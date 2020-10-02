Metin Akpınar’ın hayatı belgesel oldu

39. İstanbul Film Festival Ulusal Belgesel Yarışması’nın bu yılki Yarışma Dışı kategorisinde Selçuk Metin’in yönettiği, Zeynep Miraç’ın senaryosunu yazdığı, Metin Akpınar’ın hayatını konu alan “İyi ki Yapmışım” belgeseli izleyicilerle buluşacak. Belgeselde Perran Kutman ve Demet Akbağ da Akpınar’la ilgili anılarını paylaştı. Kutman, “Metin benim için ikinci konservatuvar eğitimidir” derken Demet Akbağ ise usta oyuncuyla ilgili şöyle konuştu: “Onlar bizim her şeyimizle ilgilenirlerdi. Tut ki hastalandık, iğnemizi dahi yaparlardı.” Belgesel, Metin Akpınar ve yönetmen Selçuk Metin’in katılımıyla 10 Ekim Cumartesi günü Cinemaximum City’s’de, 11 Ekim Pazar günü de Kadıköy Sineması’nda gösterime girecek.