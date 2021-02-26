Metin Yüncü’nün eski eşinden şok iddia: "Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor"

Metin Yüncü’nün eski eşi Mediha Ersoy yıllar sonra sessizliğini bozdu. Mediha Ersoy, “Bana mesaj geldi. Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor yazıyordu. Ben konduramadım. Biz evliyken birlikteliklerine devam etmişler. İnanmadım ben ama araştırdım o mesajı atan abisi çıktı. Ya abisi attı ya kendisi oradan bana attı mesajı. Bence Songül Karlı idi" diyerek hem programdakileri hem de ekran karşısındakileri şaşırttı.

Mediha Ersoy açıklamasında "Songül Karlı Metin'in beşinden 5-6 ay koşmuş. Kendi de verdiği söyleşide söylüyor zaten. Bakmış adam yüz vermiyor sonra kendisi yine ısrar etmiş" dedi.

Metin Yüncü'nün eski karısı "Programı çok basmak istedim ama çocuğum vardı ailem engel oldu" dedi.

METİN YÜNCÜ KİMDİR?

Metin Yüncü, ilk olarak 2009 yılında oyuncu Binnaz Avcı ile olan ilişkisiyle konuşulmuştu. Magazin dünyasının dışında bir sektörde kariyer yapan Metin Yüncü, 2012 yılında o yıllarda evlilik programı sunan Songül Karlı ile dünya evine girmişti. Çift canlı yayında nikah masasına oturmuştu. Metin Yüncü, inşaat ve emlak sektörü dışında gemicilik sektöründe de faaliyet gösteriyor. Songül Karlı'dan önce bir evlilik daha yapan Metin Yüncü’nün bir çocuğu bulunuyor.