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Michelle Pfeiffer: Seksi rollerden hiç zevk almadım

#Michelle Pfeiffer#Barbaros Tapan#Sean Connery
Michelle Pfeiffer: Seksi rollerden hiç zevk almadım

‘The First Lady’ dizisinde ABD’nin eski başkan eşlerinden Betty Ford’u canlandırmaya hazırlanan Michelle Pfeiffer, Barbaros Tapan’a samimi açıklamalarda bulundu. Hollywood devlerinden yapımcı David E. Kelly ile evli olan oyuncu, hep iç güdüleriyle hareket ettiğini ama çok takıntılı olduğunu söyledi.

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◊ Nereden bağlanıyorsunuz?
- Santa Monica, Los Angeles’dan.
◊ Hayatta önem verdiğiniz şeylerin başında ne gelir?
- Sabahları kalktığınızda yaptığınız her şeyde bir amacınızın olması önemli. Dünyaya katkıda bulunmak, dünyaya geri vermek önemli. Yaptığım seçimlerle, dünyaya pozitif enerji gönderdiğimi ve dünyaya bir şeyler kattığımı düşünüyorum.
◊ Kötü enerjiden kurtulmak için neler yaparsınız?
- Kötü hislerin çoğu kendimden kaynaklı oluyor. Kendini gerçekten çok zorlayan, her şeyi fazla düşünen ve kafaya takan bir yapım var. Bu benim doğam. İtiraf etmekten nefret ediyorum ama sanırım iyi şeyler değil de her zaman kötü şeyleri düşünen biriyim. Bu yüzden kendimin en büyük düşmanı benim. O yüzden kendime dikkat etmeliyim.

HEP İÇGÜDÜLERİMLE
HAREKET EDERİM
◊ Ne yapacağınızı ya da ne yapmamanız gerektiğini söyleyen, kararlarınızı etkileyen, size yön veren başlıca şey nedir?
- İç pusulam... Bana oyunculuk peşinde koşmamı söyledi. Ben Los Angeles’ta büyümedim. Şov dünyasında hiç kimseyi tanımıyordum. Başarılı olabileceğimi düşüneceğim bir işaret yoktu. Sonra bir aile kurmak istedim. Hep evlat edinmek istedim. Daha sonra, daha sonra derken, bir gün beklemekten yorulduğuma karar verdim ve evlat edinme hayalimi gerçekleştirdim. Şirketimi kurup, parfüm markam ‘Henry Rose’u yarattığımda da aynı şekilde içgüdülerimle devam ettim. Aslında eylemlerim, gerçekten cesaret ve saflığın bir birleşimi. Çünkü kendimi neyin içine soktuğumu her zaman bilemiyorum. Ta ki en iyi şekilde öğrenene kadar uğraşıyorum ve sonra geri dönemeyecek kadar ileri gitmiş oluyorum.
◊ Yaş ilerledikçe deneyim artıyor ve daha rahat davranabiliyor insan. Aklınızdan geçenleri daha rahat söylüyor musunuz mesela?
- Sanırım! Muhtemelen fikirlerimi biraz daha fazla söylüyorum. Ama hâlâ çekingen ve söylediklerim konusunda dikkatli bir insanım.

Michelle Pfeiffer: Seksi rollerden hiç zevk almadım


PANDEMİDE İLİŞKİLERİN
ÖNEMİNİ ANLADIK
◊ Virüs, pandemi, karantina... Bu süreç size neler öğretti?
- Birçok insan gibi ben de hayatta ne kadar az şeye ihtiyacım olduğunu anladım. Aslında ne kadar az şey istiyormuşum. Hayatın akışında, bir şeylere ihtiyacımız olduğunu düşünmek ya da bir şeyleri arzulama tuzağına kapılmak ne kadar kolay. Günün sonunda aslında hepsinin sadece daha fazla eşya olduğunu anlıyoruz. Sanırım asıl önemli olan uzun yıllar sahip olamadığımız ilişkiler ve insanlarla olan bağlantılarımızdı. Geçen sene bunun gerçekten farkına vardık. Birbirimizi ve sizi arayan insanları gerçekten kollama duygusunu hatırladık.
◊ “Aslında ne kadar az şeye ihtiyacımız olduğunu anladık” dediniz... Pandemi lüks algısını değiştirdi mi sizin için?
- Çoğu insan lüksün ne olduğuna dair basmakalıp fikirlere sahip. Benim için lüks, günümü güzelleştiren harika bir çift bota sahip olmak. İhtiyaçlarım konusunda oldukça basit bir insanım.
◊ Gösteriş öyle bir hal aldı ki, günümüzde para her şey gibi...
- Paranın her şey olmadığını, paraya sahip olduğunuzda söylemek kolay. Fakat gerçekten mücadele eden birine sorarsanız, farklı bir yorum yapabilir.
◊ Parasız kaldığınız ve gerçekten para için mücadele ettiğiniz bir dönem oldu mu?
- Parasız kaldığım bir durumda olmadım ama Los Angeles’a ilk taşındığımda mali durumumu gerçekten kontrol etmek zorunda olduğum bir pozisyondaydım. Sektöre ilk başladığımda kuruşlarımı saymak zorundaydım. Çünkü gerçekten cezbedici bir dünya... Yaptığınız işten büyük bir çek alıyorsunuz. Ama unutulmaması gereken şey şu... Bizim işimizde bir proje yaparsınız, sonrasında size uygun bir rol olmayabilir ve uzun bir süreyi çalışmadan geçirebilirsiniz. Bu yüzden finansal durumunuzu kontrol etmeyi öğrenmeniz gerekir. Ama bu gençken hiç de kolay değil.

SEKSİ ROLLERDEN
HİÇ ZEVK ALMADIM
◊ Dinlediğim bir radyo programında George Clooney, Hollywood’da erkek oyuncuların 50 yaşından sonra seksi başrol oynayamadığını söyledi. Bu konuda siz ne düşünü-yorsunuz?
- Yaş konusunu gerçekten anlamıyorum. Sean Connery’nin karşısında oynadım.
Sanırım Sean 60 yaşındaydı, ben 30’lu yaşlarımın başındaydım. Bu durumun gerçekten değiştiğini düşünmüyorum.
Seksi başrollerde oynayamamak benim için sorun değil. Bu rollerden gerçekten hiç zevk aldım mı, emin de değilim! Şimdi benim yaşımdaki kadınlar, 30 yaş üstü kadınlar, 60’lı, hatta 70’li yaşlardaki kadınlar için çok daha fazla fırsat olduğunu düşünüyorum. Belki seksi romantik başroller değil, ama çok daha ilginç roller var artık.

Michelle Pfeiffer: Seksi rollerden hiç zevk almadım

Michelle Pfeiffer, Sean Connery ile 1990 yılında ‘The Russia House’ filminde rol almıştı.

 

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#Michelle Pfeiffer#Barbaros Tapan#Sean Connery

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