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Mihriban Hurmacı: Sen bir canavarsın Özer Hurmacı!

#Mihriban Hurmacı#Özer Hurmacı#Kadına Şiddet
Mihriban Hurmacı: Sen bir canavarsın Özer Hurmacı

Mihriban Hurmacı, geçen ay boşanmaktan vazgeçtiği futbolcu futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini söyledi.

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Sarıyer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı giderek şikayetçi olan Mihriban Hurmacı, yaşadıklarını ‘2. Sayfa’ya şöyle anlattı:
-Dün akşam saat 21.00’da Özer’in cep telefonunda başka kadınlara ait mesajlar ve fotoğraflar gördüm. Bu yüzden tartışmaya başladık.
-Beni bir odaya çekerek ellerime, yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, “Seni gebertirim” diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarıya zor attım”

Mihriban Hurmacı: Sen bir canavarsın Özer Hurmacı

BUNU ASLA SAKLAMAK İSTEMİYORUM
Fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Mihriban Hurmacı " Bunu asla saklamak istemiyorum...Sen bir canavarsın Özer hurmacı yazdı"
Mihriban Hurmacı: Sen bir canavarsın Özer Hurmacı


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Özer Hurmacı-Mihriban Hurmacı boşanma davasından vazgeçtiÖzer Hurmacı-Mihriban Hurmacı boşanma davasından vazgeçtiHaberi görüntüle

"ASTROLOJİ HARİTASINA BAKIP ALDATTIĞIMI SÖYLÜYOR"

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Futbolcu Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ‘çekişmeli’ olarak boşanma davası açmıştı.

Eşinin sürekli Astroloji ile ilgilendiğini öne süren Hurmacı, “Astroloji haritasına bakıp onu aldattığımı söylüyor” iddiasında bulunmuştu.

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