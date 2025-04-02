Metroda veda busesi… Özel uçağı bile var ama toplu taşımaya bindi

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Buna istedikleri yere istedikleri zamanda gitmelerine olanak sağlayan lüks yatlar ve özel uçaklar da dahil.

İşte Hollywood’un efsane isimlerinden Harrison Ford da bu yıldızlardan biri.

O ASLINDA ÖZEL UÇAĞINI BİLE KENDİ KULLANABİLEN BİR PİLOT

Özel uçağı olan hatta pilotluk eğitimi aldığı için uçağını kendisi bile kullanabilen usta aktör geçtiğimiz gün hayranlarının karşısına bambaşka bir halde çıktı.

Harrison Ford ve eşi Calista Flockhart New York’ta metro istasyonunda öpüşürken görüntülendi.

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İSTASYONDA ÖPÜŞÜP VEDALAŞARAK FARKLI YÖNLERE GİTTİLER

Düzenli olarak işe gidenler tarafından çevrelenen ve izleyenlere aldırış etmeyen ikili, metro beklerken öpüşüp koklaştı, sonra da farklı hatlara binerek orada vedalaşıp ayrıldı.

Harrison Ford bir süre kalabalık yüzünden ayakta yolculuk yaparken bir süre son boş yer bulup metro treninde yanında ona merakla bakanlara aldırmadan seyahat etti.

Yanındakilerle sohbet eden yıldız oyuncu yıllardır metroya binmediğini söyledi.

SIRADAN BİRİ GİBİ GİYİNİP İŞE GİDENLERLE SOHBET ETTİ

Ford, şehir merkezindeki gezintisi için sade bir gömlek, mavi kot pantolon ve siyah botlarla rahat bir şekilde giyinmişti.

Öte yandan metro fotoğrafları, Ford'un geçen ay zona olması ve bu yüzden Oscar'larda sunuculuk yapmaktan son saniyede vazgeçmesinin ardından ilk kez halka açık bir şekilde görüntülendiği anları gösteriyor.

Metro istasyonundaki aşık halleri gündeme gelen Harrison Ford ve eşi Calista Flockhart ilk olarak 2002'de 59. Altın Küre Ödülleri'nde tanışmıştı.

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ÇEYREK ASRI BİRLİKTE DEVİRDİLER

Çift sekiz yıl sonra, New Mexico, Santa Fe'deki Vali Konağı'nda evlendiler.

Ford, evlendikten kısa bir süre sonra Flockhart'ın oğlu Liam'ı evlat edindi.

Harrison Ford’un ilk eşi Mary Marquardt'tan 56 yaşında Ben ve 55 yaşında Willard adında iki oğlu ve ikinci eşi Melissa Mathison'dan da 36 yaşında Malcolm ve 31 yaşında Georgia adında iki çocuğu var.