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Haber Giriş: 11.07.2020 - 11:21,Son Güncelleme:

Metin Arolat'ın acı günü

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Metin Arolat'ın acı günü
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Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat annesini kaybetti. Metin Arolat, acı haberi sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla duyurdu. Arolat ayrıca annesi için dua istedi.

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat annesini kaybetti. Metin Arolat, acı haberi duygusal bir mesajla duyurdu:

Annecim. Bu gün bizi bırakıp sonsuzluğa, babamın ve abimin yanına uçtu. Acım çok çok büyük, öyle böyle değil. Ama onun, benim güçlü durduğumu görmek isteyeceğini , feryat figanımın onu oralarda çok üzeceğini biliyorum. İçim yangın yeri. Annesizliği öğrenebilmem , içimdeki yangını söndürebilmem sanırım bir hayli vakit alacak. Bugece bir duanızı da , annem ,aşkım, kuzum, canım için gönderin . ♥️

Metin Arolatın acı günü


 

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