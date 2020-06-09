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Haber Giriş: 09.06.2020 - 16:06,Son Güncelleme:

Metin Şentürk o görüntülere açıklık getirdi

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Görme engelli sanatçı Metin Şentürk'ün araç kullandığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı, eleştiriler hakkında konuştu.

Metin Şentürk "O video rol aldığım 'Ev Hali' dizisinin çekiminden bir görüntü. Aracı kullanmıyorum. Otomobil, çekicinin üzerine yerleştirildi. Giden ben değilim, çekici" şeklinde açıklama yaptı.

 Ünlü şarkıcı ardından espriyi patlattı: Ama ben de çekiciyim.

Şentürk, 2010'da Guinness Rekorlar Kitabı'ndan bir heyetin gözetiminde, otomobille 'Dünya Görme Engelliler Sürat Rekoru'nu kırmıştı.

Metin Sentürk'ün araç kullandığı görüntüler, sosyal medyayı sallamıştı.

 

 

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