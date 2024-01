Son konserinde kötü görünüyordu... Üzücü haberi kendisi duyurdu: Beynimde tümör bulundu

Haberin Devamı

Verdigi kötü haberle hayranlarını üzen bu ünlü şarkıcı 70 yaşındaki Michael Bolton.

Şarkıcı; Facebook hesabından yaptığı paylaşımda 2023 yılının kendisi için beklenmedik bazı zorluklarla bittiğini anlattı.

Sonra da şu satırlara yer verdi "Tatilin başlamasından kısa bir süre önce beynimde hemen operasyon gerektiren bir tümör bulunduğu ortaya çıktı."

Bolton sonra da kendisiyle ilgilenen harika tıp ekibine teşekkür ederek operasyonun başarıyla tamamlandığını satırlarına ekledi.

Bolton, turne ve konserlerini iptal etmek zorunda kaldığı için üzgün olduğunu belirtti.

Ünlü sanatçı yaşadığı bu beklenmedik gelişme nedeniyle turne programına geçici bir ara verdiğini belirtti.

Michael Bolton şu anda ailesiyle birlikte evinde olduğunu ve dinlenip iyileşmeye çalıştığını yazdı mesajında.

Bolton mesajında ""Hayranlarımı hayal kırıklığına uğratmak veya bir gösteriyi ertelemek benim için her zaman en zor şey olmuştur. Ancak iyileşmemi hızlandırmak ve kısa süre sonra performansıma geri dönmek için çok çalıştığıma hiç şüphe yok" diye yazdı.

Bolton mesajında takipçilerinin mutlu ve sağlıklı bir 2024 yılı geçirmelerini de diledi.

Grammy ödüllü şarkıcı mesajında hayranlarından gelen iyi dilek mesajlarının kalbinde ayrı bir yeri olduğunu yazıp sağlık durumuyla ilgili gelişmelerden onları haberdar edeceğini duyurdu.

SAHNEDEKİ HALİ ENDİŞE YARATMIŞTI

Ünlü şarkıcı, beynindeki tümörün ne zaman bulunduğunu açıklamadı. Ama hayranları onu geçen ay Disney Park'taki Noel konserinde sahnede gördüklerinde bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etmişti. Bu konudaki görüşlerini de sosyal medya üzerinden dile getirmişlerdi.

Konserde Joy To The World adlı şarkısını seslendiren sanatçı o sırada her zamankinden farklı görünüyordu. Bu durum da onun yaş almasıyla ilgili değildi. Hayranlarının sosyal medyada yazdığına göre Bolton o gün sahnede sanki acı içindeymiş gibi görünüyordu.

Bolton bu ayın başında vermesi planlanan konserlerini de o sırada açıklamadığı bir sağlık sorununu gerekçe göstererek iptal etmişti. Şarkıcının bu son açıklamasıyla da durum ortaya çıkmış oldu.