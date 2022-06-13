Efsane şarkıcının çocukları ödül gecesinde: Babaları onları böyle göremedi

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"POP MÜZİĞİN KRALI" BÖYLE ANILDI

Dünyanın en saygın tiyatro ödüllerinden biri olarak nitelendirilen 75'inci Tony Ödülleri töreni New York'taki Radio City Music Hall'de gerçekleşti. Gösteri dünyasının ünlülerinin konuk olduğu törenin çok dikkat çeken iki konuğu vardı: 2009 yılında beklenmedik bir zamanda hayata veda eden "pop müziğin kralı" Michael Jackson'ın çocukları Paris ve Prince.

EN BÜYÜK İKİ ÇOCUĞU PARIS VE PRINCE TÖRENDEYDİ

Michael Jackson'ın, küçüklükleri sırasında yüzlerini maskeler, peçeler ve battaniyeler altında sakladığı üç çocuğundan ikisi olan 25 yaşındaki Prince ile 24 yaşındaki Paris, babalarını temsilen törende yer aldı. Bu arada Michael Jackson'ın hayatını konu alan MJ: The Musical adlı oyunun 10 dalda Tony Ödülleri'ne aday olduğunu da hatırlatalım.

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EN İYİ ERKEK MÜZİKAL OYUNCUSU ÖDÜLÜ'NE DEĞER GÖRÜLDÜ

Michael Jackson'ın en büyük çocuğu olan Prince Jackson, törende yaptığı konuşmada "babasının müzikal oyunları da çok sevdiğini belirtti. Michael Jackson'ın unutulmaz eserlerinin de yer aldığı bu oyunun hem kendileri hem de babaları için bir onur kaynağı olduğunu söyledi. MJ: The Musical, törende Myles Frost'a "en iyi erkek müzikal oyuncusu" dalında ödül getirdi.

DÜNYA, ONLARIN YÜZÜNÜ JACKSON'IN CENAZE TÖRENİNDE GÖRMÜŞTÜ

Michael Jackson'ın Prince ve Paris dışında bir tane daha oğlu bulunuyor. Jackson kendisi hayatta olduğu sürece çocuklarının yüzlerini de basından ve meraklı gözlerden sakladı. Bunun için de onlara maskeler taktı, bazen battaniyeler altında gizledi. Dünyada milyonlarca kişi Jackson'ın üç çocuğunu tam olarak ünlü yıldızın cenaze töreninde gördü.

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Pop müziğin kralı olarak anılan Michael Jackson'ın kızı Paris, geçen yıl babasıyla geçen çocukluğuna dair nadir açıklamalardan birini yapmıştı. Paris Jackson "Babam bizim kültürlü ve eğitimli olmamız konusunda gerçekten iyiydi" dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "Babam bize sadece pırıltılı ve ışıltılı bir dünyayı göstermedi." Paris Jackson, babasının kendilerine hayata dair her şeyi gösterdiğini de ekledi. Jackson "Üçüncü dünya ülkelerini de gördük" diyerek geniş bir perspektif içinde dünyanın tüm hallerini gösterdiğini ekledi. 24 yaşındaki Paris Jackson, top model Naomi Campbell'ın Youtube'da yayınlanan No Filter adlı programına konuk oldu. Genellikle babasıyla geçirdiği çocukluğuna dair konuşmayan Paris Jackson, o günlere dair nadir açıklamalarından birini yaptı. Naomi Cambell, Paris Jackson'ı küçüklüğünden beri tanıdığını belirterek onun modellik kariyeri hakkında da bazı sorular sordu. Paris Jackson, fiziksel görüntüsü nedeniyle modellik kariyeri yapabileceğinin kendisine söylendiğini anlatarak "Bu öğüdü dinleyip modellik kariyeri yapmaya karar verdim" dedi. Paris Jackson, her ne kadar ayrıcalıklı bir dünyada büyümüş olsa da babası Michael Jackson'ın kendilerine iş ahlakı aşıladığını da sözlerine ekledi. Modelliğin ve oyunculuğun yanı sıra müzik dünyasıyla da ilgili. Genç kız bir albüm de çıkardı.Bu arada her ne kadar yasal kayıtlarda Paris Jackson'ın babasının Michael Jackson olduğu belirtilse de bir dönem aktör Mark Lester, 2009 yılında genç kızın babasının kendisi olduğunu ileri sürmüştü.Jackson’ın 1999’da kendisinden spermlerini bağışlamasını istediğini ve onun da bunu severek kabul ettiğini açıklamıştı. Debbie Rowe’un kendi spermleri ile hamile kalarak Paris’i doğurduğunu iddia eden Lester, babalık testi yaptırarak iddiasını kanıtlamaya hazır olduğunu vurgulamıştı.

