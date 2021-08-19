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Haber Giriş: 19.08.2021 - 07:28 | Son Güncelleme:

MFÖ'den ilaç gibi konser

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MFÖ'den ilaç gibi konser

Kuruçeşme önceki akşam müziğin üç efsane ismini ağırladı. Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıkan Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur, “Şarkıları seyirciyle beraber seslendirmek bizim için ilaç gibi” dedi.

BOĞAZ’DA MÜZİK ZİYAFETİ

Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen, medya sponsorluğunu Demirören Medya Grubu’nun üstlendiği Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam MFÖ sahnedeydi. Sevenleriyle Boğaz’ın kıyısında buluşan grup, Türk müziğine damga vurmuş şarkılarıyla müzik ziyafeti sundu.

MFÖden ilaç gibi konser

KURUÇEŞME’Yİ ÖZLEMİŞTİK

Konser öncesi röportaj veren Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur, “Kuruçeşme konserlerini özlemiştik. Boğaz manzarası o kadar güzel ki, dekor gibi. Şarkıları seyirciyle beraber seslendirmek de bizim için ilaç gibi” dedi. Efsane üçlü, “Best of albüm yapacak mısınız?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Birbirimizi
kandırabilirsek bir şeyler yapabiliriz.”

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