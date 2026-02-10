Migren sandı, kanserin vücudunu sardığını öğrendi… Geride bırakacağı çocuklarına ağlıyordu… Gözyaşları en sonunda kurudu

Haberin Devamı

Televizyonların en çok izlenen reality şovlarından "Real Housewives of Beverly Hills"in yıldız ismi ve aynı zamanda da ünlü şarkıcı John Mellencamp’ın kızı olan Teddi Mellencamp bundan tam bir yıl önce çok ağır bir beyin ameliyatı geçirmişti.

Ünlü oyuncu yaşadığı kâbusun başlamasından tam bir yıl sonra Instagram hesabından duygu dolu bir paylaşım yaparak yaşadıklarını anlattı ve bu zorlu süreçte yanında olanlara, yaşadığı mucizeye olan minnettarlığını dile getirdi.

2022’de cilt kanserinin en ölümcül türü olan melanoma yakalanan Teddi Mellencamp defalarca ameliyat olduktan ve ağır tedaviler gördükten sonra iyileştiğini ve artık hayatına kaldığı yerden devam edeceğini düşünmüştü.

Hastanede çekilmiş bir fotoğrafının altına "Bir yıl önce bugün migrenim olduğunu düşünerek acil servise gittim ve 24 saat içinde beynimdeki erik büyüklüğündeki 4. evre tümörler için ameliyat oldum." yazan Teddi Mellencamp yendiğini sandığı kanserin beynine ve akciğerlerine sıçradığını öğrenerek yıkılmıştı.

"Bugünle ilgili çok fazla endişem var ama aynı zamanda çok fazla minnettarım. Bana bakan doktorlara ve hemşirelere, beni destekleyen aileme ve arkadaşlarıma ve bana gösterdiğiniz tüm sevgiye minnettarım." yazan 44 yaşındaki yıldız isim "İçgüdülerinize güvenin. Kendinizi kontrol ettirin, mutlaka doktora görünün" diyerek sözlerini tamamladı.

Teddi Mellencamp’ın bu içten paylaşımının altı hem ünlü dostlarından hem de hayranlarından gelen destek mesajlarıyla dolup taştı.

Ünlü reality şov yıldızı Ekim 2022'de 2. evre melanoma teşhisini açıklamış ve kanseri yendiğini düşünürken Şubat 2025'te yeniden büyük bir kâbusun içine düşmüştü.

Beynindeki çok sayıda tümörün en tehlikeli olanları acil bir ameliyatla alındıktan sonra yoğun bir kemoterapi süreci geçiren ve doktorların yaşama şansının yüzde 50 olduğunu söylediği Teddi Mellencamp tüm bu süreçte yaşadıklarını düzenli olarak sosyal medyadan paylaşmaya devam etti.

Bir yandan iyileşmek için çok çaba harcayan ve umudunu yüksek tutmaya çalışan ünlü isim bir yandan da büyük bir korku yaşamış ve öleceğini düşünerek geriden bırakacağı üç küçük çocuğu için gözyaşı dökmeye başlamıştı.

Umutlar tükenir ve Teddi Mellencamp çocuklarını kendi yokluğuna hazırlamaya çalışırken adeta bir mucize gerçekleşti ve tedavi şansı çok düşük görülse de kemoterapi ve bağışıklık sistemi tedavileri cevap veren ünlü oyuncu kanseri bir kez daha yenmeyi başardı.

Teddi Mellencamp o korkunç haberi almasının yıl dönümünde yaptığı paylaşımda artık daha iyi olduğunu “Fiziksel olarak iyi bir durumda olduğumu düşünüyorum… Kanser söz konusu olduğunda genellikle konuşmadığımız şey, tüm ameliyatlardan ve tüm testlerden sonra nasıl hissettiğinizdir. Ruh halinizin nasıl olduğudur. Ve bu çok acı verici bir şey” sözleriyle anlattı.

Teddi Mellencamp Ekim 2025'te, 4. evre kanserinin "geçtiğini" açıkladı ancak ünlü oyuncu için her şey henüz bitmiş değil. Yapılan tarama testlerinde vücudunda kansere rastlamasa da Mellancamp tedavi görmeye devam edecek ve ancak birkaç sene sonra kanserden tamamen kurtulduğu belli olacak.

Yıldız isim geçtiğimiz günlerde kanser mücadelesinin bıraktığı tahribatı atlatmak için terapiye yöneldiğini açıklamıştı. Teddi Mellencamp acil ameliyatını “doğru şekilde sindiremediğini”, uzun süre çocuklarını göremediğini ve bu süreçte 13 yıllık evliliğin ardından kocası Edwin Arroyave'den de ayrıldığını anlattı.

Korkunç bir hastalıkla mücadele etmek zorunda kalsa da kendini birçok açıdan çok şanslı saydığını itiraf eden Teddi Mellencamp’a bu zorlu süreçte en büyük destek de ayrı yaşadığı eşinden geldi…

Kanserin beynine sıçradığı ortaya çıkınca boşanma davalarını askıya alan eşler tüm bu hastane süreçleri boyunca yan yanaydı. Ayrılmış olsalar da Edwin Arroyave, üç çocuğunun annesi Teddi Mellancamp’ın başucundan ayrılmadı ve ona tüm bu ameliyat ve tedavi süreci boyunca destek olmaya hep devam etti.

Çiftin 13 yıllık evliliklerinden 13 yaşında Slate, 11 yaşında Cruz ve 5 yaşında Dove adında üç çocukları var.