SÖYLENTİLER BİTMEDİ

Michael Jackson'ın 25 yaşındaki büyük oğlu Prince'in babasının da ünlü oyuncu Marlon Brando olabileceği iddiaları bir süre gündemi işgal etmişti. Bu iddialar da yine Paris'in babası olduğunu ileri süren aktör Lester'a aitti. Michael Jackson'ın yakın dostlarından olan ve çocuklarının vaftiz babalığını yapan 57 yaşındaki aktör Mark Lester, Michael Jackson'ın aralarında Marlon Brando'nun da bulunduğu bir grup ünlü şahsiyetten sperm bağışında bulunmalarını istediğini açıkladı. 1968 yılında Oscar ödüllü “Oliver” filminin çocuk yıldızı olarak ünlenen Lester, Godfather (Baba) filminin unutulmaz oyuncusu Marlon Brando'nun Jackson'ın büyük oğlu Prince'in biyolojik babası olabileceğini iddia etti. Lester; "Michael bütün yakın arkadaşlarından Uri'den Corey'e Marlon'dan Macaulay'a kadar sperm bağışlamalarını rica etti. Evde Tek Başına serisiyle ünlenen Macaulay Culkin’in o sıralarda daha genç olmasına rağmen, onu da muhtemel bağışçılardan gördü. Marlon o sıralar 60’lı yaşlarının ortalarındaydı, ama o da muhtemelen sperm bağışlayabilirdi" diye açıkladı.

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Michael Jackson, bugün 25 yaşında olan Prince'i 2002 yılında Berlin'de kaldığı otelin balkonundan böyle sarkıtmıştı. Prince'in yüzü o zaman da örtülüydü. Michael Jackson, bugün 25 yaşında olan Prince'i 2002 yılında Berlin'de kaldığı otelin balkonundan böyle sarkıtmıştı. Prince'in yüzü o zaman da örtülüydü. BALKONDAN SARKITMIŞTI





ELVIS'İN KIZIYLA DA EVLENİP BOŞANDI

Pop müziğin kralı olarak nitelendirilen Michael Jackson yaşamı boyunca iki tane evlilik yaptı. İlk evliliğini 994 ile 1996 arasında Elvis Presley'in kızı Lisa Marie ile yaptı. İkinci evliliğini de Debbie Rowe ile 1996 ile 1999 arasında yaptı. Jackson 2009 yılında hayata veda etmişti.

KIRMIZI HALIDAN OBJEKTİFLERE YANSIYANLAR

75'inci Tony Ödülleri'nin en çok dikkat çeken ikilisinden sonra şimdi de gecenin kırmızı halısından objektiflere takılan görüntülere bir bakalım.

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Jessica Chastain, gecenin en şık ünlülerinden biriydi.

Sarah Paulson'ın ilginç kıyafeti.

Jennifer Hudson'ın siyah ve gümüş şıklığı.

Danielle Brooks ve gösterişli kıyafeti.

Kara Young da gösterişli bir gece elbisesi tercih etti.

Ödül gecelerinin en ilginç giyinen konuğu Billy Porter yine kuralını bozmadı.

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Marcia Gay Harden pembeler içinde.

Ariana de Bose ve iddialı kıyafeti.

Lea Michelle de gecenin konuklarından biriydi.

Kelli O'hara iki renkli bir kıyafet giydi.

Vanessa Hudgens sade bir görünüm sergiledi.

Hugh Jackman'ın ödül gecesi şıklığı.

Zac Braff, kadife takımıyla.

Julianne Hough da siyah giyinmeyi tercih etti.