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Metin Şentürk'ten eski eşi Fulya Kalkavan'a bir dava daha!

#Metin Şentürk#Fulya Kalkavan#İstanbul Sarıyer
Metin Şentürkten eski eşi Fulya Kalkavana bir dava daha
Özge Eğrikar

Metin Şentürk, eski eşi Fulya Kalkavan’la arasındaki mal paylaşımı davasının yeniden görülmesi için mahkemeye başvurdu. Sarıyer’deki havuzlu villasını evlenmeden önce çektiği kredilerle aldığını ve görme engellilerin kullanımına göre dizayn ettirdiğini belirten Şentürk, “Mahkeme bu durumu göz ardı etti” dedi.

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2006 yılında evlenen şarkıcı Metin Şentürk ile armatör Kalkavan ailesinin kızı Fulya Kalkavan, 2014’te boşandı. Mahkeme, Şentürk’ün eşine 150 bin lira tazminatın yanı sıra aylık 5 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine hükmetti. Ancak şarkıcı dosyayı Yargıtay’a taşıdı ve nafaka ödemekten kurtuldu. Fulya Kalkavan boşandıktan sonra Metin Şentürk’e “evlilik birliği içinde kazanılan malların paylaşımı” için bir dava daha açtı. Mahkeme, Şentürk’ün 4 milyon 337 bin 793 lira katılma alacağını 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Kalkavan’a ödemesine hükmetti.

EKSİK İNCELEME YAPILDI

Metin Şentürk, karara itiraz ederek davayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. İtirazı reddedilen şarkıcı, bu defa Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay’a yaptığı itiraz da reddedilince “yargılamanın yenilenmesi” talepli yeni bir dava açtı. Şentürk, dilekçesinde mahkemenin verdiği kararın yasalara aykırı olduğunu öne sürdü: “İstanbul Sarıyer’deki taşınmazın tüm finansmanını evlenmeden önce elde ettiğim kişisel malların satılması ve almış olduğum kredilerle sağladım. Bu taşınmaz, görme engelli bir sanatçı olmam sebebiyle görme engellilerin kullanımına göre dizayn edilmiştir. Bu taşınmazın evlilik birliği içerisinde edinilmiş mal olmaktan çok, engelli bir vatandaşın hayatını idame ettirebileceği mekân olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirttik. Ancak mahkemeniz tarafından bu durum göz ardı edilerek hüküm kurulmuştur. Yeniden yargılama yapılmasını talep
etmekteyim.”

Metin Şentürkten eski eşi Fulya Kalkavana bir dava daha

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Lüzumsuz bir dava 

Fulya Kalkavan, Metin Şentürk’ün açtığı davanın reddini istedi. Kalkavan’ın avukatı Dilek Şahbaz Yılmaz, cevap dilekçesinde şöyle dedi: “Bomboş, lüzumsuz bir dava açılmıştır. Metin Şentürk, davasını kazanarak yasal hakkını almış eski eşini rahatsız etmektedir. Dava kötü niyetlidir. Reddini istiyoruz.”

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#Metin Şentürk#Fulya Kalkavan#İstanbul Sarıyer

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