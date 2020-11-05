Metin Çoban'a veda

İlk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yapıldı. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, yaptığı konuşmada büyük bir sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Sanatçının oğlu Şefik Çoban ise “Biz İzmir’de yaşıyoruz. Evde yemek yerken babam birden fenalaştı. Ambulansı aradım, geç geldi” açıklamasını yaptı. Metin Çoban, cenaze töreninin ardından Maltepe Gülsuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.