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MEGA NEWS AGENCY
Haber Giriş: 20.01.2021 - 09:32 | Son Güncelleme:

Hızlı ve neşeli: Dünya umurlarında değil

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Hızlı ve neşeli: Dünya umurlarında değil
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Ünlü oyuncu yeni sevgilisiyle birlikte dünya gündemini işgal eden bütün sorunlardan uzakta tatilin keyfini çıkarıyor.

Hollywood'un genç kuşağının dikkat çeken isimlerinden biri olan oyuncu ve yapımcı Michael B. Jordan, sevgilisi Lori Harvey ile birlikte St. Barts adasında tatil yapıyor. 33 yaşındaki Jordan ile 24 yaşındaki model sevgilisi Lori Harvey'in keyifli anları objektiflere böyle yakalandı.

Hızlı ve neşeli: Dünya umurlarında değil
Gün boyu denize giren, su sporları yapan ve yat gezisine çıkan çift, buldukları her fırsatta birbirlerine sarılıp öpücüklere boğmayı da ihmal etmedi. Sörf tahtasına bile birlikte çıkan Michael B. Jordan ile Lori Harvey, bir yandan içeceklerini yudumlarken bir yandan da birbirleriyle romantik anlar yaşadı.
Hızlı ve neşeli: Dünya umurlarında değil
Michael B. Jordan'ın sevgilisi Lori Harvey, modelliğe başlamadan önce binicilik sporuyla ilgileniyordu. Daha sonra ise modelliğe adım attı. Birçok ünlü dergi için kamera karşısına geçti.
Hızlı ve neşeli: Dünya umurlarında değil
Neredeyse bir an bile ayrılmayan Jordan ile Harvey, zaman zaman da hem birbirleriyle ve çevredekilerle şakalaştı. Çiftin neşeli kahkahaları uzaktan bile duyuldu.
Hızlı ve neşeli: Dünya umurlarında değil
Michael B. Jordan, atlayışlar yaparken sevgilisi Harvey de cep telefonuyla onu görüntüledi. Çift, gün boyu birbirlerinin fotoğraflarını çekmeyi de ihmal etmedi.
Hızlı ve neşeli: Dünya umurlarında değil
Jordan bir ara denizden sevgilisinden önce çıktı. Sonra da onu havluya sarılıp kurulanmasına yardım etti. Bu arada da genç kadına sımsıkı sarıldı.
Hızlı ve neşeli: Dünya umurlarında değil
Michael B. Jordan ile Lori Harvey, jet skide de uzun dakikalar geçirdi. Sırayla jet ski'yi kullanan çift, kahkaha atarak o anların keyfini çıkardı.

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