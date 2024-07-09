Metin Akpınar'ın kızı konuştu: Babamın vefatından sonra hakkımızı alacağız

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Usta sanatçı Metin Akpınar’ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu’nun ardından Sevgi Katkıcı’nın da DNA testi sonuçlandı. Metin Akpınar’ın yıllar sonra Duygu Nebioğlu adında bir kızı olduğu ortaya çıkmış ve magazin camiasında geniş yankı uyandırmıştı.

Duygu Nebioğlu’nun babalık davasını kazanmasının ardından ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da mahkemeye başvurdu. Sevgi Katkıcı’nın Metin Akpınar’a karşı Antalya Aile Mahkemesi’nde açtığı dava sonuçlandı.

Antalya Adli Tıp Kurumu’ndan alınan DNA raporu, Antalya 5. Aile Mahkemesi’ne ulaştı. Raporda, Sevgi Katkıcı’nın Metin Akpınar’ın kızı olduğu tespit edildi. Mahkeme, Metin Akpınar ile Sevgi Katkıcı arasında soy bağının kurulmasına karar verdi.



BABAMIN VEFATINDAN SONRA HAKKIMIZI ALACAĞIZ



Mahkemenin sonuçlanmasının ardından Hürriyet’e konuşan Duygu Nebioğlu duygularını şu sözlerle dile getirdi:

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“Üzerimizden çok büyük bir yük kalktı. Sevgi benim arkamdan geldi. Biz ayrı ayrı yürütmek durumunda kaldık davalarımızı. Babamızdan bir babalık göremediğimiz için duruma artık maddi olarak yaklaştık. Bunu yapmasaydık ilahi adalet ‘neden hakkınızı aramadınız’ diye soracaktı.

Babam aslında bize hayat boyu onu zorlamayacak yardımlarda bulunabilirdi. Babam bana yardımı şubat ayında kesmişti. Kardeşime yardıma devam ediyor biliyorum, o da en son 10 bin TL’yi ayda ikiye bölüp gönderiyordu.”

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17 Temmuz’da yeni bir davaları olduğunu belirten Nebioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “17 Temmuz’da bir davamız daha var. Antalya Akseki Hukuk Mahkemesi’nde. Babam, kardeşimle benim tek gecelik ilişkisinin mahsulü olduğunu iddia etti. Ben öyle olmadığını düşünüyorum ve şahitlerim var. O davada bunların hepsini kanıtlayacağım. Bana bazı gerçekleri dürüst konuşsaydı bu hale gelmezdi. Babamın vefatından sonra biz hakkımız olanı alacağız. Bizi oyaladı ve yalanlar söylediği için bende kalıcı sağlık sorunları bıraktı.”

Duygu Nebioğlu, Almanya’da yaşayan annesi Suphi Orancı’ya ulaşamadığını söyledi: “Annemin ortaya çıkması davamız için çok önemli. Çok yalan dolan döndü. Lütfen bize ulaşsın.”

Özür dilemişti

Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden 1988’de dünyaya gelen Duygu ve Sevgi kardeşler yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Kardeşlerden Duygu Nebioğlu, geçen yıl Metin Akpınar’a babalık davası açmıştı. Metin Akpınar gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından yaptığı basın açıklamasıyla hem çocuklarından hem de eşi Göksel Akpınar’dan özür dilemişti.