kadınlara ait mesajlar ve fotoğraflar gördüm. Bu yüzden tartışmaya başladık.
-Beni bir odaya çekerek ellerime, yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, “Seni gebertirim” diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarıya zor attım”
"ASTROLOJİ HARİTASINA BAKIP ALDATTIĞIMI SÖYLÜYOR"
Futbolcu Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ‘çekişmeli’ olarak boşanma davası açmıştı.
Eşinin sürekli Astroloji ile ilgilendiğini öne süren Hurmacı, “Astroloji haritasına bakıp onu aldattığımı söylüyor” iddiasında bulunmuştu.