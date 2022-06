Efsane şarkıcının çocukları ödül gecesinde: Babaları onları böyle göremedi

Pop müziğin kralı olarak anılan Michael Jackson'ın kızı Paris, geçen yıl babasıyla geçen çocukluğuna dair nadir açıklamalardan birini yapmıştı. Paris Jackson "Babam bizim kültürlü ve eğitimli olmamız konusunda gerçekten iyiydi" dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "Babam bize sadece pırıltılı ve ışıltılı bir dünyayı göstermedi." Paris Jackson, babasının kendilerine hayata dair her şeyi gösterdiğini de ekledi. Jackson "Üçüncü dünya ülkelerini de gördük" diyerek geniş bir perspektif içinde dünyanın tüm hallerini gösterdiğini ekledi. 24 yaşındaki Paris Jackson, top model Naomi Campbell'ın Youtube'da yayınlanan No Filter adlı programına konuk oldu. Genellikle babasıyla geçirdiği çocukluğuna dair konuşmayan Paris Jackson, o günlere dair nadir açıklamalarından birini yaptı. Naomi Cambell, Paris Jackson'ı küçüklüğünden beri tanıdığını belirterek onun modellik kariyeri hakkında da bazı sorular sordu. Paris Jackson, fiziksel görüntüsü nedeniyle modellik kariyeri yapabileceğinin kendisine söylendiğini anlatarak "Bu öğüdü dinleyip modellik kariyeri yapmaya karar verdim" dedi. Paris Jackson, her ne kadar ayrıcalıklı bir dünyada büyümüş olsa da babası Michael Jackson'ın kendilerine iş ahlakı aşıladığını da sözlerine ekledi. Modelliğin ve oyunculuğun yanı sıra müzik dünyasıyla da ilgili. Genç kız bir albüm de çıkardı.Bu arada her ne kadar yasal kayıtlarda Paris Jackson'ın babasının Michael Jackson olduğu belirtilse de bir dönem aktör Mark Lester, 2009 yılında genç kızın babasının kendisi olduğunu ileri sürmüştü.Jackson’ın 1999’da kendisinden spermlerini bağışlamasını istediğini ve onun da bunu severek kabul ettiğini açıklamıştı. Debbie Rowe’un kendi spermleri ile hamile kalarak Paris’i doğurduğunu iddia eden Lester, babalık testi yaptırarak iddiasını kanıtlamaya hazır olduğunu vurgulamıştı.