Michelle Pfeiffer: Seksi rollerden hiç zevk almadım

◊ Nereden bağlanıyorsunuz?
- Santa Monica, Los Angeles’dan.
◊ Hayatta önem verdiğiniz şeylerin başında ne gelir?
- Sabahları kalktığınızda yaptığınız her şeyde bir amacınızın olması önemli. Dünyaya katkıda bulunmak, dünyaya geri vermek önemli. Yaptığım seçimlerle, dünyaya pozitif enerji gönderdiğimi ve dünyaya bir şeyler kattığımı düşünüyorum.
◊ Kötü enerjiden kurtulmak için neler yaparsınız?
- Kötü hislerin çoğu kendimden kaynaklı oluyor. Kendini gerçekten çok zorlayan, her şeyi fazla düşünen ve kafaya takan bir yapım var. Bu benim doğam. İtiraf etmekten nefret ediyorum ama sanırım iyi şeyler değil de her zaman kötü şeyleri düşünen biriyim. Bu yüzden kendimin en büyük düşmanı benim. O yüzden kendime dikkat etmeliyim.
HEP İÇGÜDÜLERİMLE
HAREKET EDERİM
◊ Ne yapacağınızı ya da ne yapmamanız gerektiğini söyleyen, kararlarınızı etkileyen, size yön veren başlıca şey nedir?
- İç pusulam... Bana oyunculuk peşinde koşmamı söyledi. Ben Los Angeles’ta büyümedim. Şov dünyasında hiç kimseyi tanımıyordum. Başarılı olabileceğimi düşüneceğim bir işaret yoktu. Sonra bir aile kurmak istedim. Hep evlat edinmek istedim. Daha sonra, daha sonra derken, bir gün beklemekten yorulduğuma karar verdim ve evlat edinme hayalimi gerçekleştirdim. Şirketimi kurup, parfüm markam ‘Henry Rose’u yarattığımda da aynı şekilde içgüdülerimle devam ettim. Aslında eylemlerim, gerçekten cesaret ve saflığın bir birleşimi. Çünkü kendimi neyin içine soktuğumu her zaman bilemiyorum. Ta ki en iyi şekilde öğrenene kadar uğraşıyorum ve sonra geri dönemeyecek kadar ileri gitmiş oluyorum.
◊ Yaş ilerledikçe deneyim artıyor ve daha rahat davranabiliyor insan. Aklınızdan geçenleri daha rahat söylüyor musunuz mesela?
- Sanırım! Muhtemelen fikirlerimi biraz daha fazla söylüyorum. Ama hâlâ çekingen ve söylediklerim konusunda dikkatli bir insanım.
SEKSİ ROLLERDEN
HİÇ ZEVK ALMADIM
◊ Dinlediğim bir radyo programında George Clooney, Hollywood’da erkek oyuncuların 50 yaşından sonra seksi başrol oynayamadığını söyledi. Bu konuda siz ne düşünü-yorsunuz?
- Yaş konusunu gerçekten anlamıyorum. Sean Connery’nin karşısında oynadım.
Sanırım Sean 60 yaşındaydı, ben 30’lu yaşlarımın başındaydım. Bu durumun gerçekten değiştiğini düşünmüyorum.
Seksi başrollerde oynayamamak benim için sorun değil. Bu rollerden gerçekten hiç zevk aldım mı, emin de değilim! Şimdi benim yaşımdaki kadınlar, 30 yaş üstü kadınlar, 60’lı, hatta 70’li yaşlardaki kadınlar için çok daha fazla fırsat olduğunu düşünüyorum. Belki seksi romantik başroller değil, ama çok daha ilginç roller var artık.
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