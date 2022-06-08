'Mezuniyet mi! Canım kızım ne ara büyüdün sen!'

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Pınar Altuğ 2008 yılında Yağmur Atacan ile nikah masasına oturmuş, çiftin kızları 2009 yılında dünyaya gelmişti.

Su, orta okuldan mezun oldu. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, kızlarını mezuniyet töreninde yalnız bırakmadı.

Pınar Altuğ, törenden fotoğrafları Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Altuğ, Su'nun diploma aldığı fotoğrafa "Ortaokul mezuniyeti mi! Ne ara büyüdün sen' notunu düştü.

Pınar Altuğ bu kareleri ise 'Dile kolay 8 yıl... Kızlar mezun, biz mutlu... Bu 8A bir başkaydı dostum' notuyla paylaştı.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI NEREDEN MEZUN?

Gösteri dünyasının ünlülerinin çocukları er ya da geç anne- baba mesleğine yönelseler de ya da o kulvardan fazla uzaklaşmasalar da farklı alanlarda yüksek öğrenim görüyorlar. Sinema, müzik ve tiyatro alanında isim yapan yıldızların çocukları öğrenim için en çok hangi ülkeleri tercih ediyor ve hangi dallarda eğitim alıyorlar.. İşte yanıtı..

DEMİREL AİLESİ'NİN BÜYÜK HEYECANI!

2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever ile kaleci Volkan Demirel, 2010 yılında evlendi.

Mutlu evlilikleri süren çiftin kızları Yade bugün karne aldı. Ünlü çift bu özel günde kızlarının mutluluğunu paylaştı.

'MUTLULUĞUMU TARİF ETMEK ZOR'

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan mezun oldu.

Taylan, Florida'daki 'Ringling College of Art and Design'ı bitiren kızının kepli fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Usta oyuncu altına "Mutluluğu tarif etmek çok zor bazen. Misal şu an perişan mutluyum" notunu düştü.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın 2007 yılında evlenip 5 yıl evli kaldığı oyuncu Ayçin İnci'den de tebrik gecikmedi:

"Canım Ayşe’m, güzel kızım sayende kalbim sevinçle doldu, gözlerin hep böyle parlasın, tebrik ederim, başarılarının devamını dilerim"

'YOLUN AÇIK OLSUN KIZIM'

Ayşe-Sinan Engin çifti, kızları Elif Engin’in Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden geçtiğimiz yıl mezun olmuştu.Stajını tamamlayan Elif Engin, resmen avukat oldu.





Anne Ayşe Engin, kızının cübbeli fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Altına da " Giydiğin bu cübbeyi hayatın boyunca alnının akıyla taşı inşallah... Yolun açık olsun kızım " notunu düştü.

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'CANIMIN YARISI'

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş'ın kızı Miray, liseyi bitirdi. Serttaş, kızını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

'Canımın yarısı Miray’ım. Okul hayatında aldığın iftihar, takdir ve onur belgeleri, tüm yaşamın boyunca seninle birlikte olsun kızım! I Love you...'



ABD'DE ÜNİVERSİTE BİTİRDİ

Ünlü şarkıcı Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak üniversiteden mezun oldu.

Büyük gurur yaşayan Konak sosyal medya hesabından kızını tebrik etti. Amerika'da Suffolk Üniversitesi'nde eğitim gören Şimal, işletme bölümünü bitirdi. Kızının mezuniyet törenine katılan Konak, duygularını şu sözlerle dile getirdi: Biricik kızım, yolun açık olsun. Alnında taşıdığın cesur uygarlık ışığı rehberin olsun.

MODACI OLDU

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Fatih Terim'in küçük kızı Buse, moda dünyasının tanınan isimlerinden biri...

Terim, ABD'nin New York kentinde moda tasarımı üzerine eğitim gördü.

SİYASAL BİLİMLER MEZUNU

Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil de siyaset konusunda eğitim gördü.

Erbil, Bilkent Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’sinden mezun oldu.



ABD'DE YÜKSEK LİSANS

Tarık Akan'ın oğlu Barış üregül'ü herkes, babasıyla birlikte kamera karşısına geçtiği Deli Deli Olma filmiyle tanıdı.

Barış Üregül, Bilkent Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği okudu. Ardından ABD'ye gidip yüksek lisans yaptı.



LONDRA'DA SAKİN BİR HAYATI VARDI...

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Murat Cüreklibaur, usta aktör Cüneyt Arkın'ın büyük oğlu. Yıllar önce henüz küçükken babasıyla birlikte Vatandaş Rıza adlı film için kamera karşısına geçti.

Ama sonra oyunculukla hiç ilgilenmedi. Murat Cüreklibatur, işletme enformatiği okuduktan sonra yüksek lisansını da yazılım sistemleri üzerine yaptı. Arkın Design isimli bir yazılım şirketi kurdu. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte Londra’da sakin bir hayat sürerken babasının izinden gitmeye karar verdi ve oyunculuğa başladı.

HAYATI MALTA'DA DEĞİŞTİ

Ediz Hun'un oğlu Burak, yüksek öğrenimini Malta'da tamamladı.

İş hayatına da yine Malta'da atıldı. Büyük bir ABD firmasının pazarlama direktörü oldu.



'ANNESİNİN SOYADINDAN YARARLANIYOR' DEMESİNLER...

Ceren Olcay, ünlü yıldız Zuhal Olcay'ın Zafer Olcay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı.

"Annesinin soyadından yararlanıyor" denilmesinden çekindiği için edebiyat okudu. Gece Gündüz adlı dizide oynadı. Ama asıl işi tango eğitmenliği.



OYUNCU ANNE BABANIN YÖNETMEN OĞULLARI

Zerrin Tekindor ile Çetin Tekindor'un oğlu Hira Tekindor, Londra'da film yönetmenliği eğitimi gördü.