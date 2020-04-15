Mia için tek yürek

9 aylık Mia’nın tedavisi için gerekli olan 2.3 milyon dolar değerindeki ilaç için bağış toplayan aileye ünlüler destek verdi. Bergüzar Korel, sosyal medyada yardım çağrısında bulundu:

“Hafta sonu bir Mia kurtulsun diye bir sayfa paylaşmıştım. Gönül isterdi ki daha çok paylaşılsın. Sizden ricam bu postu olabildiğince çok paylaşmanız ve bağış yapmanız.”

Korel paylaşımının ses getirmesinin ardından takipçilerine dün teşekkür etti:

“Hepinize minnettarım. Mia’nın ailesiyle iletişim halindeyiz. Normalde 2-3 haftada toplanan meblayı bir gecede topladık. Ama daha yolumuz uzun.”

Korel’in ardından Birce Akalay, “Bergüzar’dan öğrendim kampanyayı. Bergüzar gibi ben de size güveniyorum. Bence biz bu parayı toplarız” diye paylaşım yaptı.

Bengü kampanyaya sosyal medya hesabında çektiği videoyla destek verdi: “Hepimiz bir olup bir bebeğin hayatını kurtarabiliriz.”

Doğa Rutkay, Instagram’da yaptığı paylaşımda “Mia’nın bize ihtiyacı var” notunu düştü. Siren Ertan da takipçilerine şöyle seslendi: “Rakam yüksek ancak damlaya damlaya göl olur.”