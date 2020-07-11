Metin Arolat'ın acı günü

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat annesini kaybetti. Metin Arolat, acı haberi duygusal bir mesajla duyurdu:

Annecim. Bu gün bizi bırakıp sonsuzluğa, babamın ve abimin yanına uçtu. Acım çok çok büyük, öyle böyle değil. Ama onun, benim güçlü durduğumu görmek isteyeceğini , feryat figanımın onu oralarda çok üzeceğini biliyorum. İçim yangın yeri. Annesizliği öğrenebilmem , içimdeki yangını söndürebilmem sanırım bir hayli vakit alacak. Bugece bir duanızı da , annem ,aşkım, kuzum, canım için gönderin . ♥️





