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Haber Giriş: 13.01.2021 - 07:26 | Son Güncelleme:

Mesut Özil’in Çamlıca’daki yeni yuvası

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
Mesut Özil’in Çamlıca’daki yeni yuvası
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Elif Dürüst’ün Çamlıca’daki tripleks villasını 10 milyon dolara satın alan Mesut Özil, kiracısı Sıtkı Ayan’ın taşınması üzerine eve mimar soktu. Fenerbahçe transferi öncesi kendi evine yerleşmek isteyen Özil, dekorasyon işlerini eşi Amine Gülşe’ye havale etti.

Şimdilerde adı Fenerbahçe ile anılan Arsenalli Mesut Özil, geçtiğimiz yıl Elif Dürüst’ün Çamlıca tepesindeki tripleks evini satın almıştı.

Elif Dürüst, Mehmet Germiyanlıgil ile evliliği sırasında oturduğu evi boşanmanın ardından boşaltmış ve o dönem aşk yaşadığı sevgilisi Sıtkı Ayan’a kiraya vermişti.

Mesut Özil’in Çamlıca’daki yeni yuvası

Ayan ise yaklaşık 10 yıl kullandığı evi, bu yaz başı boşaltmış ve Yeniköy’e taşınmıştı.

Arsenal’la kopma noktasına gelen Özil’in Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmek üzere.

Mesut Özil’in Çamlıca’daki yeni yuvası

Geçen hafta eşi Amine Gülşe ve 9 aylık kızı Eda ile İstanbul’a gelen Özil, kendi evine yerleşmek için kolları sıvamış.

Bir mimarla anlaşan çift, şimdilerde evi kendi zevklerine göre dekore ettiriyor.

Bir zamanlar Elif Dürüst’ün babası, sanayici Ekrem Dürüst’ün sahibi olduğu üç katlı villa, gösterişli ve şatafatlı bir dekorasyona sahip. Mimari ekiple kafa kafaya veren Gülşe’nin evi sadeleştirmek istediği gelen bilgiler arasında.

Mesut Özil’in Çamlıca’daki yeni yuvası

4 Nisan’da nikâh var

FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, ikinci kez nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor!

4 yıldır 33 yaşındaki Avukat Yasemin Güçkan ile flört eden Özyeğin, yılbaşında romantik bir dağ evinde sevgilisine evlenme teklifi etmiş.

Mesut Özil’in Çamlıca’daki yeni yuvası

“Evet” yanıtı aldıktan sonra hazırlıklara başlayan 3 çocuk babası Murat Özyeğin, 4 Nisan’da aile arasında yapılacak küçük bir törenle Yasemin Güçkan ile nikâh masasına oturacak. Çift, pandemi sonrası tüm aile bireyleri ve dostlarıyla büyük bir davet vererek, evliliklerini kutlamayı planlıyor.

Yardımcısı değil sevgilisi!

İş insanı Ahmet Bayer, geçtiğimiz günlerde yanında sarışın bir kadınla objektiflere yansımıştı. Haberlere “yardımcısı” olarak yansıyan hanımefendinin kimliğini araştırınca öğrendim ki, gerçekte yardımcısı değil, 1 yıllık sevgilisi Nina Hakimi’ymiş!

Mesut Özil’in Çamlıca’daki yeni yuvası

İranlı bir ressam olan Nina Hakimi, uzun süredir Türkiye’de yaşıyor ve sanat çalışmalarını burada sürdürüyor. Hatta geçtiğimiz günlerde La Visione Art Gallery’de açılan “Join Us” isimli karma sergide yeni eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.
Mesut Özil’in Çamlıca’daki yeni yuvası

Hayali gerçek oldu

Cemiyet hayatının renkli isimlerinden Verda Penso hayalini kurduğu markasını hayata geçirdi ve “Penso Gioielli” markası ile moda dünyasına adım attı.

Mesut Özil’in Çamlıca’daki yeni yuvası

Etiler’de açtığı yeni mağazasında kadın ve erkek bilek ve yüzüklerden oluşan koleksiyonunu görücüye çıkaran Verda Hanım gördüğü ilgiden memnun... Verda Hanım’a yeni işinde başarılar diliyorum.
Mesut Özil’in Çamlıca’daki yeni yuvası


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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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